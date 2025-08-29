Dezastru fără precedent pe litoralul românesc: Hotelurile se pregătesc să închidă. Turiștii nu mai vin la mare

Sezonul estival de pe litoralul românesc este unul cu adevărat catastrofal. Mai multe hoteluri se pregătesc să închidă de la 1 septembrie, pentru a mai încerca să limiteze pagubele.

Eliminarea voucherelor de vacanță și creștera taxelor ar fi printre cele mai evidente motive, dar faptul că mulți români își petrec concediile în afara țării ne indică și alt motiv: bani există, dar oamenii nu vor să-i mai cheltuie pe litoralul românesc.

„A fost o vară mai grea, cu mai puțini turiști decât de obicei. Turiștii au ales alte destinații mai ieftine sau au renunțat la câteva zile din vacanță pentru a economisi bani", a declarat Corina Martin de la Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR).

„Anul acesta este mai scump față de anii precedenți. Înainte veneam pentru 7, 8 sau 9 zile, anul acesta ne-am limitat la cinci", a spus un turist.

În ciuda tuturor acestor lucruri, și anul acesta va avea loc în România programul Litoralul pentru toți. Acesta își propune să-i ajute pe cei care își doresc o vacanță la Marea Neagră, dar nu și-o permit în plin sezon estival. Astfel, între 1 și 30 septembrie, turiștii români vor putea fi cazați la hoteluri din stațiuni precum Mangalia, Jupiter, Saturn și Vama Veche la prețuri de 53 de lei (21 de leva) pe noapte de persoană.