Piperea mută disputa cu Recorder la Bruxelles: Kovesi așteaptă prescripția în dosarul vaccinurilor?

Avocatul Gheorghe Piperea, profesor de drept comercial la Facultatea de Drept a Universității din București și europarlamentar AUR, afirmă că dosarul de corupție privind achizițiile de vaccinuri anti-COVID ar fi ținut „în sertar" la Parchetul European.

Afirmațiile au fost făcute într-o postare pe Facebook, în care Piperea face trimitere directă la Laura Codruța Kovesi și la așa-numitul caz „Pfizergate".

În mesajul său, europarlamentarul afirmă că dosarul ar viza „afacerea cu vaccinuri de 35 de miliarde de euro achiziționate pe sms" și susține că „principalul suspect" ar fi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Kovesi are în sertar un dosar de corupție contra celor care au comis afacerea cu vaccinuri de 35 de miliarde de euro achiziționate pe sms. Pfizergate se numește. Principalul suspect: Ursula v d Leyen. Se așteaptă prescripția", a scris Piperea.

În aceeași postare, Gheorghe Piperea face un apel direct, formulat ironic, către jurnaliștii Recorder, sugerând realizarea unui documentar pe această temă.

„Cerem intervenția de urgență a Recorder, cu o docu-dramă simțită, tulburătoare. Poate așa se mișcă Pfizergate și nu se prescrie, totuși", a adăugat acesta. Mesajul vine în plină controversă publică legată de documentarul „Justiție capturată", care a provocat proteste, reacții instituționale și poziționări ferme din partea unor magistrați, avocați și politicieni.

Cazul denumit generic „Pfizergate" face referire la controversele apărute în spațiul public european privind schimbul de mesaje dintre Ursula von der Leyen și conducerea companiei Pfizer, în contextul negocierilor pentru achiziția de vaccinuri anti-COVID la nivelul Uniunii Europene. Subiectul a fost investigat jurnalistic la nivel internațional și a generat solicitări de transparență din partea unor eurodeputați și organizații civice, însă Parchetul European nu a comunicat public detalii privind existența sau stadiul unor anchete concrete.

Intervenția europarlamentarului are loc într-un moment în care documentarul Recorder este acuzat, de o parte a mediului juridic și politic, că ar urmări o agendă selectivă și că ar ocoli subiecte sensibile cu miză externă sau politică majoră.