Anul 2026 aduce 16 zile libere legale pentru români. Care este luna în care stăm cel mai mult acasă
Postat la: 29.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Românii pot să-și planifice din timp vacanțele și concediile pentru 2026, având la dispoziție o listă completă a zilelor libere legale, care include sărbători naționale, religioase și zile dedicate copiilor, oferind oportunități pentru weekend-uri prelungite și momente de relaxare alături de familie și prieteni.
Lista zilelor libere legale în 2026. Ianuarie, cea mai "generoasă" lună:
1 ianuarie (joi) - Anul Nou
2 ianuarie (vineri) - a doua zi după Anul Nou
6 ianuarie (marți) - Boboteaza
7 ianuarie (miercuri) - Sfântul Ioan Botezătorul
24 ianuarie (sâmbătă) - Ziua Unirii Principatelor Române
10 aprilie (vineri) - Vinerea Mare
12 aprilie (duminică) - Paștele
13 aprilie (luni) - A doua zi de Paște
1 mai (vineri) - Ziua Muncii
31 mai (duminică) - Rusaliile
1 iunie (luni) - A doua zi de Rusalii și Ziua Copilului
15 august (sâmbătă) - Adormirea Maicii Domnului
30 noiembrie (luni) - Sfântul Andrei
1 decembrie (marți) - Ziua Națională a României
25 decembrie (vineri) - Crăciunul
26 decembrie (sâmbătă) - A doua zi de Crăciun
