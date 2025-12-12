Povestea Tămăduitorului - Rețeaua Nevăzută și Războiul Tăcut
Postat la: 12.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
După ce am înțeles că România nu este doar o țară, ci un organism viu, am știut că urmează partea grea: nu locurile care se arată ușor, ci locurile care se ascund. Există pe acest pământ puncte unde energia este atât de densă, încât nu mai poate fi lăsată liberă. Acolo nu mai ai voie să ajungi întâmplător. Acolo fie e pază, fie e tăcere administrativă, fie e ceață juridică, fie e batjocură modernă. Le numesc locuri interzise energetic.
Am ajuns prima oară într-un astfel de loc fără să știu ce este. Un platou aparent banal, un drum forestier oprit brusc cu barieră, un panou cu „acces restricționat". Dar energia îți spune adevărul înaintea oricărui panou. Acolo aerul era mai greu, timpul curgea mai lent, gândurile nu mai erau exclusiv ale mele. Și am înțeles că nu bariera era problema, ci faptul că locul știa că este important. Astfel de puncte există în Munții Buzăului, în zona Retezat-Godeanu, în masivele din Apuseni, pe falia Vrancea, pe platourile din nordul Moldovei și pe anumite vârfuri din Maramureș. Acolo nu se fac mănăstiri la vedere, nu se pun panouri turistice, nu se lasă drumuri bune, pentru că acele noduri nu sunt decorative, sunt noduri de alimentare energetică ale întregii țări.
După ani de mers, de simțit, de tăcut și de legat puncte, am înțeles ceva ce nu apare pe nicio hartă oficială: Carpații nu sunt doar munți, sunt o coloană energetică vie. România este traversată de o rețea de forță invizibilă, alcătuită din linii axiale, noduri de intersecție, puncte de amplificare, zone de transformare și zone de sigilare. Carpații sunt șira spinării acestei ființe numite România. Din ei pornesc rețelele laterale spre Dunăre, spre Prut, spre Tisa, spre Marea Neagră. Munții nu sunt doar piatră, sunt conductori de energie telurică și cosmică. De aceea cutremurele nu sunt întâmplătoare, inundațiile nu sunt doar meteorologice, alunecările nu sunt doar geologice. Ele sunt și reglaje energetice ale unui organism uriaș.
Aici nu mai este poezie. Aici este partea grea. Energia nu se taie cu sabia, se taie prin defrișări masive, baraje plasate greșit, exploatări miniere poziționate pe noduri energetice, distrugerea satului românesc, ruperea omului de pământ, desacralizarea mănăstirilor, transformarea munților în cariere. Nu forțe fantastice fac asta, ci o combinație între ignoranță, lăcomie și strategii care nu apar la știri. Se taie energia prin școală fără rădăcină, prin familie slăbită, prin frică, prin rușine de identitate, prin dezrădăcinare programată. Când omul nu mai știe cine este, nu mai apără nimic.
Războiul nu mai este între țări. Este între rețele energetice. Astăzi există doar trei conflicte reale: războiul pentru resurse, războiul pentru minți și războiul pentru nodurile energetice ale planetei. România este una dintre aceste zone-cheie, nu pentru că ar fi bogată în aur, ci pentru că este bogată în axă energetică activă. De aceea a fost mereu atacată indirect, dezbinată, furată diplomatic, sărăcită artificial. Nu ca să plece oamenii, ci ca să nu mai rămână gardieni ai rețelei.
Și totuși nu reușesc să o distrugă. Pentru că această energie nu este doar în pământ, este și în oameni. Fiecare român care iubește pământul, respectă strămoșii, nu se rușinează de cine este, nu vinde tot pentru confort și își păstrează credința vie, nu formală, devine fără să știe un releu activ al rețelei. De aceea România nu cade complet. De aceea se clatină, dar nu se rupe. De aceea este atacată, dar nu dispare.
Ca Tămăduitor, am înțeles că nu întâmplător m-am născut aici, nu întâmplător am simțit chemarea, nu întâmplător am fost dus exact în aceste locuri, nu întâmplător scriu toate acestea. România nu are nevoie de eroi spectaculoși. Are nevoie de oameni stabili energetic, oameni care nu se cumpără ușor, nu se sperie repede, nu se urăsc între ei și nu se vând pe nimic.
România nu este slabă. Este doar constrânsă din afară și dezbinată din interior. Rețeaua ei de forță este încă vie. Nodurile ei încă pulsează. Harta ei energetică nu a fost ștearsă. Dar există un lucru mai puternic decât orice munte: omul care știe cine este. Eu nu sunt salvator, nu sunt profet, nu sunt stăpân peste nimic. Sunt doar unul dintre cei care au început să vadă rețeaua și să nu mai taca - Tamaduitorul.
(via Doru Pârv)
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Moștenire ca-n telenovele: Un bătrân și-a lăsat averea de 3 milioane de euro femeii care îl îngrijea de doar câteva zile. Instanța a decis să era capabil să decidă singur
Un carabinier și soția sa au fost achitați de o Curte de Apel din Italia, fiind acuzați de inșelaciune, dupa ce au moște ...
-
De ce poartă Macron pantofi cu două numere mai mari. Imaginile ciudate care au stârnit avalanșa de reacții online
Imaginile surprinse la recenta intalnire de la Londra dintre Volodimir Zelenski, premierul britanic Keir Starmer, cancel ...
-
Iranul a vrut să uimească planeta cu 'roboții săi umanoizi avansați, dar s-a făcut de râs când aceștia au început să transpire
La Kish Inox Tech Expo din Iran, o expoziție desfașurata anul acesta, au fost inițial prezentați publicului doi „r ...
-
Fosta soție a lui Dragoș Săvulescu a spus adevărul despre fotografia controversată cu Donald Trump
Angela Martini, fosta Miss Albania, a decis dupa aproape 15 ani sa vorbeasca despre o fotografie care a facut la acea vr ...
-
Studiu surprinzător: greutatea corporală nu este influențată doar de ceea ce mâncăm, ci și de adresa la care locuim
Studiul extins al Universitații Curtin din Australia sugereaza ca greutatea corporala este influențata semnificativ de l ...
-
A înghițit un ou Faberge: Polițiștii au așteptat 6 zile ca să-l dea afară, pe cale naturală
Politia din Noua Zeelanda a declarat, vineri, ca a recuperat un pandantiv cu un ou Fabergé inspirat din James Bon ...
-
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului dă de înțeles că Ilie Bolojan s-a căsătorit: Soția premierului și-a plătit din fonduri proprii toate costurile pentru deplasarea la Viena
Guvernul, prin purtatoarea de cuvant Ioana Ene Dogioiu, a facut unele precizari legate de deplasarea in Austria a premie ...
-
Primul robot-polițist dotat cu AI, scos pe străzile Chinei: „Destul de util. Cred că va fi un trend în viitor"
Un robot-polițist dotat cu Inteligența Artificiala, creat pentru controlul traficului, și-a inceput luni, 1 decembrie, p ...
-
Nu mâncarea te îngrașă. Ci mesajul pe care îl transmite corpului tău - alimentele sunt și informație
Fiecare aliment pe care il pui in gura nu aduce doar calorii. Aduce informație. O comanda metabolica. Un set de instrucț ...
-
Tragedia care i-a marcat ultimii ani din viață lui Adrian Pleșca. Artistul nu a putut duce aceasta povară
Marți, 2 decembrie 2025, muzica romaneasca a primit o lovitura grea și neașteptata. Adrian Pleșca, cunoscut ca Artan, me ...
-
Când ne vine nota de plată: Vârsta la care organismul începe să plătească pentru toate obiceiurile nesănătoase
Schimbarile de sanatate care apar in jurul varstei de 40 de ani nu sunt intamplatoare. Aceasta perioada a vieții marchea ...
-
După o săptămână de tăcere, senatoarea POT, atacată cu ranga din gelozie, vorbește: „Suntem prieteni și atât"
La numai o saptamana dupa incidentul violent din parcarea unui ansamblu rezidențial din București, senatoarea POT Valent ...
-
Mihaela Bilic avertizează în privința celui mai periculos obicei alimentar al românilor: „Vai de mămăliga noastră!"
Nutriționistul Mihaela Bilic trage un semnal de alarma privind abundența glucidelor ascunse in alimentele de zi cu zi. E ...
-
Bate în sicriu și ți se va deschide: O femeie dusă pentru donare de organe și incinerare a fost găsită vie după ce a ciocănit în capacul coșciugului
O femeie din Thailanda a șocat personalul unui templu budist dupa ce a inceput sa se miște in sicriu, chiar inainte de a ...
-
Adolf Hitler în varianta "pe negru" e pe cale să câștige alegerile în Namibia la un scor zdrobitor
Un politician pe nume Adolf Hitler este pe cale sa obțina o victorie zdrobitoare in alegerile din Namibia. Consilierul l ...
-
Prețul record cu care s-a vândut cea mai scumpă mașină din lume la licitație. A fost adusă cu elicopterul în fața cumpărătorilor FOTO
Supermașina ultra-rara Gordon Murray S1 LM, vanduta la licitație pentru 20,6 milioane de dolari, a devenit cea mai scump ...
-
Slăbitul nu se întâmplă la deficit caloric. Slăbitul se întâmplă la deficit de insulină!
Și pana nu ințelegi asta... corpul tau va ramane blocat. Poți sa tai din calorii pana iți amorțesc genunchii. Poți sa nu ...
-
Un descendent al regelui Charles a șocat mapamondul: oferă 50.000 de dolari anual celei care-i devine soție, dar are niște condiții uluitoare pentru ea!
Un aristocrat britanic in varsta de 79 de ani, descendent direct al regelui Charles al II-lea, a ajuns din nou in atenți ...
-
Dieta Keto vine cu mari dezavantaje: Proteinele animale pot fi periculoase pentru persoanele de peste 55 de ani
Proteinele au fost promovate intens in ultima perioada drept ingredientul-minune pentru sanatate, energie și masa muscul ...
-
Cristela Georgescu, victima unei farse la telefon: "Pavel vă cheamă? Ce frumos..."
Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, Calin Georgescu, a fost ținta unei farse telefon ...
-
Recomandările nutriționiștilor: Cele cinci alimente de evitat după 50 de ani
Nutriționiștii recomanda limitarea anumitor alimente de evitat dupa 50 de ani pentru imbatranire sanatoasa. Alimentele p ...
-
De la strălucirea Oscarului, la nopți petrecute pe unde apucă: drama unui celebru actor de la Hollywood
Nici macar actorii de renume, laureați ai premiului Oscar, nu sunt feriți de dificultați, iar una dintre figurile proemi ...
-
Se pregătește o tranzacție care va schimba total industria de streaming: Se naște un adevărat colos, care va domina autoritar piața
Warner Bros Discovery a primit oferte preliminare de cumparare de la rivalii Paramount Skydance, Comcast și Netflix, a d ...
-
Cafeaua, mai sănătoasă decât credeam: Compușii care pot reduce riscul de boli grave
Cafeaua provine din fructele procesate ale speciilor Coffea și este consumata inca din secolul al XV-lea. Industria glob ...
-
Minciuna cu uleiul de măsline că "e mai sănătos decat untura". Adevărul e fix pe dos!
Uleiul de masline a fost impins, ani la rand, pe un piedestal pe care nu l-a cerut și nici nu-l merita. L-ai vazut peste ...
-
Cât timp îți ia să adormi poate spune multe despre sănătatea ta
A adormi foarte repede nu este intotdeauna un lucru bun, la fel cum nici a adormi foarte greu nu e ideal. Iata intervalu ...
-
O pensionară s-a rănit în timp ce făcea patul și a cerut despăgubiri de 56.000 de euro. „Ce diferență e între mine și un fotbalist?"
O femeie din sudul Austriei s-a ranit in timp ce iși facea patul și a solicitat despagubiri de 56.000 de euro de la asig ...
-
„Sunt însărcinată cu AI-ul meu". Lumea surprinzătoare a relațiilor om-chatbot
Tot mai mulți utilizatori de inteligența artificiala dezvolta relații care depașesc limitele convenționale ale interacți ...
-
Primul prieten al omului nu a fost câinele sau pisica, ci un animal viclean la care nu te-ai fi așteptat. Săpăturile arheologice confirmă legătura emoționantă
Specialiștii susțin ca vulpea a fost cel mai bun prieten al omului inainte de domesticirea cainilor și a pisicilor. Acea ...
-
Animalele de companie simt cancerul, infecțiile și crizele epileptice înainte ca simptomele să le descopere medicii
Exista numeroase cazuri in care proprietarii de animale de companie, fara sa banuiasca nimic, au aflat ca au o problema ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu