ANAF clarifică dilema mirilor: Se va impozita sau nu darul de nuntă în 2026?
Postat la: 29.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Mai multe articole apărute în spațiul public sau mesaje propagate pe rețelele de socializare au înaintat ideea că sumele primite la evenimentele de familie ar trebui declarate la ANAF, pentru impozitare. ANAF face precizări.
Mai multe informații false, apărute în spațiul public în ultimele zile au fost de natură să oblige ANAF să vină cu clarificări în privința impozitării darurilor de nuntă și de botez.
Mai multe publicații ar fi înaintat ideea că acestea ar fi impozitate, lucru care a produs un val de indignare.
ANAF precizează că sumele primite la nunți, botezuri și alte evenimente de familie nu sunt impozitate.
Aceste sume nu trebuie declarate și nu intră în categoria sumelor impozitabile, coform legislației în vigoare, pentru că nu sunt venituri recurente, nu provin din activități economice, investiții sau activități independente.
ANAF reamintește că sumele impozitabile sunt veniturile din salarii, chirii, activități economice, investiții, drepturi de autor, jocuri de noroc.
Darurile de familie, moștenirirle, donațiile rămân neimpozitabile.
ANAF recomandă tuturor românilor să se informeze excluzis din surse oficiale și să aibă discernământ atunci când citesc informațiile apărute în publicații diverse sau pe rețelele sociale.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Un elvețian nu a fost lăsat să-și scoată propriii bani din bancă. Cetățenii se revoltă pe măsură ce magazinele, cafenelele și restaurantele nu mai acceptă numerarul
Chiar daca a decis sa inscrie numerarul in Constituție, Elveția se afla inca in centrul unei dezbateri aprinse privitoar ...
-
Un cunoscut producător auto chinez detronează global Tesla la vânzările de mașini electrice. Avansul luat de China, imposibil de depășit de americani
Extinderea rapida la nivel global a BYD, combinata cu contextul politic dificil și inasprirea reglementarilor pentru Tes ...
-
Cum va fi vremea de Revelion și în primele zile din 2026. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 29 decembrie ...
-
Anul 2026 aduce 16 zile libere legale pentru români. Care este luna în care stăm cel mai mult acasă
Romanii pot sa-și planifice din timp vacanțele și concediile pentru 2026, avand la dispoziție o lista completa a zilelor ...
-
BNR vrea să afle cât de bogați sunt românii și ce consumă. Studiul pentru care plătește peste 4,4 milioane de lei
Banca Naționala a Romaniei a atribuit Institutului Roman pentru Evaluare și Strategie (IRES) un contract de 4,49 milioan ...
-
A fost emis cod roșu de viscol într-o zonă din România: rafale de peste 120 km/h
Meteorologii au emis luni dimineața o avertizare nowcasting Cod roșu de viscol pentru zona de munte a județului Alba. Es ...
-
Aurul pare de neoprit: se îndreaptă spre cea mai mare creştere anuală din 1979
Aurul traverseaza in 2025 cel mai puternic an al sau din ultimele aproape cinci decenii, pe fondul tensiunilor geopoliti ...
-
Iranul a lansat trei sateliţi de observaţie în pofida sancţiunilor occidentale. Cel mai important este dotat cu Inteligență Artificială
Iranul a lansat duminica, de pe cosmodromul Vostocinii din Extremul Orient rus, trei sateliti proprii de observatie, din ...
-
Kash Patel a folosit funcția de director FBI pentru a-și crește profilul. Agenții secreți dezvăluie cererile exagerate ale șefului lor
La 45 de ani, kash Patel a preluat șefia FBI fara experiența anterioara in agenție. Agenții serviciului secret susțin ca ...
-
Face ravagii o nouă formă de Diabet: Nu răspunde la tratamentele clasice și nici nu are aceleași cauze precum celelalte tipuri
În acest an, Federația Internaționala de Diabet (IDF) a recunoscut oficial o a cincea forma de diabet, dupa zeci d ...
-
Teribilul secret al pivnițelor Vaticanului
Oamenilor le plac conspirațiile, a afirmat Dan Brown, cel mai celebru colportator de conspirații ridicate la rang de lit ...
-
Companiile de tehnologie s-au împrumutat cu 365 miliarde de dolari pentru investiții in inteligența artificială
Companiile de tehnologie din intreaga lume și-au marit emisiunile de datorii la niveluri record in acest an, pe masura c ...
-
În cât timp iese alcoolul din sânge și ce poți face ca să-l elimini mai ușor
Alcoolul iese din sange in funcție de mai mulți factori, printre care tipul de alcool, cantitatea, cat de repede ai baut ...
-
Se certifică științific că Arca lui Noe a existat și a ajuns pe Muntele Ararat după Potopul biblic
O descoperire arheologica recenta din estul Turciei a reaprins una dintre cele mai vechi și controversate intrebari ale ...
-
Banul e ochiul dracului: O femeie din Sibiu și-a ucis mama cu sânge rece - Planul perfect, ticluit împreună cu o asistentă
O femeie de 38 de ani și o asistenta medicala au fost reținute de procurori, fiind inculpate pentru un omor premeditat. ...
-
Neurologii avertizează: "Nu atingeți telefonul mobil în primele 60 de minute după trezire"
În prezent, traim „lipiți" de ecrane: smartphone-urile, tabletele, laptopurile sau computerele desktop nu fa ...
-
Va ajunge si la noi! Furtuna Johannes face ravagii în Scandinavia: E înfricoșător în Suedia, dar situația din Finlanda e și mai gravă
Furtuna Johannes face ravagii in Scandinavia unde 170.000 de gospodarii fara curent in Finlanda și 40.000 in Suedia prov ...
-
Un anticiclon lovește puternic România: De Revelion vom avea un ger năprasnic și ninsori abundente
Meterologii ANM au emis prognoza speciala pentru finalul de an, inclusiv pentru noaptea de Revelion. Un anticiclon din z ...
-
Inteligența Artificială nu mai poate fi oprită din butoane - iar motivul este și mai îngrijorător
Oamenii de știința trag un semnal de alarma: sistemele de inteligența artificiala (AI) avansate nu pot fi oprite intotde ...
-
Cercetătorii au anunțat că au descoperit de ce oamenii au dobândit conștiința și dacă o va face la fel si Inteligența Artificială
O pereche de studii recente a examinat de ce niveluri sofisticate de conștiința au evoluat la unele animale, dar nu la a ...
-
Descoperire neobișnuită a unui robot, care a stat 8 luni sub un continent: Fenomen tulburător care amenință omenirea
Un grup de cercetatori coordonat de Anna Wahlin, profesoara de fizica oceanografica la Universitatea Gothenburg din Sued ...
-
Keanu Reeves: "Omenirea este pe cale să se elibereze din Matrix!" Ce sfat dă miliardarilor din tehnologie
Se poarta un razboi care va modela viitorul existenței umane și lumea pe care o vom lasa copiilor noștri, potrivit lui K ...
-
Noile fosile sugerează că Lucy ar putea să nu fie strămoșul nostru direct. S-ar rescrie tot ceea ce știm despre originile umane
Timp de 50 de ani, faimoasa fosila „Lucy" (Australianopithecus afarensis) a fost considerata pe scara larga drept ...
-
Putin despre AI: Este cea mai mare descoperire tehnologică, probabil una cum nu a mai văzut niciodată istoria lumii
Urmatorii 10-15 ani vor fi o perioada de transformari tehnologice colosale și de dezvoltare rapida a inteligenței artifi ...
-
Crimă în Teleorman, de Crăciun; Bătrân de 86 de ani, găsit mort în propria casă. Nepotul e principalul suspect. Cum a fost prins
O crima șocanta a avut loc in ziua de Craciun, in municipiul Turnu Magurele, județul Teleorman, acolo unde un barbat in ...
-
Joburile viitorului vor fi extrem de bine plătite - previziuni dure pentru profesiile tradiționale
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, descrie un viitor cu cariere foarte bine platite in industrii care abia exista astazi. Tranzi ...
-
Legătura surprinzătoare între scobitul nasului și Alzheimer (studiu)
Studiul pe șoareci sugereaza o legatura surprinzatoare intre Alzheimer și scobitul nasului. Mai mult, atunci cand epitel ...
-
Să fie aceasta dovada că trăim într-o simulare? Ipoteza tulburătoare a unui filosof de la Oxford de origine română
De la Platon la Neo din Matrix, intrebarea ramane aceeași: cat de reala este realitatea pe care o traim? Cea mai recenta ...
-
Experimentul care a șocat lumea: Savantul sovietic din spatele celei mai controversate operații
În 1954, omul de știința sovietic Vladimir Demikhov a realizat „cea mai controversata operație experimentala ...
-
Mister pe o plajă din Europa: sute de pantofi vechi de peste un secol, au ieșit la suprafață din nisip, incredibil de bine conservați
Un fenomen bizar a atras atenția localnicilor și a specialiștilor in sudul Țarii Galilor, unde sute de pantofi negri din ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu