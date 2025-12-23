Un raport al Pentagonului arată adevărata putere militară a Chinei: Au recuperat serios decalajul și joacă în liga mare

China a încărcat probabil peste 100 de rachete balistice intercontinentale în cele trei silozuri ale sale şi nu doreşte să participe la negocieri privind controlul armamentului, potrivit unui proiect de raport al Pentagonului care subliniază ambiţiile militare crescânde ale Beijingului.

China îşi extinde şi modernizează stocul de arme mai rapid decât orice altă putere nucleară, potrivit Bulletin of the Atomic Scientists, o organizaţie non-profit cu sediul în Chicago. Beijingul a descris rapoartele privind consolidarea militară ca fiind eforturi de „denigrare şi defăimare a Chinei şi de inducere în eroare deliberată a comunităţii internaţionale". Luna trecută, preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că ar putea lucra la un plan de denuclearizare cu China şi Rusia. Însă proiectul de raport al Pentagonului, consultat de Reuters, arată că Beijingul nu pare interesat.

„În continuare, nu observăm nicio dorinţă din partea Beijingului de a lua astfel de măsuri sau de a purta discuţii mai ample privind controlul armamentului", se arată în raport. În special, raportul menţionează că China ar fi amplasat probabil peste 100 de rachete balistice intercontinentale DF-31 cu combustibil solid în silozuri situate în apropierea frontierei Chinei cu Mongolia - cele mai recente dintr-o serie de silozuri. Pentagonul a raportat anterior existenţa silozurilor, dar nu şi numărul de rachete încărcate.

Ambasada Chinei la Washington D.C. a declarat că China „a menţinut o strategie nucleară defensivă, şi-a păstrat forţele nucleare la nivelul minim necesar pentru securitatea naţională şi şi-a respectat angajamentul privind moratoriul asupra testelor nucleare". Proiectul de raport al Pentagonului nu a identificat nicio ţintă potenţială a rachetelor nou amplasate. Oficialii americani au menţionat că raportul ar putea suferi modificări înainte de a fi trimis legislatorilor.

Raportul menţionează că stocul de rachete nucleare al Chinei era încă la un nivel scăzut, de aproximativ 600, în 2024, ceea ce reflectă „o rată de producţie mai lentă în comparaţie cu anii precedenţi". Raportul adaugă însă că expansiunea nucleară a Chinei continuă şi că ţara este pe cale să deţină peste 1.000 de ogive până în 2030. China a declarat că aderă la o „strategie nucleară de autoapărare şi urmăreşte o politică de nefolosire în primul rând".