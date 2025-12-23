Prețul principalelor active de refugiu ale omenirii au bubuit: se arată colții unei crize la orizont

Preţurile aurului şi argintului au atins luni noi recorduri istorice, pe măsură ce investitorii revin la metalele preţioase ca instrumente de protecţie, într-un context marcat de incertitudini economice şi geopolitice, transmite CNBC, informează News.ro.

Contractele futures pe aur au urcat până la un maxim istoric de 4.477,7 dolari pe uncie, iar ulterior au fost tranzacţionate la aproximativ 4.472,50 dolari pe uncie. Aurul spot a crescut cu 2,29%, până la 4.437,16 dolari pe uncie. De la începutul anului, preţul aurului a avansat cu aproape 70%.

Aurul a înregistrat o creştere accelerată în acest an, stabilind record după record, în condiţiile în care activele riscante au pierdut teren. Metalul galben este perceput tradiţional drept un activ de refugiu în perioade de turbulenţe economice sau geopolitice.

Argintul a urmat tendinţa aurului. Preţul argintului futures a atins un nivel record de 68,96 dolari pe uncie, în timp ce argintul spot s-a tranzacţionat în jurul valorii de 68,98 dolari pe uncie. De la începutul anului, preţurile argintului au crescut cu aproximativ 128%.

În Statele Unite, acţiunile companiilor miniere de aur şi argint listate la bursă au înregistrat creşteri. Fondul iShares MSCI Global Gold Miners ETF a crescut cu aproape 2,7%.

Evoluţia are loc după ce pieţele au primit mult aşteptata reducere a dobânzii de către Federal Reserve la 10 decembrie şi după revenirea optimismului în sectorul acţiunilor din inteligenţa artificială. Cu toate acestea, speculaţiile legate de perspectivele economice pentru anul viitor par să fi determinat investitorii globali să adopte din nou o poziţie defensivă, în încercarea de a-şi echilibra portofoliile.

Matthew McLennan, şeful echipei globale de investiţii value la First Eagle Investments, a declarat că, pe fondul deficitelor fiscale ridicate din SUA, Marea Britanie, Europa şi, din ce în ce mai mult, Japonia şi China, "valoarea monetară a aurului a reapărut".

"Valoarea aurului ca potenţial instrument de protecţie monetară a reapărut. Aurul a trecut de la a fi subevaluat faţă de activele nominale utilizate ca protecţie, la o evaluare mai raţională. Iar celelalte metale preţioase au urmat această tendinţă, cu un efect de levier", a spus McLennan într-un interviu acordat CNBC pe 17 decembrie.

Investitorii urmăresc, de asemenea, competiţia pentru desemnarea viitorului preşedinte al Rezervei Federale, într-un context în care independenţa şi credibilitatea băncii centrale sunt puse sub semnul întrebării, după presiunile repetate exercitate de preşedintele SUA asupra actualului şef al instituţiei, Jerome Powell.

"Ceea ce ne preocupă în mod special este credibilitatea fiscală pe termen lung a Statelor Unite, pentru că aceasta este condiţia de bază pentru existenţa unei Rezerve Federale independente şi a unei conduceri raţionale", a adăugat McLennan.

El a mai subliniat că evoluţia viitoare va depinde şi de dinamica inflaţiei salariale, în condiţiile în care numărul locurilor de muncă vacante a început recent să crească şi ar putea urma traiectoria profiturilor corporative.