Planul gândit de Luca Niculescu ca să treacă reformele prin Parlament: Pregătește măsuri riscante pe care sa-si asume răspunderea

Guvernul Luca Niculescu ia foarte serios în calcul să își asume răspunderea în Parlament pentru Legea bugetului, cel mai probabil aceasta fiind varianta spre care se îndreaptă discuțiile. Prin această metodă, Guvernul evită dezbaterea parlamentară și amendamentele, dar în același timp există riscul moțiunii de cenzură.

În cazul care Guvernul vine cu asumare de răspundere, opoziția are dreptul să depună o moțiune de cenzură. Cei de la AUR au anunțat deja că vor depune moțiuni de cenzură în cazul asumărilor de răspundere, în timp ce PNL-USR și UDMR și-au luat angajamentul că oferă șase luni de grație Guvernului, dacă nu vor exista dezechilibre bugetare majore. Tocmai aici este pericolul: Legea bugetului ar putea genera un val uriaș de nemulțumire în zona de opoziție și în acest caz guvernul Luca Niculescu ar fi în pericol să pice.

Mai multe măsuri economice și sociale sunt încă în discuție, iar o parte dintre decizii urmează să fie negociate în cadrul discuțiilor cu sindicatele și patronatele. În ceea ce privește salariul minim, nu a fost stabilită deocamdată data de la care ar urma să se aplice o eventuală majorare. Variantele discutate sunt 1 ianuarie sau 1 iulie, iar subiectul urmează să fie negociat în cadrul dialogului tripartit. Tot în discuție este și suma scutită de taxe din salariul minim. În prezent, este analizată fie prelungirea facilității de 200 de lei, fie majorarea acesteia la 300 de lei, nivelul aplicat înainte de luna iulie.

Legea salarizării ar urma să intre în discuție în prima parte a anului viitor, când Guvernul ar urma să înceapă consultările pe această temă. În privința pensiilor, sunt analizate două variante de majorare, de 5% sau de 7,3%, iar intenția este ca procentul final să fie cât mai apropiat de varianta superioară. Sursele guvernamentale au mai precizat că procesul de comasare voluntară ar urma să se desfășoare până în luna martie, după care ar urma să fie demarată reforma