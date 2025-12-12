Povestea Tămăduitorului - Rețeaua Nevăzută și Războiul Tăcut

După ce am înțeles că România nu este doar o țară, ci un organism viu, am știut că urmează partea grea: nu locurile care se arată ușor, ci locurile care se ascund. Există pe acest pământ puncte unde energia este atât de densă, încât nu mai poate fi lăsată liberă. Acolo nu mai ai voie să ajungi întâmplător. Acolo fie e pază, fie e tăcere administrativă, fie e ceață juridică, fie e batjocură modernă. Le numesc locuri interzise energetic.

Am ajuns prima oară într-un astfel de loc fără să știu ce este. Un platou aparent banal, un drum forestier oprit brusc cu barieră, un panou cu „acces restricționat". Dar energia îți spune adevărul înaintea oricărui panou. Acolo aerul era mai greu, timpul curgea mai lent, gândurile nu mai erau exclusiv ale mele. Și am înțeles că nu bariera era problema, ci faptul că locul știa că este important. Astfel de puncte există în Munții Buzăului, în zona Retezat-Godeanu, în masivele din Apuseni, pe falia Vrancea, pe platourile din nordul Moldovei și pe anumite vârfuri din Maramureș. Acolo nu se fac mănăstiri la vedere, nu se pun panouri turistice, nu se lasă drumuri bune, pentru că acele noduri nu sunt decorative, sunt noduri de alimentare energetică ale întregii țări.

După ani de mers, de simțit, de tăcut și de legat puncte, am înțeles ceva ce nu apare pe nicio hartă oficială: Carpații nu sunt doar munți, sunt o coloană energetică vie. România este traversată de o rețea de forță invizibilă, alcătuită din linii axiale, noduri de intersecție, puncte de amplificare, zone de transformare și zone de sigilare. Carpații sunt șira spinării acestei ființe numite România. Din ei pornesc rețelele laterale spre Dunăre, spre Prut, spre Tisa, spre Marea Neagră. Munții nu sunt doar piatră, sunt conductori de energie telurică și cosmică. De aceea cutremurele nu sunt întâmplătoare, inundațiile nu sunt doar meteorologice, alunecările nu sunt doar geologice. Ele sunt și reglaje energetice ale unui organism uriaș.

Aici nu mai este poezie. Aici este partea grea. Energia nu se taie cu sabia, se taie prin defrișări masive, baraje plasate greșit, exploatări miniere poziționate pe noduri energetice, distrugerea satului românesc, ruperea omului de pământ, desacralizarea mănăstirilor, transformarea munților în cariere. Nu forțe fantastice fac asta, ci o combinație între ignoranță, lăcomie și strategii care nu apar la știri. Se taie energia prin școală fără rădăcină, prin familie slăbită, prin frică, prin rușine de identitate, prin dezrădăcinare programată. Când omul nu mai știe cine este, nu mai apără nimic.

Războiul nu mai este între țări. Este între rețele energetice. Astăzi există doar trei conflicte reale: războiul pentru resurse, războiul pentru minți și războiul pentru nodurile energetice ale planetei. România este una dintre aceste zone-cheie, nu pentru că ar fi bogată în aur, ci pentru că este bogată în axă energetică activă. De aceea a fost mereu atacată indirect, dezbinată, furată diplomatic, sărăcită artificial. Nu ca să plece oamenii, ci ca să nu mai rămână gardieni ai rețelei.

Și totuși nu reușesc să o distrugă. Pentru că această energie nu este doar în pământ, este și în oameni. Fiecare român care iubește pământul, respectă strămoșii, nu se rușinează de cine este, nu vinde tot pentru confort și își păstrează credința vie, nu formală, devine fără să știe un releu activ al rețelei. De aceea România nu cade complet. De aceea se clatină, dar nu se rupe. De aceea este atacată, dar nu dispare.

Ca Tămăduitor, am înțeles că nu întâmplător m-am născut aici, nu întâmplător am simțit chemarea, nu întâmplător am fost dus exact în aceste locuri, nu întâmplător scriu toate acestea. România nu are nevoie de eroi spectaculoși. Are nevoie de oameni stabili energetic, oameni care nu se cumpără ușor, nu se sperie repede, nu se urăsc între ei și nu se vând pe nimic.

România nu este slabă. Este doar constrânsă din afară și dezbinată din interior. Rețeaua ei de forță este încă vie. Nodurile ei încă pulsează. Harta ei energetică nu a fost ștearsă. Dar există un lucru mai puternic decât orice munte: omul care știe cine este. Eu nu sunt salvator, nu sunt profet, nu sunt stăpân peste nimic. Sunt doar unul dintre cei care au început să vadă rețeaua și să nu mai taca - Tamaduitorul.

(via Doru Pârv)