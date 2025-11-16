Warren Buffet, mișcare interesantă pe piața investițiilor: vinde acțiuni la Apple și mută capitalul spre o altă companie mare. Ce semnal transmite
Postat la: 16.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Berkshire Hathaway a anunţat o participaţie de 4,3 miliarde de dolari în Alphabet, compania-mamă a Google, şi a continuat să îşi reducă deţinerile în Apple, potrivit raportării către Comisia pentru Valori Mobiliare şi Burse din SUA (SEC), în ultima prezentare de portofoliu înainte ca Warren Buffett să îşi încheie cei 60 de ani ca director general.
În documentul depus vineri, Berkshire a declarat că deţinea 17,85 milioane de acţiuni Alphabet la data de 30 septembrie. Compania şi-a redus participaţia în Apple la 238,2 milioane de acţiuni, de la 280 de milioane, şi a vândut aproape trei sferturi din cele peste 900 de milioane de acţiuni pe care le deţinea la un moment dat. Apple rămâne totuşi cea mai mare deţinere a Berkshire, evaluată la 60,7 miliarde de dolari.
Raportarea arată deţinerile listate în SUA la 30 septembrie, care reprezintă majoritatea portofoliului de acţiuni al conglomeratului, evaluat la 283,2 miliarde de dolari. Investiţia în Alphabet, care a devenit a zecea cea mai mare deţinere a Berkshire în SUA, este surprinzătoare, având în vedere stilul tradiţional al lui Buffett orientat spre valoare şi reticenţa sa faţă de companiile tehnologice.
Buffett consideră Apple, producătorul iPhone, mai degrabă o companie de produse pentru consumatori. Nu este clar dacă achiziţiile sunt făcute de Buffett personal, de managerii de portofoliu Todd Combs şi Ted Weschler sau de viitorul CEO Greg Abel, deşi Buffett realizează de obicei investiţiile mari. La adunarea anuală din 2019, Buffett şi regretatul vicepreşedinte Charlie Munger au regretat că nu au investit mai devreme în Google. Buffett a remarcat că modelul de advertising al Google semăna cu cel care funcţiona pentru Geico, companie de asigurări deţinută de Berkshire.
"Am dat-o în bară", a spus Munger atunci. "Spune că am ratat-o", a adăugat Buffett. Acţiunile Alphabet au crescut cu 1,7% în tranzacţiile după închiderea de vineri a bursei, investitorii considerând deseori noile investiţii Berkshire ca pe un semn de validare. Între iulie şi septembrie, Berkshire a cumpărat acţiuni în valoare de 6,4 miliarde de dolari şi a vândut acţiuni de 12,5 miliarde, marcând al doisprezecelea trimestru consecutiv în care compania a fost vânzător net, în timp ce rezervele de numerar au crescut la un nivel record de 381,7 miliarde de dolari.
Apple ar putea reprezenta trei sferturi sau mai mult din totalul vânzărilor. Berkshire a mai vândut încă 6% din acţiunile Bank of America, continuând reducerea participaţiei începută în trimestrul trei al anului trecut. Banca rămâne a treia cea mai mare deţinere a conglomeratului. Compania a renunţat şi la participaţia sa în dezvoltatorul imobiliar DR Horton, dar a cumpărat mai multe acţiuni la companii precum asigurătorul Chubb şi lanţul Domino's Pizza.
Buffett a acumulat numerar în timp ce se pregăteşte să îi predea conducerea conglomeratului de 1,1 trilioane de dolari lui Greg Abel, începând cu 1 ianuarie. Berkshire deţine aproape 200 de afaceri, inclusiv calea ferată BNSF, numeroase companii din energie, industrie şi producţie, precum şi branduri de retail precum Dairy Queen, Fruit of the Loom şi See's Candies.
