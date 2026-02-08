Cercetătorii au creat o mini-gaură de vierme în interiorul computerului cuantic al Google prin care au teleportat informatie

Experimentul computerului cuantic de la Google a testat o idee remarcabilă: că entalgementul quantic (unde particulele rămân conectate în mod misterios pe orice distanță) ar putea fi de fapt același fenomen cu gaurile de vierme. Einstein a numit împletirea aceasta o „acțiune înfricoșătoare la distanță" deoarece nimic din fizică nu putea explica corelația instantanee în întreaga univers.

Ce-ar fi dacă sunt particulele sunt conectate prin tuneluri microscopice în însăși structura spațiu-timp? Asta este ceea ce propune conjectura corespondenței holografice: împletirea cuantică și găurile de vierme sunt două descrieri ale aceleași geometrii fundamentale. Experimentul Google a oferit primul semnal empiric că acest lucru este corect.

Acesta este exact ceea ce cercetarea noastră de la ISF a încercat să explice matematic. În "Extinderea Viziunii Geometrice Einstein-Rosen," arătăm de ce această echivalență este valabilă-particulele în sine sunt punți Einstein-Rosen, cu masa și interacțiunile lor emergente din fluctuațiile vidului la scara Planck. Ceea ce Einstein și Rosen au propus în 1935 are acum atât dovezi experimentale, cât și un cadru teoretic complet.

Fizicienii Utilizează Conjectura Coerenței Holografice pentru a Descrie Teleportarea Cuantică a Qubitilor printr-o Geometrie a Timpului și Spațiului a unui Wormhole Traversabil: cercetătorii au început să testeze o teorie a gravitației cuantice folosind stările de încurcătură realizabile în computerele cuantice.

Într-un experiment recent, o echipă de cercetare a folosit computerul cuantic Sycamore de la Google pentru a testa teleportarea a nouă qubiți pentru a vedea dacă procesul esențialmente mecanic cuantic ar putea produce același semnal ca și cum qubiții ar fi traversat un micro-găuri de vierme.

Așa cum este raportat în revista Nature, echipa de cercetare furnizează datele pe care le consideră confirmând corespondența holografică între teleportarea cuantică și traversarea unui pod Einstein-Rosen microscopic (cunoscut și sub numele de gaură de vierme), indicând că gravitația este operațională la scala interacțiunilor particulelor, iar geometria spațiu-timp ar putea sta la baza mecanicii cuantice.

Problema cu Mecanică Cuantică

Mecanica cuantică este teoria fizică care descrie comportamentul materiei (și al forțelor și câmpurilor asociate). Spre deosebire de mecanica clasică, mecanica cuantică este intrinsec nedeterministă, iar comportamentul materiei la scară fină, în general la nivel de particule, nu poate fi prezis cu precizie, ci este descris probabilistic.

În timp ce distribuțiile de probabilitate ale mecanicii cuantice pot prezice și oferi valorile corecte pentru observabilele anumitor comportamente ale particulelor, descrierea fizică efectivă (interpretarea ontologică) a ceea ce se întâmplă pentru a produce observabilele nu a ajuns la un model de consens printre fizicieni, și există o multitudine de „interpretări" ale mecanicii cuantice (MQ) care încearcă să descrie, fundamental, ceea ce se întâmplă fizic în timpul unor comportamente esențial cuantice, cum ar fi încurcarea cuantică, tunelarea, teleportarea și reducerea vectorului de stare (cunoscută și sub numele de colapsul funcției de undă sau superpoziție).

Se pare că există o interpretare care se potrivește gustului oricui, cum ar fi interpretarea multiversurilor a lui Everett, interpretarea tranzacțională a lui Cramer, interpretarea Bohr-Heisenberg (Copenhaga), interpretarea Von Neumann-Wigner („conștiința cauzează colapsul"), teoriile colapsului obiectiv precum modelul GRW sau Diósi-Penrose (DP), sau abordările „variabilelor ascunse" precum modelul de undă pilot de Broglie-Bohm (printre altele).

Rețineți că interpretarea populară de la Copenhaga se abate de la formalismul mecanic cuantic „pur" original, în care nu există o reducere terminală sau un „colaps" al funcției de undă. Prin urmare, în conformitate cu ecuația lui Schrödinger și formalismul pur al mecanicii cuantice, în majoritatea interpretărilor nu există un eveniment de „colaps" și funcția de undă este considerată obiectiv reală-în loc de colaps, singurul lucru care se întâmplă este că funcția de undă globală evoluează unitar și devine din ce în ce mai mult încurcată cu subsisteme din mediu (cu care interacționează, cum ar fi observatori sau fizicieni, care sunt ei înșiși într-o superpoziție cuantică la fel de mult ca orice alt sistem cuantic).

Această insistență a interpretării Copenhaga asupra reducerii suprapunerii prin măsurare duce la noțiunea filozofică că particulele nu sunt „reale" până când nu sunt observate, o interpretare fundamental insuportabilă, având în vedere că universul este plin de subsisteme, oricare dintre acestea putând juca rolul de observator. În majoritatea celorlalte modele de mecanică cuantică, particulele sunt reale, doar că interacționează nonlocal-acest lucru se numește realism nonlocal-ceva ce vom vedea că este realizabil printr-o geometrie a spațiu-timpului multiplă-conectată.

Mai mult, formalismul mecanicii cuantice nu poate descrie una dintre cele mai importante forțe din întregul univers: gravitația. Cum poate exista o teorie fizică care nu poate explica sau încorpora una dintre forțele fundamentale ale naturii timp de peste un secol? Răspunsul este parțial în faptul că se crede în mod eronat că forța gravitațională este neglijabilă la scala interacțiunilor atomice, astfel încât poate fi ignorată.

În plus, poate cel mai semnificativ obstacol în dezvoltarea unei teorii consensuale a gravitației cuantice este că nu a existat o abordare convenită privind modul de a aduce continuitatea netedă și geometrizarea spațiu-timp a gravitației în lumea discretizată și probabilistică a mecanicii cuantice. Cu peste o sută de ani în urmă, părintele mecanicii cuantice, Max Planck, a descoperit că câmpul electromagnetic al unui oscilator are o cantitate infinită de energie atunci când este răcit la zero absolut, sau zero Kelvin, ceea ce el a descris ca energie de punct zero (ZPE). Când această energie electromagnetică cuantică este aplicată geometriei spațiu-timp prin intermediul ecuațiilor de câmp ale lui Einstein, metrica normal netedă devine infinit de curbată, o geometrie spațiu-timp multiplu conectată.