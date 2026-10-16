Criza de jumătate de an, benefică AUR: "George Simion joacă partitura susținerii lui Călin Georgescu deși toate elementele indică faptul că nu ar exista o afinitate reală"

Criza politică de aproape șase luni din România a adus un avantaj electoral partidului AUR, care înregistrează cifre tot mai mari în sondaje, în timp ce incertitudinea privind formarea unui guvern afectează în continuare țara. Cu toate că părea că se va ajunge la un acord pentru Guvernul Luca Niculescu, până în ziua în care acesta va obține 233 de voturi în Parlament nu este sigură închiderea blocajului guvernamental.

Analistul politic Emanuel Cernat a explicat, într-o analiză pentru Ziare.com, de ce AUR este principalul beneficiar al acestei perioade, dar și de ce avantajele partidului nu se traduc automat în câștiguri pentru toți liderii săi. Întrebat dacă partidul AUR este avantajat de criză, expertul în politică a spus că procentele mari arătate de sondaje indică un avantaj politic, însă rezultatele formațiunii trebuie separate de interesele și calculele liderilor săi.

„Dacă este să ne uităm la scorul din ce în ce mai mare pe care îl înregistrează AUR în toate sondajele atunci, indubitabil, răspunsul la întrebarea aceasta este unul pozitiv. AUR, ca partid politic, este principalul câștigător al acestei situații de incertitudine politică prelungită.

Dacă însă analizăm felul în care liderii din interiorul partidului AUR au beneficiat sau au decontat această situație politică, lucrurile încep să capete nuanțe", a punctat Cernat. Analistul politic punctează că poziționarea liderului AUR, George Simion, în raport cu fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu poate fi explicată și prin prisma interesului politic, dincolo de mesajele publice de susținere.

„Într-adevăr, George Simion a ales să joace această partitură a susținerii lui Călin Georgescu chiar dacă toate elementele generale indică faptul că nu ar exista neapărat o afinitate reală a liderului AUR față de Călin Georgescu, ci mai degrabă o raportare pragmatică cu privire la alăturarea lui George Simion la această idee de cauză a lui Călin Georgescu", a spus Emanuel Cernat.