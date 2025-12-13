Oamenii de știință de la Universitatea Stanford au explicat cum vaccinurile Covid pot provoca leziuni cardiace: anchetă în SUA după decese suspecte
Postat la: 12.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Oamenii de știință de la Universitatea Stanford au dezvăluit cum vaccinurile Covid mRNA pot provoca leziuni celulelor inimii. Experții au tras de mult semnalul de alarmă în legătură cu miocardita, o complicație extrem de rară a vaccinului care cauzează inflamația mușchiului cardiac.
Datele arată că aproximativ 1 din 125.000 de copii și adulți sub 65 de ani care au fost vaccinați între 2023 și 2024 au dezvoltat această afecțiune. Însă, în rândul bărbaților și băieților sub 25 de ani, rata a crescut la 1 din 250, adică 475 din 125.000. În cadrul studiului, cercetătorii au analizat sângele pacienților vaccinați și al celor care au suferit de miocardită după vaccinare.
Aceștia au descoperit că persoanele afectate aveau niveluri crescute în sânge a două proteine legate de sistemul imunitar. Experimentele ulterioare pe șoareci au arătat că aceste proteine determină neutrofilele (un tip de celule imunitare, primele care răspund la leziuni) să infiltreze mușchiul cardiac, provocând leziuni ale țesutului prin inflamație.
Medicii spun că această complicație este, de obicei, ușoară și se ameliorează de la sine fără tratament. În cazuri severe, însă, poate cauza spitalizare sau deces, deși autoritățile afirmă că, până în prezent, nu au fost înregistrate decese în SUA cauzate de miocardita asociată vaccinului Covid.
CDC (Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite ale Americii) avertizează că o infecție cu virusul Covid poate provoca, de asemenea, miocardită, sugerând că beneficiile vaccinării ar putea depăși riscurile. Aproximativ 21 din 100.000 de persoane suferă de această complicație după o infecție Covid, conform unui studiu italian din 2022.
Lucrarea apare într-un context de atenție sporită asupra riscurilor vaccinurilor Covid, după ce directorul diviziei de vaccinuri a FDA, Dr. Vinay Prasad, a declarat într-un memoriu că au existat „nu mai puțin de 10" decese la copii „legate" de vaccinul Covid.
Comentariile sale se bazează pe date din VAERS, sistemul voluntar american de raportare a efectelor adverse ale vaccinurilor. Oricine poate trimite un raport, iar aceste rapoarte nu demonstrează cauzalitatea directă a vaccinului. FDA (Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite ale Americii) a declarat că desfășoară acum o investigație amănunțită privind rapoartele de decese la copii și adulți considerate legate de vaccinul Covid.
Până în prezent, aproximativ 270 de milioane de persoane din SUA, adică 81% din populație, au primit cel puțin o doză de vaccin Covid mRNA.
Dr. Joseph Wu, cardiolog la Universitatea Stanford și conducătorul cercetării, a declarat: „Vaccinurile mRNA au făcut o treabă extraordinară în diminuarea pandemiei Covid. Fără aceste vaccinuri, mai mulți oameni s-ar fi îmbolnăvit, ar fi avut efecte severe și mai mulți ar fi murit."
În studiul publicat joi, 11 decembrie, în Science Translational Medicine, oamenii de știință au analizat sângele persoanelor vaccinate. În cazul celor care au dezvoltat miocardită, cercetătorii au constatat niveluri mai ridicate a două proteine, CXCL10 și IFN-gamma, cytokine implicate în inflamare.
Într-un test de laborator, macrofagele (un tip de celule albe) plasate în vase cu vaccinul mRNA Covid au eliberat CXCL10. Apoi, când celulele T (un alt tip de celule imunitare) au fost plasate în aceleași vase, au eliberat cantități mari de IFN-gamma.
Aceste experimente au arătat că, în unele cazuri, macrofagele pot fi activate de vaccin și pot declanșa activarea celulelor T, generând răspuns inflamator.
Într-un alt test, șoareci adulți tineri de sex masculin au fost vaccinați cu Pfizer mRNA Covid, iar câteva zile mai târziu mușchiul inimii lor a fost examinat. S-a constatat infiltrarea inimii de către neutrofile, demonstrând modul în care vaccinurile pot provoca leziuni cardiace.
Anti-vacciniștii cer retragerea vaccinurilor Covid de pe piață de ani de zile, invocând riscul pentru inimă.
Dr. Wu a adăugat: „Alte vaccinuri pot provoca miocardită și inflamații, dar simptomele sunt de obicei mai difuze. Riscurile vaccinurilor Covid mRNA au fost însă supuse unei atenții intense din partea publicului și mass-media. Dacă simți dureri în piept după vaccin, mergi la spital; dacă ai analize pozitive, primești diagnosticul de miocardită. Dacă ai dureri musculare după un vaccin antigripal, le ignori."
La începutul lunii, Dr. Robert Redfield, fost director CDC, a declarat că nu susține continuarea utilizării vaccinurilor Covid mRNA.
În septembrie, comitetul de vaccinare CDC (ACIP) a votat eliminarea recomandării ca toți cei cu vârsta de șase luni și peste să fie vaccinați, sugerând în schimb decizia individuală pentru vaccinare, scrie dailymail.com.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Pastila ieftină prezentată drept „Ozempicul alcoolului" este deja disponibilă pe piață. Cum reduce pofta de a bea: "A funcționat instant pentru mine"
O pastila ieftina este prezentata drept „Ozempicul alcoolului" datorita capacitații sale de a reduce pofta de a co ...
-
Teleportarea cuantică a ieșit din laborator. S-a realizat prima teleportare cuantică pe internet
Ce parea pana recent un experiment imposibil a fost demonstrat in condiții reale. O echipa de cercetatori din Statele Un ...
-
Se introduce limitarea plăților cash: Noile norme vor intra în vigoare în România de la 1 ianuarie 2027
Romanii vor trebui sa se obișnuiasca cu o noua regula privind plațile in numerar. Uniunea Europeana a decis impunerea un ...
-
Rusia lansează acuzații grave: România şi Polonia s-ar fi implicat în transportul componentelor unei "bombe murdare" pentru Ucraina
Seful trupelor ruse de aparare radiologica, chimica si biologica (NBC), Aleksei Rtiscev, a acuzat Romania si Polonia ca ...
-
Presa europeană anunță spargerea bulei imobiliare din România: tranzacții în picaj, credite tot mai puține și taxe record din 2026
Presa economica europeana titreaza ca „bula imobiliara din Romania s-a spart", dupa ce pe finalul anului s-a inreg ...
-
Editura Nemira lansează un experiment AI care arată cum i-ar putea afecta pe adolescenți noua programă pentru pentru limba și literatura română propusă de MEC
Romania așteapta deja de peste 16 o noua propunere de programa pentru limba romana. Saptamana trecuta, Ministerul Educaț ...
-
Final de an de coșmar pentru România: Prețurile efectiv au bubuit, iar inflația se menține la cote înalte
Rata anuala a inflatiei a stagnat la 9,8% in luna noiembrie a acestui an, in conditiile in care serviciile s-au scumpit ...
-
Soțul unei foste Miss e acuzat că și-a ucis și tranșat soția într-un mod odios. Detalii din anchetă
Soțul unei foste finaliste la Miss Elveția a fost acuzat de uciderea acesteia, dupa o crima macabra care a șocat intreag ...
-
Judecătorii din CSM sesizează Inspecția Judiciară, după documentarul Recorder: Acuză o campanie de destabilizare a puterii judecătoreşti
Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspectiei Judiciare pentru efectuare ...
-
Metoda prin care românii sunt păcăliți de AI să plătească mai mult atunci când cumpără pe internet
Comerțul pe internet trece printr-o transformare majora, odata cu implementarea tehnologiilor bazate pe Inteligența Arti ...
-
Avertisment medical major: grupa ta de sânge îți poate crește riscul de AVC. Cine intră în zona de pericol
Un studiu recent evidențiaza o conexiune intre grupa de sange și riscul de accident vascular cerebral, aratand ca anumit ...
-
El este principalul suspect în uciderea lui Charlie Kirk: A apărut pentru prima oară în instanță
Suspectul in cazul uciderii lui Charlie Kirk apare in instanța, in timp ce judecatorul decide asupra accesului media și ...
-
Tratament revoluționar pentru diabet: O chinezoaică de 25 de ani este prima pacientă din lume care a obținut independența față de injecțiile cu insulină
În urma unui tratament revoluționar dezvoltat de cercetatorii chinezi, o femeie de 25 de ani care avea diabet de t ...
-
Jocuri care dezvoltă imaginația și colaborarea la 4-5 ani
La varsta de 4-5 ani, copiii se afla intr-o perioada cruciala de dezvoltare cognitiva și sociala. Jocurile care stimulea ...
-
Imprimante portabile: cum îți simplifică activitatea zilnică
Într-o lume in care mobilitatea este esențiala, imprimantele portabile au devenit un instrument indispensabil pent ...
-
Oamenii descoperă abia acum că Pământul are o coadă care se întinde pe cel puțin 2 milioane de kilometri
Poate cele mai faimoase cozi cosmice sunt cozile cometelor. Acestea sunt fluxuri de gaz și praf care zboara in spatele u ...
-
Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în controverse: cu 50 de ani mai tânăr a externat-o din spital. Avea lovituri la cap și în zona ochilor
O serie de controverse au aparut dupa moartea Rodicai Stanoiu. Iubitul cu 50 de ani mai tanar ar fi externat-o din spita ...
-
Sarcofagul lui Mircea cel Bătrân a fost redeschis după un secol: Este cel original și bine conservat
Sarcofagul lui Mircea cel Batran de la Manastirea Cozia a fost redeschis dupa aproape o suta de ani. „Este cel ori ...
-
Echipa lui Trump ar fi discutat formarea unei alianțe cu Rusia și China ca alternativă la G7. Ce țări ar putea face parte din „Core 5"
Administrația președintelui american Donald Trump ar fi discutat ideea formarii unui nou organism al marilor puteri, Cor ...
-
China a efectuat zborul inaugural al primei sale aeronave portadrone fără echipaj
China a finalizat joi zborul inaugural al „Jiutian", prima aeronava portadrone cu o lungime de 16,35 metri si o la ...
-
Când e cea mai ieftină zi să rezervi bilete de avion - nu e marți, cum credeai. Ce arată cele mai recente date ale experților
Cea mai ieftina zi pentru a rezerva un zbor nu mai este marți. Ani de zile, calatorilor li s-a sugerat sa fie atenți la ...
-
Experimentul electric s-a dus naibii: Motoarele pe benzină şi motorină revin în preferinţele cumpărătorilor la nivel mondial
Masinile cu motoare cu ardere interna revin in centrul atentiei cumparatorilor la nivel global, pe fondul inversarilor d ...
-
In ce să băgăm banii? Riscurile la care se supun cei care investesc în imobiliare: diversificarea, arma care te apără de pierderi mari
Proprietațile imobiliare continua sa fie o categorie de active de prim rang pentru investitori. Deși promit randamente s ...
-
Un animal misterios a fost văzut în pădurile României: autoritățile încearcă să găsească o explicație
Un exemplar de Alces alces a fost surprins pe camera in județul Hunedoara, iar Rewilding Romania considera aceasta apari ...
-
Koveși descinde în Imperiul lui Țiriac: EPPO face legătura cu dosarul în care Ilie Bolojan a fost dat pe mâna justiției de Pâslaru
Procurorii coordonați de Laura Codruța Kovesi fac cercetari in cazul microbuzelor școlare cumparate la supra preț. Aceșt ...
-
Ialta 2: Planurile lui Trump după finalul războiului din Ucraina: se împart zone de influență
Planul președintelui american, Donald Trump, pentru pace in Ucraina include propuneri de restabilire a fluxurilor de ene ...
-
Manevra "Porsche": Sute de bolizi din Rusia s-au blocat dintr-o dată ca la o singură comandă
Sute de mașini Porsche din Rusia s-au blocat dintr-o data din cauza unei probleme legate de sistemul lor de securitate b ...
-
O descoperire care schimbă perspectiva asupra creierului. Cercetătorii identifică o structură necunoscută
O echipa de biologi americani a identificat o zona interna a hipocampului care nu fusese observata pana acum, o structur ...
-
Oamenii de știință explorează ideea că universul nostru observabil ar putea fi doar o bulă cuantică într-o realitate mult mai vastă
Conform unei teorii de data recenta, in Univers ar putea exista nenumarate alte bule precum a noastra (spațiul observabi ...
-
Un adevăr incomod pentru lumea occidentală: corpul, mintea și chiar alimentația noastră nu sunt ceea ce par la prima vedere
Acest eveniment a avut loc chiar la sfarșitul secolului XX. În 1999, un om de știința japonez curajos a indraznit ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu