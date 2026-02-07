Gafă monumentală pe o bursă crypto: Bitcoin de 44 de miliarde de dolari, trimiși accidental utilizatorilor

O greșeală operațională fără precedent a zguduit piața criptomonedelor, după ce bursa sud-coreeană Bithumb a distribuit accidental către utilizatori aproximativ 620.000 de bitcoini, în valoare de peste 44 de miliarde de dolari.

Incidentul, confirmat de companie și relatat de Reuters, a declanșat o vânzare masivă pe platformă și o scădere temporară de 17% a prețului bitcoin, înainte ca tranzacțiile să fie restricționate și fondurile recuperate aproape integral.

Bursa sud-coreeană de criptomonede Bithumb a transmis, sâmbătă, că a distribuit accidental clienților bitcoini în valoare de peste 40 de miliarde de dolari ca recompense promoționale, ceea ce a declanșat o vânzare masivă pe bursă.

Bithumb și-a cerut scuze pentru greșeala, care a avut loc vineri, și a declarat că a recuperat 99,7% din cei 620.000 de bitcoini, în valoare de aproximativ 44 de miliarde de dolari la prețurile actuale, potrivit Reuters.

Compania a restricționat tranzacțiile și retragerile pentru cei 695 de clienți afectați în termen de 35 de minute de la distribuirea eronată de vineri.

Bursa intenționa să distribuie mici recompense în numerar de 2.000 de woni coreeni sau mai mult fiecărui utilizator, ca parte a unui eveniment promoțional, dar câștigătorii au primit în schimb cel puțin 2000 de bitcoini fiecare.

„Dorim să clarificăm faptul că acest incident nu are legătură cu hackingul extern sau cu încălcări ale securității și că nu există probleme cu securitatea sistemului sau cu gestionarea activelor clienților", a transmis Bithumb într-un comunicat.

Prețurile bitcoin au scăzut temporar cu 17% până la 81,1 milioane de woni vineri seara pe Bithumb, arată graficele bursei. Ulterior, prețurile s-au redresat, iar ultima tranzacție a fost la 104,5 milioane de woni. Bithumb se află în urma Upbit, un jucător dominant în spațiul criptografic sud-coreean.