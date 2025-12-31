Se reface Rusia Kieviană: Harta lui Dughin a unei "victorii minimale" arata o Rusie care ajunge pana la gurile Dunării

Harta de mai sus a fost publicată de Aleksandr Dughin - considerat de occidentali a fi "ideologul Kremlinului", avand drept comentariu: "Așa ar trebui sa arate o victorie minimală a Federatiei Ruse - orice altceva fiind o înfrângere."

Mai mult ca sigur că aceasta este și optiunea lui Vladimir Putin in negocierile de pace pe care le poarta cu Donald Trump si care - conform liderului de la Casa Albă - ar fi "90% acceptate si de Volodimir Zelensky". Asistam deci la o refacere a granitelor din zona de nord-est ale României, cu o Rusie care ajunge la gurile Dunarii și care face jonctiunea cu Transnistria, care cel mai probabil va fi cedata tot lui Putin pentru ca influenta occidentala sa ramana pe Rep Moldova. Dughin numeste asta drept "o victorie minimala", probabil ca una maximală ar fi revendicat intreaga Ucraina, plus Moldova.