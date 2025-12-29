Cum va fi vremea de Revelion și în primele zile din 2026. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Postat la: 29.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru următoarele două săptămâni, intervalul 29 decembrie 2025 - 11 ianuarie 2026. Potrivit specialiștilor, ultimele zile ale anului aduc un val de aer rece și ninsori în unele zone, iar 2026 va debuta cu temperaturi în creștere.
Cum va fi vremea în intervalul 29 decembrie 2025-11 ianuarie 2026 în Banat
Până în ultima zi din an, valorile termice diurne vor avea o tendință de scădere de la o medie de 3 grade, spre 0 grade. Ulterior, până în data de 4 ianuarie, maximele termice vor fi în creștere până la o medie de 9 grade, apoi până la finalul intervalului de anticipație acestea vor scădea din nou spre medii de 3...4 grade.
Valorile nocturne, până spre finalul primei săptămâni, nu vor avea variații semnificative, iar media acestora se va situa în jurul a -4 grade. În intervalul 3-6 ianuarie, media minimelor va fi mai ridicată, până în jurul a 1 grad Celsius.
După acest interval, valorile termice vor fi din nou în scădere, spre -2 grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în zilele de 31 decembrie 2025 și 1 ianuarie 2026, dar mai ales după data de 3 ianuarie 2026.
Cum va fi vremea în intervalul 29 decembrie 2025-11 ianuarie 2026 în Crișana
Până în data de 31 decembrie, valorile termice diurne vor avea o tendință de scădere de la o medie de 1 grad, spre -1 grad. Până în data de 4 ianuarie, maximele termice vor fi în creștere până la o medie de 8 grade, apoi până la finalul intervalului de anticipație acestea vor scădea din nou spre medii de 2...3 grade.
Valorile termice nocturne, până spre finalul primei săptămâni, nu vor avea variații semnificative, iar media acestora se va situa în jurul a -5 grade. În intervalul 3-6 ianuarie, media minimelor va fi mai ridicată, până în jurul a 1 grad.
După acest interval, valorile vor fi din nou în scădere, spre -2 grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în zilele de 31 decembrie 2025 și 1 ianuarie 2026, dar mai ales după data de 3 ianuarie 2026.
Cum va fi vremea în intervalul 29 decembrie 2025-11 ianuarie 2026 în Transilvania
În prima săptămână din interval vor fi alternanțe termice semnificative. Până în ultima zi din an, valorile diurne vor scădea spre o medie de -3 grade, apoi vor crește până la 5...6 grade. În a doua jumătate a intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre medii de 2...3 grade.
Valorile termice nocturne, până spre finalul primei săptămâni, nu vor avea variații importante, iar media acestora se va situa în jurul a -7 grade.
În intervalul 3-6 ianuarie, media minimelor va fi cea mai ridicată din interval, până în jurul a -2 grade. După acestă perioadă, valorile termice vor fi din nou în scădere ușoară, spre -4 grade.
Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în zilele de 31 decembrie 2025 și 1 ianuarie 2026, dar mai ales după data de 3 ianuarie 2026.
Cum va fi vremea în intervalul 29 decembrie 2025-11 ianuarie 2026 în Maramureș
Până în prima zi a anului 2026, valorile termice vor avea o tendință de scădere; media maximelor va ajunge la -2 grade, iar a minimelor la -5 grade. Apoi, până în jurul datei de 4 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 5...6 grade, iar a celor nocturne în jurul a -1 grad.
În a doua jumătate a intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre medii de 2 grade, iar cele minime spre -3 grade. Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare după data de 3 ianuarie.
Cum va fi vremea în intervalul 29 decembrie 2025-11 ianuarie 2026 în Moldova
Până în data de 1 ianuarie 2026, valorile termice vor avea o tendință de scădere; media maximelor va ajunge la -1 grad, iar a minimelor la -6 grade. Apoi, până în jurul datei de 4 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 7...8 grade, iar a celor nocturne în jurul a -1 grad.
În a doua săptămână din interval, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre medii de 2 grade, iar cele minime spre -3 grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere, cu precădere după data de 6 ianuarie.
Cum va fi vremea în intervalul 29 decembrie 2025-11 ianuarie 2026 în Dobrogea
Până în prima zi a anului 2026, temperatura aerului va marca o scădere, astfel că media maximelor va ajunge la 2 grade, iar a minimelor la -5 grade. Ulterior, până în jurul datei de 5 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 11 grade, iar a celor nocturne în jurul a 4 grade.
În a doua săptămână din interval, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre medii de 6 grade, iar cele minime spre 1 grad. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere după data de 6 ianuarie.
Cum va fi vremea în intervalul 29 decembrie 2025-11 ianuarie 2026 în Muntenia
Până la mijlocul primei săptămâni din interval, valorile termice vor avea o tendință de scădere; media maximelor va ajunge la 2 grade, iar a minimelor în jurul a -6 grade. Ulterior, până în jurul datei de 4 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 9...10 grade, iar a celor nocturne în jurul a 0 grade.
În a doua săptămână din interval, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre medii de 5 grade, iar cele minime spre -2 grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere semnificativă după data de 6 ianuarie.
Cum va fi vremea în intervalul 29 decembrie 2025-11 ianuarie 2026 în Oltenia
Până în ultima zi din an, valorile termice vor avea o tendință de scădere; media maximelor va ajunge la 0 grade, iar a minimelor, mai ales la începutul anului 2026, în jurul a -6 grade.
Ulterior, până în jurul datei de 5 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 7...8 grade, iar a celor nocturne în jurul a -1 grad.
În a doua săptămână din interval, vremea se va răci treptat, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre o medie de 4 grade, iar cele minime spre -3 grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere după data de 3 ianuarie.
Cum va fi vremea în intervalul 29 decembrie 2025-11 ianuarie 2026 la munte
Până în ultima zi din an, valorile termice vor avea o tendință de scădere; media maximelor va ajunge la -12 grade, iar a minimelor, mai ales la începutul anului 2026, în jurul a -14 grade. Ulterior, până în jurul datei de 5 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 0...1 grad, iar a celor nocturne în jurul a -4 grade.
În a doua săptămână din interval, vremea se va răci treptat, valorile termice maxime vor fi în scădere spre o medie de -3 grade, iar cele minime spre -7 grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi ridicată pe aproape tot parcursul intervalului.
Vortexul polar, perturbat de un eveniment rar de încălzire stratosferică, aduce temperaturi scăzute în SUA, Canada și Europa. Experții anunță temperaturi mai mici față de normalul perioadei și ger năprasnic în luna ianuarie 2026.
