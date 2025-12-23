Bogdan Toncescu a câștigat în primă instanță anularea selecției pentru Directoratul Transelectrica

Tribunalul București a admis anularea procedurii de selecție a candidaților pentru poziția de membru al Directoratului Transelectrica și obligă compania să plătească reclamantului Bogdan Toncescu cheltuieli de judecată în valoare de 53.631 de lei. Decizia nu este definitivă.

Cazul Toncescu vs. Transelectrica (dosarul nr. 28414/3/2024) se referă la contestarea în instanță a modului în care a fost selectată actuala conducere a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice. Toncescu a cerut anularea procedurii de selecție a candidaților pentru pozițiile de membri ai Directoratului (conducerea executivă) și anularea deciziilor Consiliului de Supraveghere prin care s-au aprobat demararea și finalizarea acestei selecții.

Bogdan Toncescu a făcut parte din Directoratul provizoriu și a candidat pentru un mandat plin de 4 ani. Acesta a fost exclus din procedura de selecție, moment în care a contestat legalitatea întregului proces. În paralel, Toncescu a cerut și o ordonanță președințială pentru a opri selecția până la judecarea fondului, dar această cerere a fost respinsă definitiv de instanțe în octombrie 2024.