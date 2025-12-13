Şeful trupelor ruse de apărare radiologică, chimică şi biologică (NBC), Aleksei Rtişcev, a acuzat România şi Polonia că ar fi ajutat la transportul componentelor unei "bombe murdare" pentru Ucraina, care la rândul său ar fi pregătit detonarea unui astfel de dispozitiv, relatează vineri TASS.

Rtişcev a susţinut că fostul şef al administraţiei preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, ar fi avut un rol special în acest proces, scrie Agerpres.

Iermak a fost direct responsabil de aspectele organizatorice, logistice şi financiare ale livrărilor de combustibil nuclear uzat către Ucraina, fără a notifica Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) şi alte organizaţii relevante, a pretins Rtişcev, fără a prezenta dovezi.

Tot fără a prezenta dovezi, oficialul rus a susţinut că rutele de livrare treceau prin Polonia şi România. Acest lucru creează riscul ca aşa-numita "bombă murdară" să fie fabricată şi utilizată într-o "operaţiune sub steag fals", a mai spus Rtişcev, citat de agenţia de presă rusă.

O aşa-numită "bombă murdară", adică o bombă convenţională obişnuită, dar în care să fie adăugate materiale radioactive, nu are caracteristicile unei arme nucleare, însă ea poate contamina radioactiv.