Stephen King pune pe seama venirii extratereștrilor haosul de pe aeroporturile din SUA: „Nu vor să provoace panică în întreaga lume. Sunt orbi, dar aud al naibii de bine"

Scriitorul american Stephen King a reacționat cu o glumă la haosul provocat pe aeroporturile din Statele Unite, după ce autoritățile au suspendat temporar toate decolările din cauza unei defecțiuni tehnice.

Cunoscut pentru romanele sale de groază, acesta a sugerat că în spatele incidentului s-ar afla o invazie extraterestră, iar autoritățile ar încerca să ascundă adevărul pentru a nu provoca panică.

Vineri, 13 noiembrie, Administrația Federală a Aviației (FAA) a decis să oprească decolările pe întreg teritoriul Statelor Unite, după ce au apărut probleme la sistemele de control al traficului aerian. Măsura a provocat întârzieri și anulări de zboruri, iar zeci de mii de pasageri au rămas blocați în aeroporturi.

Ce a spus Stephen King despre oprirea avioanelor

Stephen King a comentat situația pe platforma X, unde a publicat un mesaj în care a făcut o paralelă între incident și scenariile fantastice din cărțile sale.

„Extratereștrii au aterizat. Acesta este ADEVĂRATUL motiv pentru oprirea decolărilor. Nu vor să provoace panică în întreaga lume. Sunt orbi, dar aud al naibii de bine", a scris autorul american.

Postarea a atras atenția utilizatorilor și a fost distribuită inclusiv pe Reddit, unde a stârnit reacții și glume.

Care a fost cauza reală a suspendării decolărilor în SUA

Potrivit CNN, decizia de a opri decolările a fost luată după ce sistemele folosite pentru controlul traficului aerian au început să funcționeze necorespunzător.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a explicat că unele echipamente vechi au fost suprasolicitate și au început să transmită date neconcordante. Problemele au afectat comunicațiile necesare pentru gestionarea în siguranță a traficului aerian.

În momentul în care a fost emis ordinul de suspendare a decolărilor, peste 3.500 de avioane se aflau deja în aer. Aeronavele care urmau să plece au fost ținute la sol până la remedierea problemelor.

Restricțiile au fost ridicate după mai bine de patru ore, vineri seară, la ora locală 20:15. Cu toate acestea, perturbările au continuat și sâmbătă, deoarece companiile aeriene au avut nevoie de timp pentru a-și reorganiza zborurile.