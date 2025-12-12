„Tot Donbasul aparține Rusiei". Kremlinul aruncă în aer negocierile de pace și anunță deja că nu va fi de acord cu compromisul discutat de SUA și Ucraina

În vreme ce Washingtonul și Kievul caută o soluție pentru deblocarea negocierilor de pace, Moscova semnalează că nu are de gând să renunțe la condițiile maximale impuse pentru încheierea războiului, scrie Reuters.

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat vineri că Moscova nu a văzut propunerile revizuite ale SUA formulate după cele mai recente discuții cu Ucraina, dar că este posibil să nu fie de acord cu unele dintre ele.

„Nu am văzut versiunile revizuite ale proiectelor americane. Când le vom vedea, s-ar putea să nu ne placă multe lucruri, asta este impresia mea", a declarat Ușakov, citat de Tass.

El a adăugat că oficialii europeni și ucraineni urmau să participe la o „sesiune activă de brainstorming" în weekend și că Kremlinul trebuia să vadă care va fi rezultatul.

Cu referire la compromisul discutat de SUA și Ucraina pentru statutul zonei din Donbas controlate de Kiev, Ușakov a fost și mai clar, subliniind că întregul Donbas aparține Rusiei, scrie Reuters.

El a mai spus că un armistițiu ar fi posibil doar după retragerea trupelor ucrainene din Donbas.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că președintele american Donald Trump a primit o nouă propunere care prezintă concesiile teritoriale pe care Ucraina ar fi dispusă să le ia în considerare pentru a pune capăt războiului.

Merz a spus că discuții suplimentare sunt planificate cu oficialii americani în acest weekend și că o reuniune internațională mai amplă privind Ucraina „ar putea avea loc la începutul săptămânii viitoare".

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat joi că statutul centralei nucleare de la Zaporojie și controlul asupra regiunii ucrainene estice Donetsk sunt cele două puncte principale care rămân „nerezolvate" în negocierile pentru încetarea războiului cu Rusia.

„Teritoriile regiunii Doneţk şi tot ce are legătură cu acestea, precum și centrala nucleară de la Zaporojie. Acestea sunt cele două subiecte pe care continuăm să le discutăm" cu Washingtonul, care a propus celor două tabere un plan de încheiere a conflictului, le-a declarat Zelenski mai multor jurnaliști, la Kiev, printre care și cei de la AFP.

Zelenski a confirmat că a transmis Washingtonului o nouă contrapropunere de pace elaborată de Ucraina împreună cu susţinătorii săi europeni, mai exact un plan în 20 de puncte.

SUA vor „o zonă demilitarizată" sau „o zonă economică liberă" în Donbasul controlat acum de Kiev

Zelenski a menţionat că a discutat cu oficialii americani o idee propusă de aceştia pentru crearea unei „zone economice libere" şi demilitarizate în părţi din estul Ucrainei de unde trupele acesteia s-ar retrage, dar orice concesie teritorială faţă de Rusia va trebui supusă unui referendum în Ucraina.

Statele Unite „doresc ca forţele ucrainene să se retragă din teritoriul regiunii Doneţk, iar compromisul sugerat este că forţele ruse nu pătrund în această parte" a regiunii pe care încă nu o controlează, a explicat preşedintele ucrainean.

Dar „cine ar guverna acest teritoriu, pe care ei (Statele Unite, n.r.) îl numesc deja „zonă economică liberă" sau „zonă demilitarizată", asta nici ei nu ştiu", a adăugat Zelenski.

El a mai anunţat că Washingtonul propune de asemenea retragerea trupelor ruse care au pătruns în regiunile Sumî (nord), Harkov (nord-est) şi Dnipropetrovsk (centru-est), dar rămânerea acestor trupe în regiunile Herson şi Zaporojie, în sud şi sud-est, aşadar îngheţarea frontului acolo, idee regăsită şi în planul propus iniţial de SUA.

Acelaşi plan cerea limitarea efectivelor armatei ucrainene la 600.000 de militari, plafon ridicat la 800.000 de militari după ultimele negocieri, a mai precizat Zelenski.

Însă statutul centralei nucleare Zaporojie, pe care Ucraina doreşte să o recupereze, este o chestiune încă nesoluţionată în urma tratativelor cu SUA, a adăugat preşedintele ucrainean.

Cât despre încheierea unui armistiţiu, o cerere recurentă a Ucrainei şi a susţinătorilor săi europeni, Zelenski a menţionat că, „după discuţii repetate cu partea rusă, SUA consideră că un armistiţiu complet poate fi realizat doar prin semnarea unui acord-cadru". „Poziţia noastră nu s-a schimbat. Credem că un armistiţiu este necesar. Dar, după ce am primit aceste informaţii, singura opţiune este semnarea unui acord-cadru", a admis preşedintele ucrainean.

Casa Albă a anunțat joi că Donald Trump este „extrem de frustrat" atât de atitudinea Rusiei, cât şi de cea a Ucrainei faţă de procesul de pace pe care el încearcă să-l impulsioneze.

„Preşedintele este extrem de frustrat de ambele tabere implicate în acest război şi s-a săturat de întâlnirile făcute doar de dragul întâlnirilor", a spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

„El nu mai vrea discuţii. Vrea acţiuni. Vrea ca acest război să se termine", a punctat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, relatează AFP și Agerpres. „Emisarul său (Steve) Witkoff şi echipa sa continuă discuţiile cu ambele părţi chiar în acest moment", a adăugat ea.

Trump a declarat cu o zi în urmă că liderii europeni susţinători ai Ucrainei doresc să organizeze weekendul acesta sau săptămâna viitoare o întâlnire asupra planului de pace propus de SUA, dar că participarea Washingtonului la o astfel de reuniune nu este garantată.

„Dacă există o şansă reală de a semna un acord de pace, dacă simţim că aceste întâlniri merită ca cineva din SUA să-şi dedice timpul în acest weekend, atunci vom trimite un reprezentant", a spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. „Încă nu suntem siguri dacă se poate obţine o pace adevărată şi dacă putem face cu adevărat progrese", a concluzionat ea.