Trump vrea să scoată patru țări din UE. Versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate a SUA zdruncină relațiile cu Europa
Postat la: 12.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
O versiune mai lungă a strategiei SUA, consultată de site-ul american specializat pe știri din domeniul apărării Defense One, prezintă mai detaliat planurile Casei Albe privind relația cu Uniunea Europeană.
Strategia de Securitate Națională a SUA, în versiunea extinsă, care a circulat înainte ca administrația Trump să publice versiunea neclasificată joi seara târziu, împărtășește punctele principale: competiția cu China, retragerea din apărarea europeană, un nou accent pe emisfera vestică.
Dar versiunea nepublicată propune, de asemenea, un nou format de leadership pe scena mondială și insistă mai clar pe necesitatea ca SUA să încurajeze actorii politici prietenoși din Europa, cu scopul de a influența viitorul continentului.
Pornind de la premisa că Europa se confruntă cu „o dispariție a civilizației" din cauza politicilor sale privind imigrația și a cenzurii, varianta extinsă a strategiei propune ca relațiile SUA cu țările europene să se concentreze pe câteva state cu administrații și mișcări politice de aceeași orientare cu cele ale administrației Trump.
Austria, Ungaria, Italia și Polonia sunt enumerate ca țări cu care SUA ar trebui „să colaboreze mai mult, cu scopul de a le îndepărta de (Uniunea Europeană)", potrivit documentului citat de Defence One.
„Ar trebui să sprijinim partidele, mișcările și personalitățile intelectuale și culturale care urmăresc suveranitatea și conservarea/restaurarea modului de viață tradițional european, rămânând în același timp pro-americane", spune documentul.
Italia și Ungaria sunt conduse de guverne de dreapta, pe care Trump le consideră prietenoase. Liderul SUA are relații bune cu prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, și cu premierul Ungariei Viktor Orban o inspirație pentru ideologia MAGA.
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat de altfel joi că președintele Trump înțelege „declinul Europei" și poate vedea „că Europa a ajuns într-un impas economic de lungă durată".
Orbán a susținut punctele de vedere ale lui Trump în ambele privințe într-o postare joi pe platforma socială X.
„Pe scurt: America înțelege foarte bine declinul Europei", a scris Orbán. „Ei văd declinul la scară civilizațională împotriva căruia noi, în Ungaria, luptăm de cincisprezece ani. În sfârșit, nu mai luptăm singuri împotriva lui."
„Un aliat slab nu se poate apăra și nici nu poate fi de încredere în afacerile internaționale", a continuat Orbán. „Ei văd și criza civilizațională a Europei. Ei văd că valorile civilizaționale ale Europei, democrația și piața liberă sunt toate în pericol."
Austria are un guvern de coaliție condus de conservatori, iar Partidul Libertății, de extremă-dreapta a câștigat alegerile precedente și este în continuare pe primul loc în sondaje.
Polonia are un guvern liberal critic, condus de Donald Tusk, dar președintele Karol Nawrocki este un conservator, aliat cu partidul naționalist Lege și Justiție, care are deja o relație foarte bună cu Trump.
Polonia nu poate fi detașată de Uniunea Europeană, deoarece este parte integrantă a acesteia", a subliniat miercuri viceprim-ministrul și șeful Ministerului Apărării Naționale, Władysław Kosiniak-Kamysz, răspunzând la o întrebare pe tema versiunii extinse a strategiei SUA.
În același timp, el a adăugat că „dorim schimbări în Uniunea Europeană, dorim mai puțină birocrație în Uniunea Europeană, dorim mai multă securitate, dorim reguli mai clare și mai transparente".
Kosiniak-Kamysz a mai spus că partea din strategia americană referitoare la relațiile cu Rusia „va dezamăgi în mod special mediul de afaceri american și va dezamăgi unii politicieni americani, deoarece nu va fi niciodată îndeplinită".
„Pur și simplu nu este credibilă. Dar înțeleg că este scrisă în mare parte pentru uz intern și respectăm dreptul Statelor Unite de a-și conduce politica în modul în care au decis alegătorii de acolo", a declarat viceprim-ministrul.
El a subliniat că Polonia este „o legătură transatlantică între Europa și Statele Unite" și că Polonia trebuie să construiască „arhitectura securității europene".
În versiunea oficială publicată săptămâna trecută, noua strategie de securitate națională a SUA solicită „cultivarea rezistenței" în Europa, avertizând că continentul subminează democrația.
Documentul evidențiază prăpastia ideologică care s-a creat între Washington și aliații săi tradiționali, descriind un continent european în care „declinul economic este eclipsat de perspectiva reală și mai dură a dispariției civilizației".
„Problemele majore cu care se confruntă Europa includ activitățile Uniunii Europene și ale altor organisme transnaționale care subminează libertatea politică și suveranitatea, politicile de migrație care transformă continentul și creează conflicte, cenzura libertății de exprimare și suprimarea opoziției politice, scăderea drastică a natalității și pierderea identității naționale și a încrederii în sine", afirmă administrația Trump în document.
Administrația americană - care a dezvoltat relații din ce în ce mai strânse cu partidele de extremă dreapta din țări precum Germania și Spania - pare să sugereze că ar putea ajuta partidele europene aliate ideologic.
Într-o provocare directă la adresa UE, documentul afirmă că America ar trebui să „cultive rezistența față de traiectoria actuală a Europei în cadrul națiunilor europene".
„America încurajează aliații săi politici din Europa să promoveze această renaștere a spiritului, iar influența crescândă a partidelor patriotice europene oferă într-adevăr motive de mare optimism", se afirmă în strategie.
„Diplomația americană ar trebui să continue să apere democrația autentică, libertatea de exprimare și celebrarea fără rezerve a caracterului și istoriei individuale ale națiunilor europene", se afirmă în strategie.
Casa Albă a negat existența oricărei alte versiuni a Strategiei de Securitate Națională în afară de cea publicată oficial.
„Nu există nicio versiune alternativă, privată sau clasificată", a declarat purtătoarea de cuvânt Anna Kelly pentru Defense One.
„Președintele Trump este transparent și a semnat o singură versiune a NSS care instruiește în mod clar guvernul SUA să pună în aplicare principiile și prioritățile definite de el", a spus ea.
Kelly a adăugat apoi că „orice alte așa-zise „versiuni" sunt divulgate de persoane îndepărtate de președinte care, la fel ca acest „reporter", nu au nicio idee despre ce vorbesc".
Atacurile administrației Trump la adresa UE s-au înmulțit în ultimele zile.
Într-un interviu pentru Politico, președintele american a descris Europa ca un grup de națiuni „în descompunere", conduse de oameni „slabi".
Politico a observat că „acest atac frontal la adresa conducerii politice europene reprezintă cea mai virulentă denunțare de până acum a acestor democrații occidentale, amenințând cu o ruptură decisivă relațiile cu țări precum Franța și Germania, care au deja legături puternic tensionate cu administrația Trump".
„Cred că sunt slabi", a spus Trump despre liderii politici europeni. „Dar cred, de asemenea, că vor să fie atât de corecți din punct de vedere politic (n.r. politically corect, în original)".
„Cred că nu știu ce să facă", a adăugat el. „Europa nu știe ce să facă", a subliniat el.
Varianta extinsă a strategiei mai include un element important.
În vara acestui an, președintele Trump a făcut valuri în presă când a deplâns expulzarea Rusiei din G8 - acum G7 - ca fiind „o greșeală foarte mare". El a sugerat chiar că ar dori ca China să fie adăugată pentru a forma un „G9".
Strategia extinsă propune ceva mai mult, creând un nou organism al marilor puteri, unul care să nu fie limitat de cerințele G7 ca țările să fie atât bogate, cât și guvernate democratic.
Strategia propune un „Core 5" sau C5, format din SUA, China, Rusia, India și Japonia - câteva dintre statele cu peste 100 de milioane de locuitori.
Acesta s-ar reuni periodic, la fel ca G7, pentru summituri cu teme specifice.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
„Tot Donbasul aparține Rusiei". Kremlinul aruncă în aer negocierile de pace și anunță deja că nu va fi de acord cu compromisul discutat de SUA și Ucraina
În vreme ce Washingtonul și Kievul cauta o soluție pentru deblocarea negocierilor de pace, Moscova semnaleaza ca n ...
-
China ar distruge armata SUA într-un conflict pentru Taiwan avertizează un document secret
China ar invinge armata SUA intr-un razboi pentru Taiwan, potrivit unei evaluari strict secrete a guvernului SUA, scrie ...
-
Haos politic în Bulgaria. Premierul Rosen Jeliazkov și-a dat demisia cu câteva săptămâni înainte de adoptarea euro, după proteste ample în stradă ale cetățenilor
Haos politic in Bulgaria. Premierul Rosen Jeliazkov și-a dat demisia cu cateva saptamani inainte de adoptarea euro, dupa ...
-
Rusia anunță că a bătut palma cu SUA privind tratatul de pace din Ucraina. "Neînțelegerile au fost rezolvate"
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat joi ca toate „neințelegerile" cu Statele Unite privind Ucrain ...
-
Cine ar câștiga dacă Ucraina ar organiza alegeri prezidențiale acum
Președintele SUA, Donald Trump, considera ca Ucraina ar trebui sa organizeze alegeri, afirmand ca Kievul „foloseșt ...
-
A început demersul de retragere a SUA din NATO. Ce motive se invocă și ce șanse sunt pentru reușită
Un congresman american, republicanul Thomas Massie, a propus in mod oficial retragerea Statelor Unite din Organizația Tr ...
-
American Conservative: De ce Trump dorește încheierea rapidă a războiului din Ucraina
Publicarea Strategiei de securitate naționala (NSS) a administrației Trump a declanșat, așa cum era de așteptat, o furtu ...
-
Noua Ordine Mondială a lui Trump: Putin ca partener, Europa ca țap ispășitor. Cea mai profundă abdicare a conducerii americane văzută vreodată!
Zi de zi, tradarea Ucrainei de catre Donald Trump și ostilitatea sa crescanda fața de NATO și Uniunea Europeana devin di ...
-
The Atlantic dezleagă enigma: Putin are un cod de la Leningrad pe care Trump nu îl înțelege
Donald Trump a incercat tot felul de trucuri contradictorii in cautarea pacii in Ucraina: l-a primit pe Vladimir Putin i ...
-
Negocierile americano-ucrainene au luat sfârșit - Care sunt chestiunile rămase nesoluționate
Discutiile dintre negociatorii americani si ucraineni privind un posibil acord de pace cu Rusia s-au incheiat in acest w ...
-
WSJ: "Strategia prin care Trump vrea să distrugă Europa"
Un document strategic anual, care descria amenințarile de la China la Rusia, iși indreapta acum o parte din limbajul cel ...
-
Vladimir Putin este pregătit să se facă stăpân pe Marea Neagră. Patrulările în zonă s-au intensificat
Vladimir Putin a avertizat ca Rusia poate recurge la atacuri asupra porturilor și navelor care aprovizioneaza Ucraina, d ...
-
După SUA, și Italia anunță încetarea acordării ajutorului militar Ucrainei
Dupa SUA, inca un stat membru NATO important face un pas inapoi: Italia anunța ca nu va mai sprijini militar Ucraina. &I ...
-
Ceartă Madame Lagarde - Frau Ursula: Șefa Băncii Europene spune că UE încalcă statul de drept prin acordarea unui împrumut Ucrainei din activele rusești înghețate
Planul propus de Comisia Europeana (CE) de a acorda un imprumut „reparatoriu" Ucrainei este „limitat justifi ...
-
Care sunt jocurile de putere de la Washington în urma cărora ar putea să pice șeful Pentagonului Pete Hegsett
Principalul organism independent de supraveghere a Pentagonului a constatat ca secretarul Apararii, Pete Hegsett, a inca ...
-
Toate dedesubturile vizitei lui Putin la New Delhi: Petrol, apărare şi geopolitică
Presedintele rus Vladimir Putin incepe joi o vizita de doua zile in India, unde se va intalni cu prim-ministrul Narendra ...
-
Eșec major în negocierile dintre Vladimir Putin și omul lui Trump: La Moscova nu s-a ajuns la niciun compromis
Nu s-a ajuns la niciun "compromis" in problema spinoasa a teritoriilor ocupate de Rusia in Ucraina dupa o intalnire la M ...
-
Presiunea lui Donald Trump este uriașă: Liderii din Europa se pregătesc pentru un acord neplăcut în cazul Ucrainei
Presiunea exercitata de Donald Trump pentru a pune capat razboiului din Ucraina starnește temeri in Europa privind un ac ...
-
Investitori apropiați lui Trump negociază în secret privind achiziția unor active rusești, susține Wall Street Journal
Investitori americani, apropiați ai fostului președinte Donald Trump, și mari companii energetice au inceput negocieri s ...
-
Europa demarează un plan de mare amploare: La nivel mondial este o bătălie uriașă pentru cea mai râvnită resursă a planetei
Comisia Europeana va prezenta in aceasta saptamana un set de masuri menit sa diminueze dependenta regiunii de materiile ...
-
Războiul de la vârful Armatei americane nu mai poate fi ascuns
Secretarul armatei americane, Dan Driscoll, și șeful Pentagonului, Pete Hegseth, au o relație tensionata, aceasta fiind ...
-
„Satan 2" ar fi explodat în Rusia. Testul super-rachetei lui Putin, un eșec catastrofal (The Moscow Times)
O racheta balistica „invincibila", pe care Vladimir Putin o prezenta drept varful arsenalului nuclear al Rusiei, a ...
-
Orban sfidează UE la Kremlin: „Vom continua să cumpărăm energie rusească"
Prim-ministrul ungar Viktor Orban s-a angajat vineri, in timpul unei intalniri cu presedintele Vladimir Putin la Kremlin ...
-
Putin a dezvăluit marea miză în negocierile cu SUA și UE: „Unul dintre punctele cheie fără de care nu va exista pace!"
Președintele rus Vladimir Putin a abordat cele mai fierbinți subiecte cu privire la razboiul din Ucraina și evoluția neg ...
-
"Ești proastă?" - Donald Trump a răbufnit după întrebarea unei jurnaliste
Președintele SUA, Donald Trump, a numit-o pe o jurnalista drept „proasta", dupa ce a fost intrebat de ce considera ...
-
"Răbdarea Europei s-a terminat": Alianța pregătește cel mai ferm răspuns la provocările hibride ale Moscovei
Țarile iau in considerare operațiuni cibernetice ofensive comune și exerciții militare surpriza, pe masura ce Moscova iș ...
-
Președinta Tanzaniei și-a pus întreaga familie în Guvern
Președinta Tanzaniei, Samia Suluhu Hassan, face valuri pe rețelele sociale dupa ce a numit membri ai familiei și apropia ...
-
Vladimir Putin a anunțat soarta Ucrainei: ordin crucial dat de liderul de la Kremlin
Autoritatile ruse trebuie sa sporeasca numarul de oameni care se identifica drept rusi si care vorbesc limba rusa in par ...
-
Detalii de culise din negocierile de pace din Ucraina: cine se află în spatele planului apărut în spațiul public
În octombrie, trimisul special prezidențial al SUA, Steve Whitkoff, l-a invitat pe consilierul prezidențial rus Iu ...
-
Donald Trump anunță că Rusia face concesii în negocierile de pace cu Ucraina, iar Kievul se declară mulțumit
Presedintele american Donald Trump a afirmat ca Rusia „face concesii" in negocierile pentru incheierea razboiului ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu