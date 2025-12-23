TOPURILE 2025 ale Clubului de Gândire GOLD. Cine sunt laureații în politica internă și externă! - Solid News

La finalul sezonului de emisiuni de la GOLD FM și la finalul anului 2025, marcat de evenimente politice interne (alegeri prezidențiale reluate, preluarea mandatului de către Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, respectiv de Ilie Bolojan la Guvern, măsuri de austeritate și declinul economiei, alegerile pentru Primăria Municipiului București) și de bombe geopolitice (revenirea lui Donald Trump la putere în SUA, proteste masive în mai multe state, dintre care amintim cazul Nepal ori cazul Serbiei, înțelegerile Putin-Trump negociate în Alaska, planul de pace al lui Trump pentru Ucraina și schimbarea zonelor de influență în structurarea Noii Ordini Mondiale), membrii Clubului de Gândire GOLD au realizat câte un top al personalităților interne și, respectiv, externe relevante ale anului 2025, cu o scurtă argumentație sau caracterizare.

Locul 1 va fi evaluat cu 3 puncte, locul 2 cu 2 puncte, iar locul 3 cu 1 punct. La finalul reprizelor de stabilire a topurilor individuale, se va realiza un clasament global, în funcție de punctajele obținute.

Redăm sinteza clasamentelor individuale mai jos, urmată de topul final, pe categorii: Personalități interne, respectiv Personalități externe.

TOPURILE FINALE

TOPUL INTERN

LOCUL 1 - Nicușor Dan, cu un punctaj final de 11 puncte

LOCUL 2 - George Simion, la un scor de 10 puncte

LOCUL 3 - Călin Georgescu, cu 8 puncte

Locurile următoare:

Ilie Bolojan - 6 puncte

Anca Alexandrescu; Viorica Dăncilă - 4 puncte

Lia Olguța Vasilescu; Petrișor Peiu; Florian Coldea, la egalitate, cu 3 puncte

Daniel Băluță; Ana Maria Gavrilă; Sorin Grindeanu, la egalitate, cu 2 puncte

Alexandru Nazare; Elena Lasconi; Marius Lulea; Diana Șoșoacă; Adrian Severin, la egalitate, cu un 1 punct

TOPUL EXTERN

LOCUL 1 - Xi Jinping - 18 puncte

LOCUL 2 - Donald Trump - 16 puncte

LOCUL 3 - Vladimir Putin - 14 puncte

Apare în top triunghiul de putere Xi Jinping, Vladimir Putin și Donald Trump, liderii globali care vor configura Noua Ordine Mondială.

Locurile următoare:

Bibi Netanyahu; Peter Thiel; Viktor Orbán, la egalitate, cu 3 puncte

Narendra Modi; Robert Fico; Elon Musk; Karol Nawrocki, la egalitate, cu 2 puncte

Recep Erdogan; Larry Fink; Alex Karp; Volodimir Zelenski; Giorgia Meloni; Steve Witkoff; Jared Kushner, la egalitate, cu 1 punct