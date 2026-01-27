Incendiu la terenul de minifotbal din Focșani al familiei șefului FRF. ISU fusese sesizat cu privire la instalațiile terenului ce au pus în pericol un întreg cartier
Postat la: 27.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
În urmă cu două seri, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un teren de sport (acoperit cu un balon pe timp de iarnă) situat în zona de sud a municipiului Focșani în str. Cpt.Valter Maracineanu. În momentul izbucnirii focului, erau mai multe persoane care jucau fotbal pe terenul respectiv. Au fost momente de panică, dar pompierii focșăneni au intervenit rapid și spun că nu au fost probleme deosebite: "s-a topit carcasa din plastic a unui ventilator."
Cei prezenți la fața locului, însă, au precizat că a mai luat foc și o bucată din balon, iar panoul electric s-a topit în timpul incendiului. Terenul de sport respectiv se află în zona de sud a municipiului Focșani, aproape de casele care se construiseră pe terenurile din vecinătatea șoselei de centură. Terenul de minifotbal aparține firmei familiei președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu. Există mai multe reclamații depuse până acum la instituțiile statului cu privire la acest teren de sport legate, în principal, de poluarea fonică - zgomot și limbajul celor care joacă fotbal. De asemenea, recent, s-au depus sesizări la ISU Vrancea și cu privire la instalațiile care deservesc acest teren de minifotbal.
Sesizările au fost depuse la Primăria Focșani și ISU Vrancea
"Subsemnatul ..... domiciliat în mun.Focsani, str. Cpt.Valter Maracineanu nr.11, jud Vrancea, revin cu prezenta petiție, având în vedere că am transmis anterior două sesizări privind afectarea dreptului meu la un mediu sănătos, la liniște și la un climat normal de locuire, ca urmare a poluării fonice generate de terenul de minifotbal operat de Hatrick Fun SRL din mun.Focsani str. Cpt.Valter Maracineanu nr.22, jud.Vrancea, situat în imediata vecinătate a locuinței mele.
În pofida demersurilor repetate și a documentelor depuse, situația persistă, iar autoritățile competente nu au adoptat măsuri reale și proporționale pentru protejarea drepturilor mele fundamentale."
Toți cei implicați s-au făcut că plouă mai ales pentru faptul că acest stabiliment este proprietatea lui Răzvan Burleanu și a fratelui său din Focșani.
"Vă rog respectuos să dispuneți:
1. Analizarea modului în care instituțiile implicate și-au îndeplinit atribuțiile, inclusiv sub aspectul bunei administrări.
2. Intervenția Avocatului Poporului pentru:
- clarificarea responsabilităților instituționale,
- remedierea disfuncționalităților administrative,
- formularea de recomandări obligatorii privind efectuarea unor măsurători fonice relevante, în intervalele reale de funcționare și în condițiile actuale (balon presostatic),
- stabilirea unor măsuri concrete de reducere a zgomotului.
Scopul meu rămâne același: obținerea unui climat normal de locuire, în condiții de legalitate și fără conflict." Mai cere petiționarul din Focșani, vecin cu terenul familiei Burleanu. Mai presus de toate se impun două întrebări mari; cum de Primăria Focșani și ISU Vrancea au autorizat acest teren de agrement sportiv în imediata apropiere a unui cartier rezidențial?
Marian Gârleanu
