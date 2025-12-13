Oamenii de știință de la Universitatea Stanford au explicat cum vaccinurile Covid pot provoca leziuni cardiace: anchetă în SUA după decese suspecte

Oamenii de știință de la Universitatea Stanford au dezvăluit cum vaccinurile Covid mRNA pot provoca leziuni celulelor inimii. Experții au tras de mult semnalul de alarmă în legătură cu miocardita, o complicație extrem de rară a vaccinului care cauzează inflamația mușchiului cardiac.

Datele arată că aproximativ 1 din 125.000 de copii și adulți sub 65 de ani care au fost vaccinați între 2023 și 2024 au dezvoltat această afecțiune. Însă, în rândul bărbaților și băieților sub 25 de ani, rata a crescut la 1 din 250, adică 475 din 125.000. În cadrul studiului, cercetătorii au analizat sângele pacienților vaccinați și al celor care au suferit de miocardită după vaccinare.

Aceștia au descoperit că persoanele afectate aveau niveluri crescute în sânge a două proteine legate de sistemul imunitar. Experimentele ulterioare pe șoareci au arătat că aceste proteine determină neutrofilele (un tip de celule imunitare, primele care răspund la leziuni) să infiltreze mușchiul cardiac, provocând leziuni ale țesutului prin inflamație.

Medicii spun că această complicație este, de obicei, ușoară și se ameliorează de la sine fără tratament. În cazuri severe, însă, poate cauza spitalizare sau deces, deși autoritățile afirmă că, până în prezent, nu au fost înregistrate decese în SUA cauzate de miocardita asociată vaccinului Covid.

CDC (Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite ale Americii) avertizează că o infecție cu virusul Covid poate provoca, de asemenea, miocardită, sugerând că beneficiile vaccinării ar putea depăși riscurile. Aproximativ 21 din 100.000 de persoane suferă de această complicație după o infecție Covid, conform unui studiu italian din 2022.

Lucrarea apare într-un context de atenție sporită asupra riscurilor vaccinurilor Covid, după ce directorul diviziei de vaccinuri a FDA, Dr. Vinay Prasad, a declarat într-un memoriu că au existat „nu mai puțin de 10" decese la copii „legate" de vaccinul Covid.

Comentariile sale se bazează pe date din VAERS, sistemul voluntar american de raportare a efectelor adverse ale vaccinurilor. Oricine poate trimite un raport, iar aceste rapoarte nu demonstrează cauzalitatea directă a vaccinului. FDA (Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite ale Americii) a declarat că desfășoară acum o investigație amănunțită privind rapoartele de decese la copii și adulți considerate legate de vaccinul Covid.

Până în prezent, aproximativ 270 de milioane de persoane din SUA, adică 81% din populație, au primit cel puțin o doză de vaccin Covid mRNA.

Dr. Joseph Wu, cardiolog la Universitatea Stanford și conducătorul cercetării, a declarat: „Vaccinurile mRNA au făcut o treabă extraordinară în diminuarea pandemiei Covid. Fără aceste vaccinuri, mai mulți oameni s-ar fi îmbolnăvit, ar fi avut efecte severe și mai mulți ar fi murit."

În studiul publicat joi, 11 decembrie, în Science Translational Medicine, oamenii de știință au analizat sângele persoanelor vaccinate. În cazul celor care au dezvoltat miocardită, cercetătorii au constatat niveluri mai ridicate a două proteine, CXCL10 și IFN-gamma, cytokine implicate în inflamare.

Într-un test de laborator, macrofagele (un tip de celule albe) plasate în vase cu vaccinul mRNA Covid au eliberat CXCL10. Apoi, când celulele T (un alt tip de celule imunitare) au fost plasate în aceleași vase, au eliberat cantități mari de IFN-gamma.

Aceste experimente au arătat că, în unele cazuri, macrofagele pot fi activate de vaccin și pot declanșa activarea celulelor T, generând răspuns inflamator.

Într-un alt test, șoareci adulți tineri de sex masculin au fost vaccinați cu Pfizer mRNA Covid, iar câteva zile mai târziu mușchiul inimii lor a fost examinat. S-a constatat infiltrarea inimii de către neutrofile, demonstrând modul în care vaccinurile pot provoca leziuni cardiace.

Anti-vacciniștii cer retragerea vaccinurilor Covid de pe piață de ani de zile, invocând riscul pentru inimă.

Dr. Wu a adăugat: „Alte vaccinuri pot provoca miocardită și inflamații, dar simptomele sunt de obicei mai difuze. Riscurile vaccinurilor Covid mRNA au fost însă supuse unei atenții intense din partea publicului și mass-media. Dacă simți dureri în piept după vaccin, mergi la spital; dacă ai analize pozitive, primești diagnosticul de miocardită. Dacă ai dureri musculare după un vaccin antigripal, le ignori."

La începutul lunii, Dr. Robert Redfield, fost director CDC, a declarat că nu susține continuarea utilizării vaccinurilor Covid mRNA.

În septembrie, comitetul de vaccinare CDC (ACIP) a votat eliminarea recomandării ca toți cei cu vârsta de șase luni și peste să fie vaccinați, sugerând în schimb decizia individuală pentru vaccinare, scrie dailymail.com.