Presa europeană anunță spargerea bulei imobiliare din România: tranzacții în picaj, credite tot mai puține și taxe record din 2026
Postat la: 12.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Presa economică europeană titrează că „bula imobiliară din România s-a spart", după ce pe finalul anului s-a înregistrat un declin abrupt al tranzacțiilor, presiuni mari pe prețuri și o schimbare vizibilă de comportament a cumpărătorilor. Publicația The European Times nota la începutul lui decembrie că „spre finalul lui 2025, prețurile au început să scadă în mai multe orașe, iar românii își amână achiziția unei locuințe din cauza noilor taxe și a incertitudinii economice", citând surse din piață, dezvoltatori și analize locale.
Analiza europeană este completată de datele oficiale ale ANCPI, care confirmă o răcire severă a pieței. În noiembrie 2025, românii au cumpărat 50.059 de imobile, cu 8.443 mai puține decât în luna precedentă și cu 8.356 mai puține decât în noiembrie 2024. Este una dintre cele mai abrupte scăderi lunare din ultimii ani, potrivit news.ro.
Date similare apar în relatările economice europene: în luna octombrie, tranzacțiile imobiliare ar fi scăzut cu aproape 19% față de anul precedent, pe fondul creșterii TVA pentru locuințe de la 9% la 21%, măsură pe care presa străină o descrie drept „un șoc fiscal pentru piață".
„Creșterea TVA pune presiune masivă pe cumpărători: creditele necesită mai mult avans, iar ratele lunare cresc automat", a declarat pentru presa europeană Antoanela Comșa, director adjunct în cadrul Global Vision. Cele mai afectate sunt garsonierele și apartamentele mici - segmentul care în mod tradițional se vindea cel mai repede.
Un alt semnal citat în presa europeană: raportul de forțe se inversează. „Suntem într-o etapă în care puterea trece de la vânzător la cumpărător. Prețurile stagnează, iar în unele orașe, precum Oradea și Iași, se observă scăderi de aproximativ două procente", afirmă expertul imobiliar Daniel Crainic, citat de The European Times.
Datele citate de jurnaliștii străini arată că, paradoxal, 2025 a fost un an bun pentru sectorul construcțiilor: volumul lucrărilor a crescut cu 9%, iar segmentul rezidențial cu 11,3%, semn că investitorii au reluat proiectele începute în anii anteriori. În schimb, numărul tranzacțiilor a scăzut cu aproximativ 3%, confirmând decuplarea dintre ritmul de construire și capacitatea efectivă de absorbție a pieței.
În România, Bucureștiul rămâne lider la vânzări (7.983 de imobile), urmat de Ilfov (4.029) și Timiș (2.804). La polul opus, județe precum Teleorman (26 tranzacții), Călărași (236) sau Covasna (324) au înregistrat valori extrem de mici, semn al unei piețe fragmentate și afectate puternic de scăderea cererii.
Și creditele ipotecare confirmă aceeași tendință descendentă: în noiembrie au fost înregistrate 33.833 de ipoteci, cu 714 mai puține decât anul trecut, potrivit ANCPI.
Decizia Curții Constituționale de pe 10 decembrie schimbă fundamental ecuația fiscală. Prin respingerea sesizării AUR, CCR permite intrarea în vigoare a legii prin care Guvernul majorează:
- impozitele pe locuințe,
- impozitele pe terenuri,
- impozitele pe mașini,
- precum și alte taxe locale.
În unele cazuri, baza de impozitare aproape se dublează sau chiar se triplează. De exemplu, valoarea impozabilă pentru o clădire tip A (cadre din beton, instalații complete) urcă de la 1.000 lei/mp la 2.677 lei/mp, ceea ce echivalează cu o creștere de aproape 170%.
În practică, în multe orașe mari, impozitele pot crește cu 50-80%, în funcție de valorile stabilite de autoritățile locale.
Mai mult, se elimină numeroase scutiri - de la sere și solare, până la clădirile private sanitare sau terenurile degradate - și se modifică mecanismele de calcul pentru clădiri valoroase și pentru autoturisme.
Experții avertizează că aceste schimbări, combinate cu inflația, cu creșterea dobânzilor și cu perspectivele economice incerte, pot accentua stagnarea pieței imobiliare în 2026. „Până în 2027, piața va căuta un nou echilibru", estimează consultanții citați.
Tabloul general indică o răcire evidentă a pieței imobiliare, cu efecte care se vor resimți puternic în 2026 și 2027.
