Kash Patel a folosit funcția de director FBI pentru a-și crește profilul. Agenții secreți dezvăluie cererile exagerate ale șefului lor

La 45 de ani, kash Patel a preluat șefia FBI fără experiență anterioară în agenție. Agenții serviciului secret susțin că el solicită să fie informat în prealabil despre orice „arestări notabile", pentru a putea fi prezent la locul faptei și a apărea în presă.

O sursă a declarat pentru Axios că, deși Patel se concentrează pe imaginea sa în mass-media, agenții au primit instrucțiuni să nu interacționeze cu el dacă acesta se prezintă la fața locului - ceea ce nu se întâmplă întotdeauna. Directorul este rar văzut purtând altceva decât un windbreaker FBI în timpul serviciului, lucru care stârnește nemulțumirea personalului. „Ești directorul FBI. Poartă un costum", a spus un agent recent pensionat pentru Axios.

Nemulțumirea reflectă și un dosar scurs luna aceasta, întocmit de agenți actuali și foști, care critică modul de conducere al lui Patel. Conform documentului, într-un incident din Provo, Utah, imediat după asasinarea lui Charlie Kirk, Patel ar fi refuzat să părăsească avionul până când i s-a adus un windbreaker mărimea M. Furios că jacheta nu avea suficiente insigne pe mânecă, a continuat criza până când membri ai echipei SWAT au smuls insignele de pe uniformele lor și i le-au adus direct la aeroport.

„Se pare că Patel nu avea propria jachetă FBI pentru raid și a refuzat să coboare din avion fără să o poarte", notează raportul. Directorul a negat însă povestea, calificând-o drept „100% falsă" într-un interviu pentru Fox News, explicând că s-a simțit „onorat" să poarte jacheta și că a purtat insigna unității „cu mândrie". Sursele citate de Axios au mai arătat că prezența intensă pe rețelele sociale a lui Patel, inclusiv anunțul arestării presupusului asasin al lui Charlie Kirk înainte ca făptașul să fie prins, i-a accentuat nepopularitatea în cadrul agenției.

Având în vedere preferința pentru lumina reflectoarelor, folosirea avionului privat, flota recentă de vehicule de lux și numeroasele călătorii alături de iubita sa, artista Alexis Wilkins, agenții FBI i-au atribuit lui Patel porecla „directorul Make-a-Wish", pentru că folosește funcția pentru a-și transforma în realitate toate dorințele, potrivit fostului executiv superior al FBI, Christopher O'Leary, citat de MSNOW.