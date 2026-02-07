Blocaj în dosarul lui Călin Georgescu. Judecătorii nu s-au pus de acord asupra soluției - când are loc următorul termen
Postat la: 07.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Dosarul în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară s-a blocat vineri, 6 februarie, la Tribunalul București, după ce judecătorii completului nu au ajuns la un acord asupra soluției și au constatat „ivită divergența". Instanța a stabilit un nou termen pentru 9 februarie.
Divergența apare atunci când cei doi judecători ai completului nu se pun de acord asupra unei decizii. În acest caz, soluționarea se face într-un complet de trei judecători, pentru a exista un număr impar care să permită pronunțarea unei hotărâri definitive. Divergența nu vizează neapărat trimiterea dosarului înapoi la parchet, ci poate privi și aspecte precum excluderea unor probe sau legalitatea procedurilor.
Tribunalul București urma să se pronunțe definitiv asupra legalității rechizitoriului, după ce Georgescu a contestat decizia primei instanțe. În decembrie 2025, Judecătoria Sectorului 1 a respins cererile și excepțiile formulate de inculpat și a decis începerea judecății.
„Respinge cererile și excepțiile formulate de inculpatul Georgescu Călin, ca neîntemeiate (...) Constată legalitatea sesizării instanței (...) Constată legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Dispune începerea judecății cauzei față de inculpatul Georgescu Călin", este un fragment din decizia Judecătoriei Sectorului 1, dată în decembrie 2025.
Contestația formulată de Călin Georgescu a dus cauza în fața Tribunalului București, care trebuie acum să decidă definitiv dacă procesul poate începe pe fond.
Călin Georgescu este judecat pentru infracțiunea de promovare în public a cultului persoanelor vinovate de crime de război și de promovare a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată.
Potrivit rechizitoriului, în perioada iunie 2020 - mai 2025, Georgescu ar fi promovat în mod repetat, prin discursuri și apariții publice, idei și concepții specifice ideologiei legionare, inclusiv:
- glorificarea mareșalului Ion Antonescu, condamnat definitiv pentru crime de război;
- promovarea unui lider carismatic, autoritar, predestinat;
- ultranaționalism populist cu fundament mistic creștin;
- utilizarea simbolisticii și gesturilor legionare, inclusiv salutul legionar, la un protest organizat în Piața Universității, în octombrie 2021.
Pe lângă acest dosar, Călin Georgescu mai este trimis în judecată într-o cauză separată, în care este acuzat, printre altele, de tentativă de lovitură de stat, alături de mercenarul Horațiu Potra. Și acel dosar se află în prezent în faza de cameră preliminară.
