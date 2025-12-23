Ideologul Forumului Economic Mondial: "Am putea fi una dintre ultimele generații de homo sapiens" - spune Youval Harari

„Suntem una dintre ultimele generații de homo sapiens. În decurs de un secol sau două, Pământul va fi dominat de entități care sunt mai diferite de noi decât suntem noi diferiți de cimpanzei.", spune Youval Harari, autorul cartii "Homo Deus" si ideolog al Forumului Economic Mondial.

Tehnologiile care determină schimbarea:

Harari explică faptul că noi, ca oameni, vom avea în curând puterea de a ne reproiecta corpurile și creierele prin inginerie genetică, conexiuni directe creier-computer și inteligență artificială complet non-organică. Aceste tehnologii se dezvoltă cu o viteză amețitoare.

"Unul dintre pericole este că vom vedea în următoarele decenii un proces de inegalitate mai mare decât în ​​orice moment anterior din istorie, deoarece pentru prima dată va fi o inegalitate biologică reală." Dacă tehnologiile de îmbunătățire sunt disponibile doar celor bogați sau doar persoanelor din anumite țări: „Homo sapiens se va împărți în caste biologice diferite, deoarece au într-adevăr corpuri diferite și abilități diferite."

De ce este important acest lucru: De-a lungul istoriei, inegalitatea a fost socială și economică, dar oamenii au rămas egali din punct de vedere biologic. Ne apropiem acum de un prag în care cei îmbunătățiți și cei neîmbunătățiți ar putea fi la fel de diferiți ca oamenii și cimpanzeii. Întrebarea este... cine are acces și ce se întâmplă când inegalitatea biologică devine reală?