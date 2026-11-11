Mircea Badea ia la mișto scandalul Nicușor Dan - ziaristul de la Cotroceni: „Tolontane, cu toată dragostea, dacă Vanghele e jurnalist, și tu, și eu suntem cosmonauți"

Mircea Badea a comentat, în emisiunea „În gura presei", conferința-maraton susținută de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, criticând atât subiectele abordate de șeful statului, cât și modul în care presa a relatat evenimentul.

Realizatorul Antena 3 CNN a avut o reacție vehementă la scandalul provocat de interdicția anunțată împotriva jurnalistului Ovidiu Vanghele, susținând că problema nu este retragerea acreditării, ci faptul că acesta a primit inițial acces la Cotroceni. Badea a ironizat și explicațiile președintelui despre excluderea AUR de la guvernare, afirmând că George Simion ar fi fost principalul beneficiar politic al conferinței.

Conferința de presă susținută marți seară de Nicușor Dan, prima după instalarea Guvernului Niculescu, a generat numeroase reacții, în special după schimbul de replici dintre președinte și Ovidiu Vanghele. Șeful statului i-a transmis jurnalistului că a dispus interzicerea participării sale la conferințele de presă de la Palatul Cotroceni pe durata mandatului, invocând injurii pe care susține că acesta i le-ar fi adresat anterior.

Incidentul a provocat reacții critice din partea unor jurnaliști și organizații de presă. Mircea Badea a abordat însă controversa dintr-o perspectivă diferită, contestând vehement statutul profesional al lui Ovidiu Vanghele și criticând atenția acordată subiectului.

Realizatorul Antena 3 CNN a remarcat că incidentul dintre Nicușor Dan și Ovidiu Vanghele a devenit unul dintre cele mai discutate momente ale conferinței de presă. Badea a criticat faptul că, după aproximativ trei ore de declarații ale președintelui, atenția publică s-a concentrat asupra interdicției impuse jurnalistului.

„Bine, l-a dat afară pe Ovidiu Vanghele. I-a zis: «Nu mai aveți acreditare, nu mai aveți ce să căutați la Palatul Cotroceni». Ăsta e subiectul numărul unu, tată, peste tot. Nu există așa ceva!", a afirmat Mircea Badea.

Un alt subiect comentat de Mircea Badea a fost timpul acordat de președinte explicațiilor privind excluderea AUR de la guvernare. Nicușor Dan a prezentat, în conferința de presă, argumentele pentru care consideră că participarea formațiunii conduse de George Simion la guvernare ar fi avut consecințe negative asupra României. Mircea Badea a susținut însă că insistența președintelui asupra acestui subiect ar fi putut produce efectul politic opus celui urmărit.

„Ne-a explicat de ce nu e AUR la guvernare, foarte mult timp. Ne-a explicat atât de mult timp de ce nu se pune problema ca AUR să fie la guvernare, încât mi s-a părut că îi face campanie electorală lui AUR. Deci eu cred că ăia care oricum erau cu AUR acum sunt și mai și cu AUR, iar ăia care ar fi înclinat, dar parcă ar mai fi ezitat, acum sunt cu AUR de tot. Deci eu... Parcă sunt vorbiți! Deci eu cred că Simion a fost cel mai fericit. Adică, da, da, da, cred că a fost cel mai fericit om de la conferința de presă a lui Nicușor", a comentat Badea.

Realizatorul Antena 3 CNN a criticat și modul în care unele publicații au prezentat răspunsurile lui Nicușor Dan referitoare la fostul premier Ilie Bolojan. Badea a făcut referire la un titlu publicat de HotNews, potrivit căruia președintele ar fi râs când a fost întrebat despre fostul șef al Guvernului și nu i-ar fi pronunțat numele.

„«Nicușor Dan a râs când a fost întrebat ce crede despre Guvernul Bolojan. Nici nu i-a rostit numele.» De ce e asta important? Care e treaba? Nu i-a rostit numele lui Bolojan. Așa... Dacă ăsta e cel mai important lucru, dacă ei cu asta deschid, dacă ăsta e cel mai important lucru pe care l-au înțeles ei, pe care l-au descris ei, pe care l-au rezumat ei după trei ore de vorbire a președintelui României, poate au dreptate. Poate este cel mai tare lucru care s-a întâmplat în conferința de presă", a spus Badea.

Acesta a continuat într-o notă ironică, exagerând reacția pe care ar fi provocat-o relatarea respectivă. „Eu, credeți-mă, chiar sunt devastat sufletește. Tu? Eu nici nu am unde dormi la noapte, pe cuvântul meu! Eu am vrut să nu mai intru în emisiune. Nu puteam. Eram în stare de șoc. Eram în stare de șoc. Șocâtă eram! Asta e. Șocâtă, adică în stare de șoc."

Revenind la incidentul de la Cotroceni, Mircea Badea a criticat publicațiile care l-au prezentat pe Ovidiu Vanghele drept jurnalist. Realizatorul a făcut referire la relatările HotNews și SpotMedia și a folosit un limbaj dur la adresa lui Vanghele, contestându-i activitatea profesională.

„Tolontan, cu toată dragostea, dacă Vanghele e jurnalist, și tu, și eu suntem cosmonauți! Deci, dacă Vanghele e jurnalist, hai că am plecat acasă! Am plecat de pe planetă, dacă acela e jurnalist!", a afirmat Badea. Ulterior, realizatorul și-a continuat criticile. „Bun. Stimați cetățeni, ăsta nu a fost jurnalist niciodată! E o prostie, e o mizerie să spui despre ăsta că e jurnalist! E o porcărie sinistră!", a declarat Mircea Badea.

Jurnalista Emilia Șercan a criticat interdicția impusă lui Ovidiu Vanghele, afirmând că nici măcar Ion Iliescu nu ar fi interzis vreodată accesul unui jurnalist la Cotroceni. Mircea Badea a contestat relevanța acestei comparații și a susținut că jurnaliștii care participau la conferințele prezidențiale în acea perioadă aveau, în opinia sa, o altă pregătire profesională.

„Mă, pe vremea lui Iliescu, nu datorită lui Iliescu, nici din cauza lui Iliescu, pur și simplu așa s-a întâmplat, aceia care îi puneau întrebări președintelui României, și pe vremea lui Constantinescu, și pe vremurile, că au fost mai multe, ale lui Iliescu, mă, aceia care îi puneau întrebări președintelui chiar erau unii care citiseră niște biblioteci și scriseseră niște vrafuri de editoriale, unii dintre ei, și cărți", a spus realizatorul.

Acesta a continuat criticile la adresa modului în care sunt formulate unele întrebări în conferințele de presă actuale.

„Deci, pe vremea aia, erau unii care chiar știau alfabetul, nu scriau «miau» ca pisica. Auziseră de Shakespeare, Dostoievski, adică și scriseseră la viața lor. Nu puneau întrebări absolut cretine. Și dacă erau sprijinitori ai regimului, și dacă erau înjurători ai regimului", a declarat Badea.

În sprijinul punctului său de vedere, Mircea Badea a relatat un episod din perioada în care Traian Băsescu era președintele României. Realizatorul a susținut că, deși avea acreditare pentru o conferință de presă la Palatul Cotroceni, accesul i-a fost refuzat după ce numele său ar fi fost eliminat de pe lista participanților.

„Am ajuns la Cotroceni, mi-au zis că nu sunt pe lista de intrare. M-am dus acolo, la intrare, cu buletinul, cu asta... Eram pe listă, după care, pe la trei, poc! Și mi-au zis: «Știți, nu avem cum, că nu avem unde să vă lăsăm, că nu... V-au tăiat de pe listă și nu sunteți pe listă și nu avem cum să vă lăsăm să intrați». Bine, am zis, m-am cărat de la Palatul Cotroceni. Eu eram acreditat", a povestit Mircea Badea.

Pornind de la această experiență, realizatorul a revenit asupra scandalului actual și a susținut că adevărata problemă, în opinia sa, este faptul că Ovidiu Vanghele a primit inițial acreditare la Palatul Cotroceni.

„După părerea mea, problema nu este că i-a tăiat acreditarea formei ăleia de viață înfiorătoare. Nu, nu asta e! Cum dracu' avea acreditare? Nu știu cum să-l pui pe ăla pe listă in the first place! Cum să aibă acreditare la Cotroceni? Deci Nicu are o problemă, în opinia mea. Nu cum scriu ăștia: «I-a retras acreditarea». Nu, i-a dat-o! Cum să accepți așa ceva?", a afirmat Badea. Acesta și-a sintetizat poziția față de incident. „Bun. E o problemă cu asta, cu Nicușor Dan, dar nu că i-a retras acreditarea, ci că i-a dat-o inițial. E simplu", a mai spus Mircea Badea.

Alianța „A Patra Putere", organizație care reprezintă drepturile profesioniștilor care practică jurnalismul în interes public, a calificat măsura drept inacceptabilă și a anunțat că va solicita Administrației Prezidențiale să precizeze temeiul legal al interdicției.

„Întrebările jurnaliştilor nu pot fi interzise sau cenzurate în funcţie de supărările personale ale unui şef de stat. Vă precizăm, domnule preşedinte, că angajaţii Administraţiei Prezidenţiale nu au fost «miloşi», aşa cum aţi susţinut dumneavoastră în conferinţa de presă. Ce au făcut este că au refuzat să încalce Legea 544/2001", a transmis organizația.