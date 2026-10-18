Ce se întâmplă în organism dacă faci o baie fierbinte timp de 30 de minute. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor

O baie fierbinte de 30 de minute ar putea avea beneficii importante pentru circulația sanguină. Potrivit unui studiu recent, expunerea corpului la apă caldă a produs o scădere mai accentuată a tensiunii arteriale decât o sesiune de exerciții fizice de intensitate moderată. Specialiștii atrag însă atenția că băile fierbinți nu pot înlocui activitatea fizică.

Cercetarea, publicată în revista European Journal of Applied Physiology, a analizat reacțiile organismului la două tipuri de activități: o baie în apă fierbinte și pedalatul pe o bicicletă staționară. La studiu au participat 25 de persoane cu vârste cuprinse între 45 și 70 de ani, toate supraponderale sau cu obezitate. Fiecare participant a trecut prin două sesiuni de câte 30 de minute, desfășurate într-o ordine aleatorie. Prima presupunea scufundarea în apă încălzită la 40 de grade Celsius, până la nivelul pieptului, iar cealaltă consta în exerciții fizice de intensitate moderată.

Pe parcursul experimentului, cercetătorii au urmărit modificările tensiunii arteriale, ale ritmului cardiac și ale temperaturii corporale. Totodată, au examinat circulația sângelui prin vasele mici de la nivelul antebrațului, utilizând o metodă neinvazivă de imagistică, potrivit Science Alert.

Cum influențează băile fierbinți circulația sângelui

Rezultatele au arătat că, după expunerea la apă fierbinte, vasele mici de sânge s-au dilatat mai mult decât în urma exercițiilor fizice. De asemenea, cercetătorii au observat o creștere mai pronunțată a fluxului sanguin și a vitezei cu care sângele circulă prin aceste vase.

Un alt efect a fost reducerea mai accentuată a tensiunii arteriale sistolice și diastolice după baie. În schimb, pedalatul a determinat o creștere mai mare a ritmului cardiac. Aceste diferențe sunt explicate prin modul în care organismul reacționează la căldură. Atunci când temperatura corpului crește, vasele de sânge se dilată pentru a permite transportul unei cantități mai mari de sânge către piele, facilitând eliminarea excesului de căldură.

Procesul stimulează circulația și poate produce anumite efecte vasculare asemănătoare celor asociate exercițiilor fizice.

De altfel, studii anterioare efectuate pe adulți tineri și sănătoși au sugerat că băile fierbinți practicate în mod repetat pot contribui la îmbunătățirea funcției vasculare și la reducerea rigidității arterelor.

Pot băile fierbinți să înlocuiască exercițiile fizice?

Deși rezultatele sunt promițătoare, cercetătorii subliniază că acestea trebuie privite cu prudență. Studiul a inclus un număr redus de participanți și a urmărit în principal efectele imediate asupra organismului.

În plus, cele două activități au avut aceeași durată, însă nu au produs o creștere similară a temperaturii corporale. Baia fierbinte a încălzit organismul mai mult decât pedalatul, ceea ce ar putea explica diferențele înregistrate în ceea ce privește circulația și tensiunea arterială.

Prin urmare, rezultatele nu demonstrează că o baie fierbinte este mai benefică pentru sănătate decât sportul pe termen lung. Exercițiile fizice au numeroase efecte pe care simpla expunere la căldură nu le poate reproduce, inclusiv îmbunătățirea condiției fizice, menținerea masei musculare și dezvoltarea rezistenței cardiovasculare.

Totuși, băile calde ar putea reprezenta o metodă complementară de stimulare a circulației pentru persoanele care întâmpină dificultăți în practicarea regulată a activității fizice. Este important de reținut că apa foarte fierbinte poate provoca amețeli sau scăderi excesive ale tensiunii arteriale, în special la persoanele cu afecțiuni cardiovasculare. Acestea ar trebui să discute cu medicul înainte de a încerca băi prelungite la temperaturi ridicate.