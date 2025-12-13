Pastila ieftină prezentată drept „Ozempicul alcoolului" este deja disponibilă pe piață. Cum reduce pofta de a bea: "A funcționat instant pentru mine"
Postat la: 12.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
O pastilă ieftină este prezentată drept „Ozempicul alcoolului" datorită capacității sale de a reduce pofta de a consuma băuturi alcoolice, în același fel în care medicamentele GLP-1 reduc poftele alimentare.
Naltrexona reduce dorința de a consuma alcool prin blocarea receptorilor opioizi din creier, diminuând efectul de recompensă al dopaminei pe care îl oferă alcoolul.
Practic, alcoolul nu mai produce aceeași senzație de satisfacție, ceea ce ajută la micșorarea dorinței de a consuma.
Aproape 28 de milioane de americani se confruntă cu tulburări legate de consumul de alcool.
Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor estimează că 17% dintre adulții americani consumă alcool în exces, iar obiceiul este mai des întâlnit în rândul bărbaților. Pe lângă impactul financiar, consumul excesiv de alcool poate duce la consecințe negative asupra sănătății și la tragedii.
Cercetările arată că 80% dintre persoanele care au luat naltrexonă - un medicament care se eliberează doar pe bază de prescripție - cu o oră înainte de a bea alcool și-au redus drastic consumul sau l-au eliminat complet.
Pe lângă pastile, medicamentul există și sub formă de injecție administrată o dată pe lună.
Greața și durerile de cap sunt efecte secundare raportate ale naltrexonei, dar experții spun că greața scade pe măsură ce persoanele se obișnuiesc cu tratamentul. Acest lucru diferențiază naltrexona de acamprosat, un alt medicament aprobat pentru tratamentul tulburării de consum de alcool, dar care necesită monitorizare medicală din cauza efectelor secundare potențiale, precum gânduri suicidare și depresie.
Și, spre deosebire de disulfiram - un alt medicament aprobat pentru tulburarea de consum de alcool, care provoacă efecte secundare neplăcute și chiar periculoase dacă este luat împreună cu alcool - naltrexona nu necesită abstinență totală de la alcool.
Pentru mulți, naltrexona a reprezentat o schimbare majoră.
„Prima dată când am luat naltrexonă, îmi amintesc că pur și simplu nu mai simțeam impulsul de a mă întoarce la alcool. Dispăruse. Nici măcar nu mi-am pus problema dacă am nevoie de alcool sau nu", a spus Jesse Carrajat, veteran militar și gazdă de podcast.
„Pentru prima dată în viața mea, când lucrurile deveneau grele, nu apelam la alcool." Experiența sa se regăsește și în comentariile de pe TikTok.
„Am încercat de atâtea ori să mă detoxific singură, și nu a mers. Naltrexona m-a salvat", a scris un utilizator.
„A funcționat instant pentru mine - 4 luni fără alcool", a spus altul.
Între timp, un utilizator Reddit, care s-a confruntat cu probleme legate de alcool încă din adolescență și a observat cum dependența i-a afectat calitatea vieții, a povestit că prima doză de naltrexonă i-a schimbat imediat perspectiva asupra băutului.
„Prima dată când am luat-o, tot am băut - poate chiar destul de mult - dar nu am derapat. Nu mi-am pierdut controlul", a spus el. „Am plecat de la petrecere la o oră decentă, 1 noaptea, pentru că eram obosit. M-am trezit a doua zi dimineață surprinzător de bine. Fără agitație, fără anxietate - doar claritate. Doar asta a părut un miracol."
În anul următor, bărbatul a luat naltrexonă doar înaintea evenimentelor mari sau în situații riscante, dar până în 2025 s-a angajat să ia pastila de fiecare dată când bea, scrie nypost.com.
„Acum? Abia dacă mă mai gândesc la alcool. Pofta de vineri a dispărut", a declarat el. „Impulsul de a deschide o sticlă singur? Dispărut. Pot să beau o bere cu prietenii și să mă opresc după una sau două. Și dacă nu beau, nu mă simt privat, mă simt doar normal."
