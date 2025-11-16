Mâncarea de post duce la creșterea glicemiei, rezistenta la insulina și sindrom metabolic. Românii fac greseli alimentare care ii imbolnavesc in loc sa-i vindece!
Postat la: 16.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În perioada postului, dacă dorim să ne menţinem o bună stare de sănătate, trebuie să avem o alimentaţie variată şi echilibrată. Pentru că în perioada rece imunitatea scade şi suntem predispuşi la viroze, efectele nedorite ale schimbării temperaturii pot fi diminuate printr-o alimentaţie echilibrată nutriţional.
Din alimentaţia specifică postului nu ar trebui să ne lipsească supele făcute din diferite combinaţii de legume, ciorbele sau laptele vegetal făcut în casă, din soia sau migdale, de exemplu. Fructele şi seminţele de diferite feluri sunt o alternativă de gustare sănătoasă. Produsele ambalate, de exemplu pateuri de post sau cremvurşti de post, nu sunt recomandate, pentru că pot conţine e-uri dar şi alte ingrediente pe care nu le cunoaştem, spune medicul.
Sunt nenumărate dovezi ştiinţifice care spun că postul are beneficii asupra organismului, detoxifică organismul, ajută la scăderea colesterolului, la scăderea tensiunii arteriale. Însă în această perioadă imunitatea scade şi suntem predispuşi la viroze respiratorii, astenie şi de aceea alimentaţia în această perioadă trebuie să fie una echilibrată nutriţional care să contracareze efectele neplăcute ale schimbării temperaturii.
Excesele sunt dăunătoare inclusiv în post. O cantitate mare de orez şi cartofi duce la creşterea glicemiei şi la creşterea în greutate. Există alternative mai sănătoase, spune medicul. Mesele ar trebui împărţite în trei mese principale şi două gustări. O idee bună de mic dejun poate fi lapte vegetal cu cereale şi fructe sau seminţe, sau două felii de pâine prăjită cu zacuscă, sau o plăcintă făcută în casă, spune medicul. La cină ar trebui evitaţi carbohidraţii.
Un stil de viaţă sănătos şi echilibrat şi în această perioadă presupune 5 mese: 3 mese principale şi două gustări. Dacă ne gândim la un mic dejun echilibrat, putem vorbi despre un lapte vegetal cu două trei linguriţe de cereale integrale şi un adaos, o mână de fructe sau de semine, astfel creăm un mic dejun bogat în vitamine, în nutrienţi. Sau la micul dejun putem opta pentru două felii de pâine, proaspătă sau prăjită, cu o zacuscă, cu o salată de vinete sau humus. Sau putem combina sănătos şi fără un surplus caloric un lapte vegetal cu o felie de plăcintă făcută în casă, dovleac sau măr.
La combinaţii, când vorbim despre mesele principale precum prânzul şi cina este important ca la cină să evităm carbohidraţii precum mesele de cartofi şi orez iar la cină să optăm fie pentru o supă cremă de legume sau pentru un ghiveci de legume sau pentru o mâncare de fasole verde, o mâncare de varză şi să optăm la prânz pentru varianta de carbohidraţi gen sarmale facute cu orez şi ciuperci sau un orez brun cu legume sau paste cu legume.
Gustările sănătoase pot fi fie fructe în stare proaspătă sau congelată, sau fie fructe confiate sau un mix de nuci şi seminţe sau un produs dulce preparat în casă. Produse ambalate de post pot contracara efectele benefice ale postului, spune Dr. Bernea-David. Pot conţine E-uri sau alte ingrediente pe care nu le înţelegem. Cea mai bună variantă este ca acestea să fie doar excepţie, dacă nu se poate evita total consumarea lor şi să mergem pe varianta preparatelor de post făcute în casă, cu ingrediente simple.
Tradiţa spune că în perioada postului, în apropiere de Crăciun este Ignatul şi în acea perioadă românii sacrifică porcul şi pregătesc preparatele de Crăciun. Dacă persoana a ţinut post toată această perioadă şi în perioada Ignatului începe să deguste deja brusc produsele din carne de porc, pot apărea diferite simptomatologii digestive, pot precipita o colică biliară sau o pancreatită. De aceea trecerea de la perioada postului la perioada de sărbători şi la proliferarea de consum de produse de carne de porc trebuie să fie una treptată. Adică şi în perioada de sărbători trebuie să avem grijă la alimentaţie, pentru că putem crea un disconfort digestiv.
Hidratarea corectă este extrem de importantă. 30 ml per kilogram corp este cantitatea ideală, sau doi litri de apă pe zi, spune medicul. Inclusiv ceaiurile neîndulcite sau îndulcite cu ingrediente naturale şi supele sunt sursă bună de hidratare. Ne putem hidrata cu apă, ceaiuri, mai ales că este sezonul rece, ceiuri neîndulcite sau ceaiuri care pot fi îndulcite cu jumătate de linguriţă de miere, limonade sau apă infuzată, evitaţi sucurile sau produsele carbogazoase, puteţi prepara smoothie-uri de fructe sau de legume sau combinate, bogate în vitamine, nutrienţi care ne şi hidratează. Tot un mijloc de hidratare sunt şi ciorbele şi supele creme, ele nu trebuie să lipsească mai ales în această perioadă.
