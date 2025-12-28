Kash Patel a folosit funcția de director FBI pentru a-și crește profilul. Agenții secreți dezvăluie cererile exagerate ale șefului lor
Postat la: 28.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
La 45 de ani, kash Patel a preluat șefia FBI fără experiență anterioară în agenție. Agenții serviciului secret susțin că el solicită să fie informat în prealabil despre orice „arestări notabile", pentru a putea fi prezent la locul faptei și a apărea în presă.
O sursă a declarat pentru Axios că, deși Patel se concentrează pe imaginea sa în mass-media, agenții au primit instrucțiuni să nu interacționeze cu el dacă acesta se prezintă la fața locului - ceea ce nu se întâmplă întotdeauna. Directorul este rar văzut purtând altceva decât un windbreaker FBI în timpul serviciului, lucru care stârnește nemulțumirea personalului. „Ești directorul FBI. Poartă un costum", a spus un agent recent pensionat pentru Axios.
Nemulțumirea reflectă și un dosar scurs luna aceasta, întocmit de agenți actuali și foști, care critică modul de conducere al lui Patel. Conform documentului, într-un incident din Provo, Utah, imediat după asasinarea lui Charlie Kirk, Patel ar fi refuzat să părăsească avionul până când i s-a adus un windbreaker mărimea M. Furios că jacheta nu avea suficiente insigne pe mânecă, a continuat criza până când membri ai echipei SWAT au smuls insignele de pe uniformele lor și i le-au adus direct la aeroport.
„Se pare că Patel nu avea propria jachetă FBI pentru raid și a refuzat să coboare din avion fără să o poarte", notează raportul. Directorul a negat însă povestea, calificând-o drept „100% falsă" într-un interviu pentru Fox News, explicând că s-a simțit „onorat" să poarte jacheta și că a purtat insigna unității „cu mândrie". Sursele citate de Axios au mai arătat că prezența intensă pe rețelele sociale a lui Patel, inclusiv anunțul arestării presupusului asasin al lui Charlie Kirk înainte ca făptașul să fie prins, i-a accentuat nepopularitatea în cadrul agenției.
Având în vedere preferința pentru lumina reflectoarelor, folosirea avionului privat, flota recentă de vehicule de lux și numeroasele călătorii alături de iubita sa, artista Alexis Wilkins, agenții FBI i-au atribuit lui Patel porecla „directorul Make-a-Wish", pentru că folosește funcția pentru a-și transforma în realitate toate dorințele, potrivit fostului executiv superior al FBI, Christopher O'Leary, citat de MSNOW.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Iranul a lansat trei sateliţi de observaţie în pofida sancţiunilor occidentale. Cel mai important este dotat cu Inteligență Artificială
Iranul a lansat duminica, de pe cosmodromul Vostocinii din Extremul Orient rus, trei sateliti proprii de observatie, din ...
-
Face ravagii o nouă formă de Diabet: Nu răspunde la tratamentele clasice și nici nu are aceleași cauze precum celelalte tipuri
În acest an, Federația Internaționala de Diabet (IDF) a recunoscut oficial o a cincea forma de diabet, dupa zeci d ...
-
Teribilul secret al pivnițelor Vaticanului
Oamenilor le plac conspirațiile, a afirmat Dan Brown, cel mai celebru colportator de conspirații ridicate la rang de lit ...
-
Companiile de tehnologie s-au împrumutat cu 365 miliarde de dolari pentru investiții in inteligența artificială
Companiile de tehnologie din intreaga lume și-au marit emisiunile de datorii la niveluri record in acest an, pe masura c ...
-
În cât timp iese alcoolul din sânge și ce poți face ca să-l elimini mai ușor
Alcoolul iese din sange in funcție de mai mulți factori, printre care tipul de alcool, cantitatea, cat de repede ai baut ...
-
Se certifică științific că Arca lui Noe a existat și a ajuns pe Muntele Ararat după Potopul biblic
O descoperire arheologica recenta din estul Turciei a reaprins una dintre cele mai vechi și controversate intrebari ale ...
-
Banul e ochiul dracului: O femeie din Sibiu și-a ucis mama cu sânge rece - Planul perfect, ticluit împreună cu o asistentă
O femeie de 38 de ani și o asistenta medicala au fost reținute de procurori, fiind inculpate pentru un omor premeditat. ...
-
Neurologii avertizează: "Nu atingeți telefonul mobil în primele 60 de minute după trezire"
În prezent, traim „lipiți" de ecrane: smartphone-urile, tabletele, laptopurile sau computerele desktop nu fa ...
-
Va ajunge si la noi! Furtuna Johannes face ravagii în Scandinavia: E înfricoșător în Suedia, dar situația din Finlanda e și mai gravă
Furtuna Johannes face ravagii in Scandinavia unde 170.000 de gospodarii fara curent in Finlanda și 40.000 in Suedia prov ...
-
Un anticiclon lovește puternic România: De Revelion vom avea un ger năprasnic și ninsori abundente
Meterologii ANM au emis prognoza speciala pentru finalul de an, inclusiv pentru noaptea de Revelion. Un anticiclon din z ...
-
Inteligența Artificială nu mai poate fi oprită din butoane - iar motivul este și mai îngrijorător
Oamenii de știința trag un semnal de alarma: sistemele de inteligența artificiala (AI) avansate nu pot fi oprite intotde ...
-
Cercetătorii au anunțat că au descoperit de ce oamenii au dobândit conștiința și dacă o va face la fel si Inteligența Artificială
O pereche de studii recente a examinat de ce niveluri sofisticate de conștiința au evoluat la unele animale, dar nu la a ...
-
Descoperire neobișnuită a unui robot, care a stat 8 luni sub un continent: Fenomen tulburător care amenință omenirea
Un grup de cercetatori coordonat de Anna Wahlin, profesoara de fizica oceanografica la Universitatea Gothenburg din Sued ...
-
Keanu Reeves: "Omenirea este pe cale să se elibereze din Matrix!" Ce sfat dă miliardarilor din tehnologie
Se poarta un razboi care va modela viitorul existenței umane și lumea pe care o vom lasa copiilor noștri, potrivit lui K ...
-
Noile fosile sugerează că Lucy ar putea să nu fie strămoșul nostru direct. S-ar rescrie tot ceea ce știm despre originile umane
Timp de 50 de ani, faimoasa fosila „Lucy" (Australianopithecus afarensis) a fost considerata pe scara larga drept ...
-
Putin despre AI: Este cea mai mare descoperire tehnologică, probabil una cum nu a mai văzut niciodată istoria lumii
Urmatorii 10-15 ani vor fi o perioada de transformari tehnologice colosale și de dezvoltare rapida a inteligenței artifi ...
-
Crimă în Teleorman, de Crăciun; Bătrân de 86 de ani, găsit mort în propria casă. Nepotul e principalul suspect. Cum a fost prins
O crima șocanta a avut loc in ziua de Craciun, in municipiul Turnu Magurele, județul Teleorman, acolo unde un barbat in ...
-
Joburile viitorului vor fi extrem de bine plătite - previziuni dure pentru profesiile tradiționale
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, descrie un viitor cu cariere foarte bine platite in industrii care abia exista astazi. Tranzi ...
-
Legătura surprinzătoare între scobitul nasului și Alzheimer (studiu)
Studiul pe șoareci sugereaza o legatura surprinzatoare intre Alzheimer și scobitul nasului. Mai mult, atunci cand epitel ...
-
Să fie aceasta dovada că trăim într-o simulare? Ipoteza tulburătoare a unui filosof de la Oxford de origine română
De la Platon la Neo din Matrix, intrebarea ramane aceeași: cat de reala este realitatea pe care o traim? Cea mai recenta ...
-
Experimentul care a șocat lumea: Savantul sovietic din spatele celei mai controversate operații
În 1954, omul de știința sovietic Vladimir Demikhov a realizat „cea mai controversata operație experimentala ...
-
Mister pe o plajă din Europa: sute de pantofi vechi de peste un secol, au ieșit la suprafață din nisip, incredibil de bine conservați
Un fenomen bizar a atras atenția localnicilor și a specialiștilor in sudul Țarii Galilor, unde sute de pantofi negri din ...
-
Ziua Q se apropie cu viteză năucitoare: În acel moment va fi un dezastru planetar când informația nu va mai fi criptată
În Ziua Q, orice parola, de la login-ul tau bancar pana la codurile de lansare nucleara, va putea fi sparta. Alime ...
-
Finalanda a descoperit bacterii care manancă deseuri nucleare și care curăță situri radioactive
Helsinki, sub pamant: intr-o mina de uraniu, la 400 de metri adancime, un grup de bacterii rescrie viitorul energiei nuc ...
-
Eșecul lui Andrew Tate, comentat acid și în România: "Era ca un prezervativ folosit de Mike Tyson. A stat acolo mare și prost"
În urma cu cateva zile, Andrew Tate a fost invins in ringul de box de Chase DeMoor, un actor cunoscut mai degraba ...
-
Pastilele pentru slăbit forțează industria alimentară să-și schimbe rețetele. Prăbușiri la bursă după aprobarea "pilulei magice" la FDA
Producatorii de alimente ambalate si lanturile de fast-food ar putea fi nevoiti sa isi modifice semnificativ produsele a ...
-
Ingineria BoloJAF: Salarii pe minus în 2026 în România. In restul Europei veniturile vor crește
În majoritatea țarilor europene, salariile vor crește in anul 2026. Turcia va inregistra o creștere de 8,1%. Astfe ...
-
Un nou virus mortal lovește Europa - primele cazuri confirmate. OMS emite alertă: "Mai periculos decât COVID. Una din trei persoane bolnave moare!"
Europa intra din nou in alerta sanitara. Un virus mortal, mai periculos decat COVID, a fost confirmat oficial pe teritor ...
-
Google Quantum AI ne provoacă înțelegerea existenței cu o revelație șocantă despre Creatorul Universului atât matematic cât și metafizic!
Într-un moment pe care unii cercetatori il numesc deja cel mai tulburator din istoria științei moderne, computerul ...
-
Inteligența Artificială a consumat în 2025 la fel de multă apă ca toată industria apei îmbuteliate din lume
O noua analiza a amprentei de mediu a inteligenței artificiale sugereaza ca antrenarea și rularea modelelor precum ChatG ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu