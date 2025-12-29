BNR vrea să afle cât de bogați sunt românii și ce consumă. Studiul pentru care plătește peste 4,4 milioane de lei

Banca Națională a României a atribuit Institutului Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) un contract de 4,49 milioane de lei pentru realizarea unei cercetări statistice asupra avuției, veniturilor și consumului gospodăriilor, măsură menită să asigure conformitatea cu cerințele UE privind raportarea datelor statistice.

Studiul va fi realizat pe un eșantion de 12.000 de gospodării, se va desfășura în trei etape - pregătire, colectare și post-colectare - și va include interviuri de până la 90 de minute pentru gospodăriile din clasele mijlocie și de lux. Estimat la 6,045 milioane de lei, fără TVA, contratul a fost atribuit prin licitație pentru suma de 4,49 milioane de lei, fără TVA. La procedura de atribuire s-au înscris și IPSOS și asocierea Mercury Research (lider) și Field Insights CEE. Prin această cercetare statistică, BNR urmează să îndeplinească cerințele UE privind informațiile statistice de raportat cu privire la avuția, veniturile și consumul gospodăriilor populației.

Cercetarea va avea trei etape:

- pregătirea (maximum 5 luni pentru elaborarea chestionarului, a platformei informatice și pentru selectarea și instruirea operatorilor care vor realiza interviurile),

- etapa de colectare propriu-zisă (maximum 10 luni, în intervalul martie 2026 - decembrie 2026)

- etapa post-colectare (maximum 17 luni; analiza și validarea datelor).

Cercetarea statistică pentru determinarea avuției, finanțării și consumului gospodăriilor populației se va realiza pe un eșantion de 12.000 de gospodării reprezentative la nivelul întregii țări, cu o rezervă de 6.200 de gospodării. Durata medie a interviului este de 45 minute. Pentru gospodăriile din clasa de mijloc sau lux, durata interviului poate ajunge la 90 de minute.

Înființat în 2009, Institutul Român pentru Evaluare și Strategie - IRES activează pe piața de cercetare din România și funcționează ca un think tank independent, o parte dintre studiile și proiectele pe care le dezvoltăm fiind dedicate optimizării politicilor publice în diferite domenii ale societății românești. IRES furnizează servicii de cercetare socială și de marketing, precum și servicii integrate de diagnoză și intervenție, utilizând metode de cercetare calitative și cantitative aplicate de experții interni și colaboratori, pentru persoane juridice din sfera privată, și din cea publică, organizații care doresc să ia decizii informate.