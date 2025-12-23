TOPURILE 2025 ale Clubului de Gândire GOLD. Cine sunt laureații în politica internă și externă! - Solid News
Postat la: 23.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
La finalul sezonului de emisiuni de la GOLD FM și la finalul anului 2025, marcat de evenimente politice interne (alegeri prezidențiale reluate, preluarea mandatului de către Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, respectiv de Ilie Bolojan la Guvern, măsuri de austeritate și declinul economiei, alegerile pentru Primăria Municipiului București) și de bombe geopolitice (revenirea lui Donald Trump la putere în SUA, proteste masive în mai multe state, dintre care amintim cazul Nepal ori cazul Serbiei, înțelegerile Putin-Trump negociate în Alaska, planul de pace al lui Trump pentru Ucraina și schimbarea zonelor de influență în structurarea Noii Ordini Mondiale), membrii Clubului de Gândire GOLD au realizat câte un top al personalităților interne și, respectiv, externe relevante ale anului 2025, cu o scurtă argumentație sau caracterizare.
Locul 1 va fi evaluat cu 3 puncte, locul 2 cu 2 puncte, iar locul 3 cu 1 punct. La finalul reprizelor de stabilire a topurilor individuale, se va realiza un clasament global, în funcție de punctajele obținute.
Redăm sinteza clasamentelor individuale mai jos, urmată de topul final, pe categorii: Personalități interne, respectiv Personalități externe.
Clasamentul INTERN
Marius Ghilezan
Călin Georgescu (3p)
Daniel Băluță (2p)
Marius Lulea (1p)
Liviu Man
Nicușor Dan (3p)
Ilie Bolojan (2p)
George Simion (1p)
Sorin Roșca Stănescu
George Simion (3p)
Călin Georgescu (2p)
Anca Alexandrescu (1p)
Mențiuni: Andrei Gușă, Petrișor Peiu, Dan Dungaciu
Sarmiza Andronic
Nu se acordă
Lia Olguța Vasilescu (2p)
Elena Lasconi (1p)
Bogdan Comaroni
Călin Georgescu (3p)
George Simion și Nicușor Dan (2p)
Ilie Bolojan (1p)
Liviu Alexa
Florian Coldea (3p)
Nicușor Dan (2p)
Ilie Bolojan (1p)
Iulian Ionescu
Nicușor Dan (3p)
Sorin Grindeanu (2p)
Anca Alexandrescu (1p)
Petru Romoșan
Petrișor Peiu (3p)
Ana Maria Gavrilă (2p)
Lia Olguța Vasilescu (1p)
Veronel Rădulescu
Viorica Dăncilă (3p)
Anca Alexandrescu (2p)
Alexandru Nazare (1p)
Daria Gușă
Viorica Dăncilă (1p)
George Simion (1p)
Diana Șoșoacă (1p)
Adrian Severin (1p)
Cozmin Gușă
George Simion (3p)
Ilie Bolojan (2p)
Nicușor Dan (1p)
Clasamentul EXTERN
Marius Ghilezan
Donald Trump (3p)
Karol Nawrocki(2p)
Vladimir Putin (1p)
Liviu Man
Donald Trump (3p)
Vladimir Putin (2p)
Xi Jinping (1p)
Sorin Roșca Stănescu
Viktor Orban (3p)
Xi Jinping (2p)
Recep Erdogan (1p)
Mențiuni: Vladimir Putin și Donald Trump
Sarmiza Andronic
Donald Trump (3p)
Xi Jinping (2p)
Vladimir Putin (1p)
Bogdan Comaroni
Peter Thiel (3p)
Elon Musk (2p)
Larry Fink (1p)
Liviu Alexa
Xi Jinping (3p)
Vladimir Putin (2p)
Alex Karp (1p)
Daria Gușă
Donald Trump (3p)
Vladimir Putin și Xi Jinping (2p)
Bibi Netanyahu (1p)
Iulian Ionescu
Donald Trump (3p)
Bibi Netanyahu (2p)
Volodimir Zelensky (1p)
Petru Romoșan
Vladimir Putin și Xi Jinping (3p)
Narendra Modi (2p)
Giorgia Meloni (1p)
Veronel Rădulescu
Xi Jinping (3p)
Robert Fico (2p)
Steve Witkoff și Jared Kushner (1p)
Cozmin Gușă
Vladimir Putin (3p)
Xi Jinping (2p)
Donald Trump (1p)
TOPURILE FINALE
TOPUL INTERN
LOCUL 1 - Nicușor Dan, cu un punctaj final de 11 puncte
LOCUL 2 - George Simion, la un scor de 10 puncte
LOCUL 3 - Călin Georgescu, cu 8 puncte
Locurile următoare:
Ilie Bolojan - 6 puncte
Anca Alexandrescu; Viorica Dăncilă - 4 puncte
Lia Olguța Vasilescu; Petrișor Peiu; Florian Coldea, la egalitate, cu 3 puncte
Daniel Băluță; Ana Maria Gavrilă; Sorin Grindeanu, la egalitate, cu 2 puncte
Alexandru Nazare; Elena Lasconi; Marius Lulea; Diana Șoșoacă; Adrian Severin, la egalitate, cu un 1 punct
TOPUL EXTERN
LOCUL 1 - Xi Jinping - 18 puncte
LOCUL 2 - Donald Trump - 16 puncte
LOCUL 3 - Vladimir Putin - 14 puncte
Apare în top triunghiul de putere Xi Jinping, Vladimir Putin și Donald Trump, liderii globali care vor configura Noua Ordine Mondială.
Locurile următoare:
Bibi Netanyahu; Peter Thiel; Viktor Orbán, la egalitate, cu 3 puncte
Narendra Modi; Robert Fico; Elon Musk; Karol Nawrocki, la egalitate, cu 2 puncte
Recep Erdogan; Larry Fink; Alex Karp; Volodimir Zelenski; Giorgia Meloni; Steve Witkoff; Jared Kushner, la egalitate, cu 1 punct
