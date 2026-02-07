Oamenii cred că e o fantomă - a înviat din morți de șase ori: "M-am trezit la morgă și am plecat acasă!"

Lumea este plină de povești ce sfidează logica, dar puține sunt atât de incredibile precum cea a lui Ismail Azizi, un bărbat din Tanzania care, potrivit unui documentar realizat de Afrimax English prin Nairaland, a murit și a revenit la viață de șase ori.

Fiecare incident în care a fost declarat mort a lăsat medicii și vecinii șocați. Prima „moarte" a avut loc după un accident grav la locul de muncă, când Azizi a fost dus la morgă și pregătit pentru înmormântare.

Înainte de a fi îngropat, s-a trezit, provocând panica familiei sale. „M-au dus la morgă, dar m-am trezit simțind foarte frig. Din fericire, morga nu era închisă și am ieșit. Când familia mea m-a văzut, a fugit pentru că au crezut că sunt o fantomă", a povestit el.

Ulterior, Azizi a înfruntat malaria, accidente de mașină, mușcături de șarpe și chiar incendii provocate de vecinii speriați. Nu a murit și a revenit mereu și mereu la viață.

Deși nu a făcut niciodată rău nimănui, Azizi a fost respins de comunitate și de familie, care îl priveau cu teamă. Vecinii cred că la mijloc este vorba despre vrăjitorie sau forțe supranaturale.

Casa sa a fost incendiată din cauza acestor suspiciuni, iar acum trăiește singur într-o locuință dărăpănată, întreținându-se prin agricultură și activități casnice.

„De fiecare dată când muream și mă întorceam, corpul meu se simțea ciudat. Oamenii au început să mă trateze ca și cum aș fi fost o vrăjitoare", a mărturisit Azizi.