A fost descoperit un organ complet nou în spatele nasului!

Într-o descoperire anatomică remarcabilă, oamenii de știință au identificat o pereche de glande salivare necunoscute anterior, ascunse adânc în spatele nasului - marcând prima adăugire la principalele glande salivare umane în secole. Numite glande salivare tubariale, aceste structuri au aproximativ 3,8 cm lungime și sunt situate în locul unde cavitatea nazală se întâlnește cu partea superioară a gâtului.

Cercetătorii din Olanda s-au întâlnit cu ele în 2020, în timp ce foloseau scanări imagistice avansate destinate detectării cancerului de prostată. Aceste scanări sunt concepute pentru a evidenția țesutul salivar, iar spre surprinderea lor, o regiune distinctă s-a aprins într-o zonă despre care se credea de mult timp că nu conține glande majore. Scanările de urmărire a 100 de indivizi și disecțiile a două cadavre au confirmat prezența constantă a glandelor.

Deși mici, aceste glande joacă un rol crucial în umezirea gâtului superior - în special în timpul înghițirii, respirației și vorbirii. Dar până acum, erau complet necunoscute științei medicale. Asta are consecințe reale: în tratamentele pentru cancerul de cap și gât, radiațiile deteriorează adesea glandele salivare în mod neintenționat, ducând la efecte secundare pe termen lung, cum ar fi dificultăți la înghițire sau vorbire.

După analizarea a peste 700 de cazuri de cancer, cercetătorii au constatat că pacienții care au primit doze mai mari de radiații în această zonă nou descoperită au experimentat mai multe complicații. Acum că glandele tubariale sunt recunoscute, protocoalele de radioterapie pot fi ajustate pentru a evita lezarea lor - oferind o modalitate simplă de a îmbunătăți rezultatele pacienților.

Sursă: Valstar, M. H., et al. Glandele salivare tubariale: un nou organ potențial expus riscului în radioterapie. Radioterapie și Oncologie.