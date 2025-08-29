Spectacol astronomic rar, în septembrie: Regele Inelelor se arată în toată splendoarea; poate fi văzut cu ochiul liber

Pregătește-ți privirea pentru un spectacol astronomic rar! Duminică, 21 septembrie 2025, Saturn, cunoscut drept „Regele Inelelor", va oferi cea mai spectaculoasă apariție a sa din întregul an.

Planeta va ajunge în opoziție - momentul în care se află exact în linie dreaptă cu Pământul și Soarele - ceea ce o va face să pară mai mare, mai strălucitoare și mai ușor de observat.

Data: Duminică, 21 septembrie 2025

Ora maximă a opoziției: 07:10 (ora României)

Cel mai bun moment pentru observare: noaptea dintre 20 și 21 septembrie

Locul de apariție: Saturn răsare la Est, imediat după ora 19:00, și rămâne vizibil toată noaptea, până la răsărit.

Este suficient să ridici privirea spre cerul senin, nu ai nevoie de telescop pentru a vedea planeta! Cu toate acestea, dacă folosești un binoclu sau un telescop, vei putea distinge chiar și faimoasele sale inele, vizibile aproape „din profil" datorită alinierii cu orbita Pământului.

Saturn se va remarca printr-o nuanță alb-gălbuie discretă, mult mai strălucitoare decât de obicei. Planeta nu „pâlpâie" precum stelele, ci emană o lumină constantă. În noaptea opoziției, o vei găsi între constelațiile Pești și Vărsător, iar dacă vrei ajutor, aplicații precum Stellarium sau SkyLive te pot ghida exact unde să privești.

Pe 21 septembrie, nu doar Saturn va fi vedeta: fenomenul coincide cu o eclipsă parțială de Soare (vizibilă din alte zone ale lumii), iar a doua zi, pe 22 septembrie, are loc și echinocțiul de toamnă, care marchează trecerea la un nou anotimp. Iar dacă iubești spectacolele cerești, nu rata nici 7 septembrie, când va avea loc o eclipsă totală de Lună, vizibilă din România!