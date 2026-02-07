Speculațiile despre sănătatea lui Trump sunt la cote maxime: Experții au dat verdictul real
Postat la: 07.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
La mai mult de un an de la preluarea celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, speculațiile despre starea de sănătate a președintelui SUA au atins cote maxime.
Trump este cea mai în vârstă persoană aleasă vreodată în funcția de președinte în Statele Unite, iar simptomele vizibile ale problemelor de sănătate, inclusiv vânătăi pe dosul palmelor și glezne umflate, au stârnit întrebări cu privire la starea generală a sănătății sale.
Casa Albă a declarat că Trump, în vârstă de 79 de ani, a fost diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică, care poate provoca umflarea gleznelor, în timp ce prea multe strângeri de mână a cauzat vânătăile. Dar experții au dat verdictul real privind sănătatea președintelui.
Președintele este cunoscut pentru dieta sa proastă, bazată pe fast-food și Diet Coke, și pentru faptul că doarme doar câteva ore pe noapte. Trump a susținut frecvent că este cel mai sănătos și mai puternic președinte care a onorat vreodată Biroul Oval. Dr. James Jones, asistentul medical al Casei Albe, a susținut că Trump era într-o stare de sănătate mai bună decât fostul președinte Barack Obama, iar consilierii săi au spus că menține un program viguros.
Trump a recunoscut luna trecută că a fost supus unei tomografii computerizate în octombrie, după ce a declarat în mod eronat că a fost supus unui RMN. Unul dintre medicii săi a spus că scanarea a fost „pentru a exclude definitiv orice probleme cardiovasculare" și că nu a relevat nicio anomalie. Cu toate acestea, astfel de explicații nu au reușit să evite atenția tot mai mare din SUA asupra stării sănătății fizice și mintale a președintelui, speculațiile devenind acum subiect de dezbatere publică aproape zilnică.
Mâini învinețite ale lui Trump și sânge subțire, dar care este adevărul? Explicația Casei Albe privind starea de sănătate a lui Trump nu a diminuat speculațiile conform cărora nu totul este dezvăluit, iar afecțiunile sale fizice încă acaparează titlurile ziarelor.
Trump a fost văzut luna trecută cu mâna stângă învinețită la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția. Anterior, el a mai fost văzut cu vânătăi la mâna dreaptă. Tendința de a face vânătăi mai ușor este frecventă la persoanele în vârstă, spun experții.
„Pe măsură ce îmbătrânim, pielea devine mai subțire și pierde o parte din grăsimea protectoare care protejează vasele de sânge de dedesubt", a declarat Thorrun Govind, expert în sănătate și fost președinte al Consiliului Farmaceutic al Societății Regale Farmaceutice.
„Vasele de sânge mici se pot rupe mai ușor. Aceasta înseamnă că până și o lovitură minoră poate duce la vânătăi vizibile, în special în zone precum mâinile și brațele." Gleznele umflate ale lui Trump au atras adesea atenția presei în timpul celui de-al doilea mandat, fotografiile arătându-le ieșind peste partea superioară a pantofilor săi.
Insuficiența venoasă cronică menționată de Casa Albă este o afecțiune frecventă la persoanele în vârstă. Aceasta se întâmplă atunci când venele picioarelor nu mai pot ajuta sângele să curgă înapoi spre inimă, ceea ce duce la acumularea de sânge în picioare.
Govind a spus că umflarea gleznelor ar putea apărea și „atunci când corpul reține lichide în plus. Acest lucru poate fi uneori un semn al unor probleme cardiace, renale sau hepatice. Se poate întâmpla și din cauza statului în picioare sau a statului jos perioade lungi de timp sau a consumului unei cantități mari de alimente sărate."
Trump a mai spus că ia doze mai mari de aspirină decât cele recomandate. Administrarea de aspirină poate ajuta la prevenirea accidentelor vasculare cerebrale și a atacurilor de cord la persoanele în vârstă prin subțierea sângelui, potrivit Clinicii Mayo. „Se spune că aspirina este bună pentru subțierea sângelui și nu vreau ca sângele gros să-mi curgă prin inimă", a declarat Trump. Ce se știe despre capacitatea mintală a lui Trump? Criticii lui Trump au sugerat frecvent că ar putea suferi de boala Alzheimer. Nepoata sa, Mary Trump, psiholog, a invocat istoricul familial al acestuia, subliniind că tatăl său murise la vârsta de 93 de ani în timp ce suferea de această boală.
Trump a replicat luna trecută într-un interviu, susținând că, deși tatăl său avea Alzheimer, el nu are. Cu toate acestea, procedând astfel, a uitat numele bolii. „La o anumită vârstă, pe la 86, 87 de ani, a început să aibă, cum se numește?", a spus Trump, arătând spre fruntea sa și adresându-se lui Leavitt. „Alzheimer", a spus Leavitt.
Profesioniștii din domeniul medical au avertizat împotriva tragerii de concluzii și a încercării de a-l diagnostica pe baza istoricului familial. Societatea Alzheimer spune că diagnosticarea cuiva fără o evaluare amănunțită din partea unui oficial din domeniul sănătății este imposibilă. Conform regulii Goldwater, aceștia nu ar trebui să diagnosticheze o figură publică cu care nu au vorbit singuri.
Cu toate acestea, semnele tot mai mari de confuzie și alte simptome au stârnit o asemenea îngrijorare, încât unii profesioniști își ridică întrebări. „Principala modalitate de a diagnostica demența este că observăm o deteriorare față de propria valoare inițială a cuiva în aceste patru domenii: limbaj, memorie, comportament și performanță psihomotorie", a spus Dr. John Gartner, psiholog american, psihiatru și fost profesor la John Hopkins Medical School.
„Pe covorul roșu de la Davos, probabil l-ați observat pe Trump cum șerpuiește. Asta se leagă de unul dintre semnele a ceea ce cred că are: demență frontotemporală. Acest mers se numește mers cu bază largă, în care își balansează piciorul drept într-un fel de semicerc și asta îl împinge spre stânga", a spus el.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Operațiune secretă: Rusia a trimis Iranului 5 tone de dolari cash cu trenul și vaporul, după sancțiunile impuse de Trump
Rusia a livrat in secret aproximativ 2,5 miliarde de dolari in numerar catre Iran in 2018, pentru a susține regimul de l ...
-
Statele Unite acuză China că vrea să-i egaleze arsenalul nuclear şi că a efectuat teste secrete
Statele Unite au acuzat vineri China de o „acumulare masiva si deliberata" de arme nucleare si de urmarirea obtine ...
-
Simularea militară care arată că NATO nu ar face față unei invazii rusești într-o țară membră. SUA nu ar respecta Articolul 5 din tratat
O simulare militara realizata de publicația germana Die Welt și Centrul german pentru jocuri de razboi al Universitații ...
-
Comandoul sinucigaş format din femei care conduce ofensiva armată din Balucistan. Ce este Brigada Majeed?
Armata de Eliberare din Balucistan (BLA) si-a plasat "comandoul sinucigas feminin" in centrul strategiei sale armate, co ...
-
Expirarea tratatului de dezarmare nucleară dintre SUA și Rusia, „moment grav" pentru pacea și securitatea globale, avertizează șeful ONU
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat ca expirarea New START, ultimul tratat de dezarmare nucleara ram ...
-
Trump lansează amenințări dure la adresa Iranului: "Ayatollahul Ali Khamenei ar trebui să fie foarte îngrijorat"
Iranul a declarat miercuri ca negocierile cu SUA vor continua vineri in Oman, in schimb președintele Trump a avertizat l ...
-
Se pregătește o măsură care va produce cutremur în Europa: Se naște un lider pe sistem american și se elimină dreptul de veto
Liderii PPE, cea mai mare și mai puternica familie politica din Europa, propun o serie de masuri care ar genera un adeva ...
-
Colonel britanic, avertisment exploziv: Putin rămâne fără soldați și intră în faza finală a războiului
Dupa aproape patru ani de lupte și pierderi uriașe, armata rusa da semne clare de epuizare. Fostul colonel britanic, Ham ...
-
Donald Trump: "Acordul privind Groenlanda este aproape finalizat. Va fi avantajos pentru toată lumea"
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat ca negocierile privind un acord-cadru referitor la Groenlanda sunt ...
-
Volodimir Zelenski se pregătește pentru întâlnirea crucială cu rușii: "Suntem în contact permanent cu partea americană"
Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sambata ca Kievul se pregateste pentru intalniri diplomatice "saptam ...
-
Șah la Ursula: O discuție între Europa și Vladimir Putin ar putea duce la încheierea războiului din Ucraina. Fără ea, nu va fi pace
Xavier Bettel, premierul Luxemburgului, a declarat ca Europa nu va reuși sa puna capat razboiului din Ucraina fara a dis ...
-
Este oficial! O alianță care schimbă harta lumii!
China, Rusia și Brazilia construiesc o autostrada digitala subacvatica care va ocoli Occidentul. 72.000 de kilometri de ...
-
Ce s-ar putea întâmpla dacă SUA ar lovi Iranul? Șapte scenarii posibile
Statele Unite par tot mai aproape de o posibila lovitura militara impotriva Iranului, chiar in urmatoarele zile. Deși ți ...
-
Anunțul lui Donald Trump au generat un efect invers: S-a declanșat strategia "sell America"
Dolarul se afla intr-o veritabila "bear market", afirma analistii, dupa ce, marti, moneda americana a inregistrat cea ma ...
-
Trump se prăbușește în sondaje, în urma scandalurilor interne și internaționale: ce arată ultimele date
Sprijinul președintelui Donald Trump din partea alegatorilor independenți a scazut la un nou minim in ambele mandate, co ...
-
Serghei Karaganov: Dacă războiul din Ucraina va continua, Rusia ar putea folosi arma nucleară în Germania și Marea Britanie
Serghei Karaganov doctor in științe istorice, profesor emerit, director științific al Facultații de Economie Mondiala și ...
-
O TENTATIVĂ DE LOVITURĂ DE STAT A FOST DEJUNCATĂ ÎN CHINA: CONSPIRATORII AU ÎNCERCAT SĂ-L ARESTEZE PE XI JINPING
Conform mai multor surse de presa occidentale, o tentativa de lovitura de stat de a-l rasturna pe Xi Jinping a fost deju ...
-
Xi Jinping a arestat un general de top împreună cu peste 30 de militari pentru complot cu CIA pentru subminarea puterii de stat
Agentia de stiri in cantoneza, Xiang Yang transmite ca generalul Chang Youxia din Armata Populara de Eliberare a fost ar ...
-
California se alătură rețelei globale a Organizației Mondiale a Sănătății după ieșirea SUA din organizație
California a anunțat vineri ca va deveni primul stat american care se alatura rețelei globale de raspuns la focare a Org ...
-
Zelenski atacat dur de la Teheran: Lumea s-a săturat de Clovni Confuzi care spală banii americanilor
Ministrul de Externe iranian il ataca dur pe Volodimir Zelenski acuzandu-l ca in timp ce spala banii americanilor spriji ...
-
Document bombă: UE și SUA ar pregăti un plan de 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei
Statele Unite și Uniunea Europeana iau in calcul un plan de sprijin pentru Ucraina, cu o valoare estimata la 800 de mili ...
-
Gafă diplomatică majoră: Casa Albă a confundat Belgia cu Belarusul în „Consiliul de Pace" al lui Trump - Reacția Bruxelles-ului
Belgia a fost prezentata pentru scurt timp ca facand parte din „Consiliul de Pace" lansat joi la Davos de presedin ...
-
Acces de furie din partea lui Trump când a sesizat că ar putea pierde puterea deplină: „Să fie considerate infracţiune penală!"
Donald Trump s-a infuriat dupa publicarea de catre ziarul american The New York Times a unui sondaj de opinie nefavorabi ...
-
Ursula von der Leyen s-a enervat după atacurile lui Zelenski de la Davos: Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele
Ursula von der Leyen raspunde dupa ce președintele Ucrainei a acuzat, la Davos, ca Ue nu știe sa se apere. Uniunea Europ ...
-
Marile mize arctice - Pentru ce se luptă SUA, Rusia și China
Dezbaterea din jurul regiunii arctice devine mai aprinsa ca niciodata, pe masura ce președintele american Donald Trump c ...
-
UE Incorporated - Ursula von der Leyen anunță la Davos simplificări majore: firmă înregistrată online în doar 48 de ore în orice stat membru
Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat la Forumul Economic de la Davos simplificari majore pentru c ...
-
Preşedinta Băncii Centrale Europene solicită o revizuire profundă a economiei europene pentru a face faţă noii ordini mondiale
Economia europeana are nevoie de o „revizuire profunda" pentru a face fata „zorilor unei noi ordini internat ...
-
Aliații lui Trump îi întorc spatele la Davos. Liderii europeni își schimbă discursul: „A fi un vasal fericit este una. A fi un sclav nefericit este cu totul altceva"
Aliații tradiționali ai Washingtonului rup tacerea și vorbesc deschis despre o lume care se schimba radical: la Davos, l ...
-
Bogații lumii fac un anunț cu implicații majore la Davos: S-a depășit linia roșie! Ordinea mondială s-a schimbat
Aliatii cei mai apropiati ai Americii au proclamat marti sfarsitul ordinii globale conduse de SUA, ajungand la concluzia ...
-
Ce mai zice Ursula la Davos: E timpul să construim o Europă nouă independentă de SUA
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis marți, de la Forumul Economic Mondial de la Davos, un mes ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu