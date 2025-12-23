Șeful Bisericii Ortodoxe ruse are o amantă, potrivit publicației ruse Proekt. Patriarhul Kirill înregistrează multe dintre bunurile sale pe numele ei

O investigație publicată de publicația rusă independentă Proekt susține că patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, ar fi fost însoțit timp de peste 50 de ani de o femeie care ar fi îndeplinit rolul unei partenere neoficiale, în pofida regulilor canonice care interzic clerului superior astfel de relații.

Potrivit investigației, femeia - identificată ca Lidia Leonova - ar fi locuit în proprietăți asociate patriarhului, ar fi călătorit frecvent alături de acesta în deplasări externe și ar deține, pe numele său, mai multe bunuri imobiliare și active care, potrivit jurnaliștilor, ar fi fost utilizate de liderul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Proekt afirmă că datele obținute din baze de date publice și scurgeri de informații arată că Leonova a zburat de numeroase ori împreună cu patriarhul Kirill, inclusiv în februarie 2019, când acesta a călătorit la Baku pentru a marca zece ani de la întronizarea sa. În imaginile și documentele analizate, femeia apare coborând din același avion de tip business jet ca patriarhul.

Publicația mai susține că Leonova este înregistrată ca rezidentă în apartamentul de lux al patriarhului din Moscova, într-o clădire cunoscută sub numele de „Casa de pe chei", și că numele ei a apărut în spațiul public în 2012, în contextul unui proces civil legat de acest imobil. Atunci, ea a figurat ca reclamant, nu patriarhul însuși.

În trecut, reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Ruse și voci din presa pro-guvernamentală au descris-o pe Leonova drept o „rudă îndepărtată" a patriarhului. Investigația Proekt contestă această versiune, afirmând că nu există dovezi genealogice care să susțină o legătură de rudenie între cei doi.

Jurnaliștii susțin că analiza arhivelor, a documentelor de stare civilă și a istoriei familiei patriarhului nu indică existența unei astfel de relații de sânge. În plus, potrivit investigației, sora reală a patriarhului ar fi avut un parcurs de viață distinct și nu ar fi locuit sau călătorit împreună cu acesta.

Conform Proekt, mai multe proprietăți imobiliare - inclusiv apartamente în Moscova și Sankt Petersburg, terenuri și o casă în apropierea parcului militar „Patriot" de lângă Moscova - sunt înregistrate pe numele Lidiei Leonova. De asemenea, aceasta ar figura ca proprietară sau asociată în companii care administrează bunuri imobiliare.

Publicația subliniază că acest model - în care bunurile sunt trecute pe numele unei persoane apropiate, fără o relație oficială - este întâlnit și în cazul unor oficiali civili din Rusia. Patriarhia Moscovei nu a comentat public concluziile investigației. Nici patriarhul Kirill și nici persoanele menționate în material nu au oferit, până la momentul publicării, un punct de vedere oficial.

Investigația apare într-un context în care Biserica Ortodoxă Rusă joacă un rol tot mai vizibil în viața politică și publică a Rusiei, iar patriarhul Kirill este un susținător declarat al politicilor Kremlinului, inclusiv al războiului din Ucraina. Autorii anchetei afirmă că scopul materialului este de a evidenția discrepanța dintre normele morale promovate public de instituție și comportamentul privat atribuit unora dintre liderii săi.