Anul 2026 aduce 16 zile libere legale pentru români. Care este luna în care stăm cel mai mult acasă

Postat la: 29.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Anul 2026 aduce 16 zile libere legale pentru români. Care este luna în care stăm cel mai mult acasă

Românii pot să-și planifice din timp vacanțele și concediile pentru 2026, având la dispoziție o listă completă a zilelor libere legale, care include sărbători naționale, religioase și zile dedicate copiilor, oferind oportunități pentru weekend-uri prelungite și momente de relaxare alături de familie și prieteni.

Lista zilelor libere legale în 2026. Ianuarie, cea mai "generoasă" lună:

1 ianuarie (joi) - Anul Nou

2 ianuarie (vineri) - a doua zi după Anul Nou

6 ianuarie (marți) - Boboteaza

7 ianuarie (miercuri) - Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie (sâmbătă) - Ziua Unirii Principatelor Române

10 aprilie (vineri) - Vinerea Mare

12 aprilie (duminică) - Paștele

13 aprilie (luni) - A doua zi de Paște

1 mai (vineri) - Ziua Muncii

31 mai (duminică) - Rusaliile

1 iunie (luni) - A doua zi de Rusalii și Ziua Copilului

15 august (sâmbătă) - Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (luni) - Sfântul Andrei

1 decembrie (marți) - Ziua Națională a României

25 decembrie (vineri) - Crăciunul

26 decembrie (sâmbătă) - A doua zi de Crăciun

