Rețeaua din umbră care ține economia Rusiei conectată la exterior, în pofida sancțiunilor occidentale
Postat la: 07.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
O firmă apropiată Kremlinului mută miliarde prin numerar, crypto și cambii, ajutând Rusia să ocolească sancțiunile și să mențină comerțul extern.
O rețea financiară legată de Kremlin a devenit un canal-cheie care facilitează transferul banilor rusești peste granițe, ocolind sancțiunile occidentale, potrivit unei analize Financial Times. În centrul acesteia se află A7, o companie fondată la finalul lui 2024, care combină numerar, active digitale și breșe legale pentru a menține comerțul extern.
A7 a fost creată de banca de stat Promsvyazbank și de oligarhul moldovean Ilan Șor, la scurt timp după ce principalele bănci rusești au fost deconectate de la sistemul SWIFT. Compania se prezintă drept o alternativă la canalele internaționale de plată afectate.
Conducerea susține că sancțiunile au forțat firmele rusești să caute metode alternative de decontare. A7 afirmă că a procesat aproximativ 7,5 trilioane de ruble în tranzacții în doar șase luni, reprezentând o parte semnificativă din comerțul extern al Rusiei.
Unul dintre cele mai neobișnuite instrumente ale A7 este un set de bancnote colorate de imitație, asemănătoare banilor din jocul Monopoly. Promovate pentru turiștii ruși, acestea pot fi preschimbate în Rusia în ruble sau, în străinătate, în valută.
În afara țării, utilizatorii dezvăluie un cod QR de pe bancnotă, contactează un bot de Telegram și primesc numerar de la un agent. Potrivit informațiilor disponibile, punctele de livrare includ orașe precum Dubai și Istanbul.
A7 promovează și utilizarea A7A5, un stablecoin indexat la rublă, lansat împreună cu Promsvyazbank. Analiștii blockchain estimează că volumul total al tranzacțiilor sale a depășit 100 de miliarde de dolari de la lansare.
Stable coinul a fost recunoscut de banca centrală a Rusiei drept activ financiar digital, permițând utilizarea sa în comerțul extern. Acest lucru marchează o schimbare notabilă în atitudinea Moscovei față de crypto monede.
Dincolo de numerar și crypto, A7 folosește cambii digitale și garantate cu aur. Importatorii ruși pot oferi aceste instrumente furnizorilor străini ca angajamente de plată garantate legal de legislația rusă.
A7 își asumă apoi responsabilitatea decontării, în afara sistemului bancar tradițional, fără utilizarea SWIFT. Totuși, compania nu oferă informații publice despre funcționarea exactă a mecanismului.
Documente apărute online după un presupus atac cibernetic sugerează că A7 se bazează pe tranzacții stratificate, folosind numerar, crypto monede și companii-paravan, inclusiv entități înregistrate în Kârgâzstan. Analiștii au identificat fluxuri crypto de zeci de miliarde de dolari legate de portofele asociate A7.
Autenticitatea documentelor nu a fost confirmată, iar A7 a refuzat să comenteze.
În ciuda sancțiunilor impuse de SUA, Marea Britanie și UE, A7 continuă să se extindă, deschizând birouri în străinătate și colaborând cu Ministerul rus al Finanțelor la o nouă inițiativă bazată pe cambii. Oficialii prezintă acest demers drept un exemplu de cooperare între stat și mediul de afaceri.
Cu planuri de extindere în America Latină și în 20 de țări în următorii doi ani, A7 ilustrează modul în care Rusia construiește rapid o infrastructură financiară paralelă pentru a susține comerțul transfrontalier.
