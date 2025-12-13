Se introduce limitarea plăților cash: Noile norme vor intra în vigoare în România de la 1 ianuarie 2027

Românii vor trebui să se obișnuiască cu o nouă regulă privind plățile în numerar. Uniunea Europeană a decis impunerea unei limite pentru tranzacțiile cash, măsură care va intra în vigoare în România de la 1 ianuarie 2027. Scopul este combaterea spălării banilor și finanțării activităților ilegale, potrivit oficialilor europeni.

Deși plățile digitale sunt în creștere, numerarul rămâne preferat de mulți cetățeni pentru controlul direct asupra bugetului și pentru confidențialitate. Tranzacțiile în numerar nu lasă urme digitale, conferind un sentiment de intimitate și siguranță.

Uniunea Europeană a stabilit o limită de 10.000 de euro pentru plățile cash. Deși aceasta nu înseamnă dispariția completă a numerarului, experții avertizează că ar putea fi începutul unei tranziții către o economie mai digitalizată. Oficialii europeni resping ideea eliminării totale a numerarului, însă recunosc că dependența de cash va fi redusă.

Economiștii atrag atenția că o eventuală eliminare completă a numerarului ar putea afecta zonele rurale, unde plățile digitale sunt mai rare, și persoanele în vârstă, care folosesc predominant metode tradiționale. De asemenea, renunțarea la numerar ar putea ridica probleme legate de confidențialitate și control financiar personal.

Astfel, de la începutul anului 2027, românii vor trebui să respecte noile reguli privind tranzacțiile cash, ca parte a unui pachet european mai amplu de combatere a spălării banilor.