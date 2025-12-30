Ce semnal așteaptă China de la SUA și Rusia ca să atace nestingherită Taiwanul. Blocada e deja în desfășurare

Pe cealaltă parte a globului, China a instaurat, practic, o blocadă a Taiwanului. Până acum, Statele Unite nu au absolut nicio reacție. Lucrurile sunt extrem de grave. Beijingul a anunțat „exerciții" de o amploare fără precedent, care se desfășoară în apele teritoriale taiwaneze și cu forțe uriașe, fiind vorba, de fapt, de simularea unei debarcări masive pe insulă.

Lucrurile se schimbă de la o oră la alta, cert este că Taiwanul e înconjurat de o flotă uriașă. „Până astăzi, la ora 6 dimineața (UTC+8), au fost detectate 130 de aeronave ale armatei chineze, 14 nave ale marinei chineze și 8 nave oficiale care operau în jurul Taiwanului. 90 din cele 130 de misiuni au traversat linia mediană și au intrat în ADIZ-ul (Air Defense Identification Zone - Zonă de Identificare a Apărării Aeriene) nordic, central, sud-vestic și estic al Taiwanului. Am monitorizat situația și am răspuns", a scris Ministerul Apărării din Taiwan pe X.

Marina, trupele de uscat și aviația taiwaneze sunt în alertă maximă. Navele de coastă taiwaneze ies în întâmpinarea celor chinezești și ajung la doar câteva sute de metri unele de altele. De cealaltă parte, regimul comunist își pregătește psihologic populația de război, exact așa cum a făcut Putin în anii de dinaintea invaziilor în Ucraina. Propaganda Beijingului tipărește postere pe care scrie „reunificarea națională" și prezintă armata chineză tăind tentaculele „de peste mări" care infectează Taiwanul.

Ministerul Apărării de la Beijing difuzează filmulețe cu trupele chineze exersând tragerile cu rachete cu rază lungă de acțiune în apele internaționale, înspre Taiwan. Reacția Administrației Trump este inexistentă. Trump are programată o vizită în China la primăvară, în aprilie, și pare că nu dorește s-o rateze. Este un mod absolut dezastruos de a se comporta pe plan extern, exact ca și în cazul Europei și al Ucrainei. Viteza cu care distruge prestigiul și relațiile clădite de SUA într-un secol este fenomenală. În doar un an a pus pe butuci relația cu Europa și a slăbit grav instituțiile americane. Aici sunt incluse armata și serviciile de securitate.

Procesul de deteriorare continuă cu viteză maximă. Trump pare să reorienteze SUA într-o alianță bizară cu tiraniile orientale. Statul e paralizat. Probabil va urma o contrabalansare la alegerile din 2026, iar Parlamentul va ieși de sub controlul său, dar până atunci, deși nu mai e nici măcar un an, intervalul pare o eternitate. E foarte posibil ca Putin să facă un ultim efort în Ucraina, iar Xi să încerce ocuparea militară a Taiwanului înainte ca Parlamentul american să iasă de sub dominația lui Trump. Practic, chinezii așteaptă acum până când Trump va fi slăbit suficient de mult America astfel încât să o paralizeze și să fie incapabilă să-i ajute pe taiwanezi.

Matei Udrea