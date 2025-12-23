Un profet anunță sfârșitul lumii pe 25 decembrie 2025: Declarația care a pus pe jar mii de credincioși

Un profet din Ghana a stârnit controverse majore după ce a anunțat public că lumea se va sfârși pe 25 decembrie 2025, chiar în ziua de Crăciun. Este vorba despre Ebo Noah, care susține că ar fi primit un mesaj divin potrivit căruia un nou potop va distruge omenirea.

Potrivit declarațiilor sale, Dumnezeu i-ar fi cerut să construiască opt arce, asemănătoare celei biblice a lui Noe, pentru a salva familiile „alese" care ar urma să repopuleze Pământul după catastrofă. Profetul afirmă inclusiv că perechi de animale sunt deja „în drum" către locul unde ar fi ridicate arcele.

„Lumea se va sfârși pe 25 decembrie 2025. Așa că Dumnezeu mi-a spus să construiesc o Arcă, ca Noe. Două din fiecare animal vin deja. Continuați să râdeți de mine", ar fi declarat profetul.

Afirmația sa a devenit virală pe rețelele sociale, declanșând un val de reacții mixte. În timp ce unii ironizează profeția, catalogând-o drept o nouă farsă apocaliptică, alții spun că se tem de o posibilă repetare a istoriei biblice.

Scepticii susțin că astfel de predicții au mai existat și în trecut, fără a se adeveri, amintind de numeroase profeții eșuate despre sfârșitul lumii. De cealaltă parte, Ebo Noah insistă că nu face decât să asculte de poruncile divine, avertizând oamenii să se căiască și să se pregătească.

Pe măsură ce Crăciunul anului 2025 se apropie, declarațiile sale continuă să alimenteze dezbateri intense atât în mediile religioase, cât și în spațiul public, între credință, teamă și scepticism.