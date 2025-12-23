Scandalul Epstein ia amploare: 8.000 de documente, înregistrări video și fișiere FBI făcute publice

Aproape 8.000 de documente noi din scandalul Epstein erau disponibile marţi pe site-ul Departamentului american al Justiţiei, acuzat de reţinerea unor informaţii şi criticat de către opoziţia democrată din cauza difuzării, pe care o consideră prea lentă, a acestui dosar, a constatat AFP.

Aceste fişiere noi conţin sute de înregistrări video sau audio - inclusiv imagini de supraveghere din august 2019, când infractorul sexual newyorkez Jeffrey Epstein a fost găsit mort în celula în care era încarcerat, potrivit unei analize AFP, citat de news.ro.

Printre materialele publicate se regăsesc și stenograme ale unor audieri, documente ale FBI și ale Departamentului Justiției, corespondență electronică, precum și articole din presă.

Departamentul Justiției era obligat prin lege să facă publice până la 19 decembrie atât dosarul Epstein, cât și pe cel al complicei sale, Ghislaine Maxwell. Instituția a precizat însă că, având în vedere volumul foarte mare de informații, documentele vor fi publicate etapizat, pentru a putea fi eliminate date sensibile referitoare la persoanele menționate.

Vineri, Departamentul american al Justiției a făcut publice sute de mii de documente din ancheta privind infractorul sexual Jeffrey Epstein, însă, a doua zi, cel puțin 16 fișiere nu mai erau accesibile.

Printre documentele retrase se numără imagini cu picturi reprezentând femei nud și o fotografie în care apar Donald Trump, Jeffrey Epstein, Melania Trump și Ghislaine Maxwell, veche colaboratoare a acestuia.

În noiembrie, Congresul Statelor Unite a cerut Departamentului Justiției să publice, în termen de 30 de zile, dosarul judiciar complet al lui Jeffrey Epstein.

"Toată lumea era drăguţă cu acest tip", a reacţionat preşedintele american Donald Trump, care şi-a exprimat îngrijorarea că publicarea dosarului Epstein poate ruina "reputaţia" celor care s-au "întâlnit inocent" cu infractorul.