Teleportarea cuantică a ieșit din laborator. S-a realizat prima teleportare cuantică pe internet

Ce părea până recent un experiment imposibil a fost demonstrat în condiții reale. O echipă de cercetători din Statele Unite a reușit să teleporteze o stare cuantică a luminii pe o distanță de peste 30 de kilometri, folosind fibră optică obișnuită, în timp ce prin aceleași cabluri circula trafic intens de internet.

Realizarea este considerată un moment de cotitură pentru viitorul comunicațiilor. Până acum, se credea că fragilitatea extremă a stărilor cuantice face imposibilă transmiterea lor prin infrastructura digitală actuală, dominată de semnale clasice, zgomot și interferențe. Experimentul a arătat contrariul.

Teleportarea cuantică nu mută obiecte, ci transferă informația cuantică a unui sistem către un altul aflat la distanță. Starea inițială este distrusă, iar replica sa apare într-un alt loc, cu condiția existenței unei conexiuni cuantice și a unui canal clasic de comunicare.

Problema majoră este că aceste stări sunt extrem de instabile. Un singur foton își pierde rapid proprietățile cuantice atunci când este expus la căldură, vibrații sau alte unde electromagnetice. Trimiterea lui printr-o fibră optică plină de date bancare, videoclipuri și mesaje părea o rețetă sigură pentru eșec.

Cercetătorii au rezolvat această provocare printr-o selecție foarte precisă a lungimii de undă și prin izolarea canalului cuantic într-o zonă a spectrului unde dispersia este minimă. Astfel, fotonii cuantici au putut traversa o rețea cu un trafic de aproximativ 400 de gigabiți pe secundă fără să fie perturbați de datele clasice.

Spre deosebire de experimentele anterioare, realizate doar în simulări sau în rețele dedicate, acesta a avut loc într-un mediu real, pe infrastructură de internet deja existentă.