Operațiune secretă: Rusia a trimis Iranului 5 tone de dolari cash cu trenul și vaporul, după sancțiunile impuse de Trump

Rusia a livrat în secret aproximativ 2,5 miliarde de dolari în numerar către Iran în 2018, pentru a susține regimul de la Teheran în urma sancțiunilor impuse de Donald Trump.

Transporturile au fost efectuate prin banca de stat Promsvyazbank și au implicat aproape cinci tone de bancnote în 34 de livrări, potrivit The Telegraph.

O bancă de stat rusă a început livrările în valoare totală de aproximativ 2,5 miliarde de dolari (1,9 miliarde lire sterline) către Iran, la doar câteva zile după ce Donald Trump a impus sancțiuni dure împotriva Teheranului în primul său mandat ca președinte al SUA.

Aproape cinci tone de bancnote au fost trimise în 34 de transporturi pe o perioadă de patru luni în 2018. Fiecare transport, cu o valoare între 57 și 115 milioane de dolari, a fost trimis între Promsvyazbank și banca centrală a Iranului.

Transporturile ar putea avea loc și în 2026

Înregistrările arată că trenuri întregi cu bani au ajuns în cele din urmă în Teheran, iar astfel de transporturi s-ar putea desfășura și în prezent.

Plățile secrete arată o relație mult mai profundă între Rusia și Iran decât se știa anterior, Moscova și Teheran ocolind sancțiunile și metodele tradiționale de plată pentru a menține regimul iranian pe linia de plutire.

Există temeri că plăți similare ar putea fi efectuate și astăzi, în timp ce Iranul livrează drone kamikaze Shahed-136 și rachete balistice cu rază scurtă Fath-360 pentru a sprijini efortul militar al Rusiei în Ucraina.

Livrările de numerar din partea Rusiei au început după ce regimul iranian a suprimat brutal o serie de proteste legate de dificultățile economice în 2018.

Prima livrare ar fi fost trimisă pe 13 august 2018, la doar o săptămână după ce președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv care reimpunea sancțiuni împotriva Teheranului. La acea vreme, Promsvyazbank fusese deja naționalizată de autoritățile ruse și transformată într-o bancă militară.

Aceasta era condusă de Piotr Fradkov, fiul fostului șef al Serviciului de Informații Externe al Rusiei. Promsvyazbank a fost ulterior supusă unor sancțiuni de blocare din partea SUA și a UE.

Transporturi suplimentare prin banca International Financial Club

Pe lângă cele 34 de transporturi de numerar raportate de The Telegraph, în 2018 au fost efectuate transporturi suplimentare de 1,9 miliarde de dolari. Aceste tranzacții au fost efectuate de banca International Financial Club. Aceasta aduce suma totală de numerar trimisă Iranului de la impunerea sancțiunilor la 4,4 miliarde de dolari.

Experții intervievați de The Telegraph cred că transporturile de numerar le-au permis să ocolească sancțiunile internaționale și sistemul SWIFT, de la care Iranul a fost izolat. Banii ar fi fost folosiţi pentru achiziții militare sau ca sprijin pentru Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.