Speculațiile despre sănătatea lui Trump sunt la cote maxime: Experții au dat verdictul real

La mai mult de un an de la preluarea celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, speculațiile despre starea de sănătate a președintelui SUA au atins cote maxime.

Trump este cea mai în vârstă persoană aleasă vreodată în funcția de președinte în Statele Unite, iar simptomele vizibile ale problemelor de sănătate, inclusiv vânătăi pe dosul palmelor și glezne umflate, au stârnit întrebări cu privire la starea generală a sănătății sale.

Casa Albă a declarat că Trump, în vârstă de 79 de ani, a fost diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică, care poate provoca umflarea gleznelor, în timp ce prea multe strângeri de mână a cauzat vânătăile. Dar experții au dat verdictul real privind sănătatea președintelui.

Președintele este cunoscut pentru dieta sa proastă, bazată pe fast-food și Diet Coke, și pentru faptul că doarme doar câteva ore pe noapte. Trump a susținut frecvent că este cel mai sănătos și mai puternic președinte care a onorat vreodată Biroul Oval. Dr. James Jones, asistentul medical al Casei Albe, a susținut că Trump era într-o stare de sănătate mai bună decât fostul președinte Barack Obama, iar consilierii săi au spus că menține un program viguros.

Trump a recunoscut luna trecută că a fost supus unei tomografii computerizate în octombrie, după ce a declarat în mod eronat că a fost supus unui RMN. Unul dintre medicii săi a spus că scanarea a fost „pentru a exclude definitiv orice probleme cardiovasculare" și că nu a relevat nicio anomalie. Cu toate acestea, astfel de explicații nu au reușit să evite atenția tot mai mare din SUA asupra stării sănătății fizice și mintale a președintelui, speculațiile devenind acum subiect de dezbatere publică aproape zilnică.

Mâini învinețite ale lui Trump și sânge subțire, dar care este adevărul? Explicația Casei Albe privind starea de sănătate a lui Trump nu a diminuat speculațiile conform cărora nu totul este dezvăluit, iar afecțiunile sale fizice încă acaparează titlurile ziarelor.

Trump a fost văzut luna trecută cu mâna stângă învinețită la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția. Anterior, el a mai fost văzut cu vânătăi la mâna dreaptă. Tendința de a face vânătăi mai ușor este frecventă la persoanele în vârstă, spun experții.

„Pe măsură ce îmbătrânim, pielea devine mai subțire și pierde o parte din grăsimea protectoare care protejează vasele de sânge de dedesubt", a declarat Thorrun Govind, expert în sănătate și fost președinte al Consiliului Farmaceutic al Societății Regale Farmaceutice.

„Vasele de sânge mici se pot rupe mai ușor. Aceasta înseamnă că până și o lovitură minoră poate duce la vânătăi vizibile, în special în zone precum mâinile și brațele." Gleznele umflate ale lui Trump au atras adesea atenția presei în timpul celui de-al doilea mandat, fotografiile arătându-le ieșind peste partea superioară a pantofilor săi.

Insuficiența venoasă cronică menționată de Casa Albă este o afecțiune frecventă la persoanele în vârstă. Aceasta se întâmplă atunci când venele picioarelor nu mai pot ajuta sângele să curgă înapoi spre inimă, ceea ce duce la acumularea de sânge în picioare.

Govind a spus că umflarea gleznelor ar putea apărea și „atunci când corpul reține lichide în plus. Acest lucru poate fi uneori un semn al unor probleme cardiace, renale sau hepatice. Se poate întâmpla și din cauza statului în picioare sau a statului jos perioade lungi de timp sau a consumului unei cantități mari de alimente sărate."

Trump a mai spus că ia doze mai mari de aspirină decât cele recomandate. Administrarea de aspirină poate ajuta la prevenirea accidentelor vasculare cerebrale și a atacurilor de cord la persoanele în vârstă prin subțierea sângelui, potrivit Clinicii Mayo. „Se spune că aspirina este bună pentru subțierea sângelui și nu vreau ca sângele gros să-mi curgă prin inimă", a declarat Trump. Ce se știe despre capacitatea mintală a lui Trump? Criticii lui Trump au sugerat frecvent că ar putea suferi de boala Alzheimer. Nepoata sa, Mary Trump, psiholog, a invocat istoricul familial al acestuia, subliniind că tatăl său murise la vârsta de 93 de ani în timp ce suferea de această boală.

Trump a replicat luna trecută într-un interviu, susținând că, deși tatăl său avea Alzheimer, el nu are. Cu toate acestea, procedând astfel, a uitat numele bolii. „La o anumită vârstă, pe la 86, 87 de ani, a început să aibă, cum se numește?", a spus Trump, arătând spre fruntea sa și adresându-se lui Leavitt. „Alzheimer", a spus Leavitt.

Profesioniștii din domeniul medical au avertizat împotriva tragerii de concluzii și a încercării de a-l diagnostica pe baza istoricului familial. Societatea Alzheimer spune că diagnosticarea cuiva fără o evaluare amănunțită din partea unui oficial din domeniul sănătății este imposibilă. Conform regulii Goldwater, aceștia nu ar trebui să diagnosticheze o figură publică cu care nu au vorbit singuri.

Cu toate acestea, semnele tot mai mari de confuzie și alte simptome au stârnit o asemenea îngrijorare, încât unii profesioniști își ridică întrebări. „Principala modalitate de a diagnostica demența este că observăm o deteriorare față de propria valoare inițială a cuiva în aceste patru domenii: limbaj, memorie, comportament și performanță psihomotorie", a spus Dr. John Gartner, psiholog american, psihiatru și fost profesor la John Hopkins Medical School.

„Pe covorul roșu de la Davos, probabil l-ați observat pe Trump cum șerpuiește. Asta se leagă de unul dintre semnele a ceea ce cred că are: demență frontotemporală. Acest mers se numește mers cu bază largă, în care își balansează piciorul drept într-un fel de semicerc și asta îl împinge spre stânga", a spus el.