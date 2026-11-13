Un bărbat va fi judecat pentru că a împușcat cocoșul vecinului, deranjat de faptul că acesta ar fi cântat prea tare

Postat la: 13.11.2026 |

Un bărbat va fi judecat pentru că a împușcat cocoșul vecinului, deranjat de faptul că acesta ar fi cântat prea tare

Un bărbat din provincia italiană Treviso riscă să răspundă în fața legii după ce ar fi împușcat cocoșul unui vecin, deranjat de cântecul păsării în fiecare dimineață. Fapta s-ar fi petrecut în urmă cu cinci ani. Pe 27 ianuarie 2027, bărbatul va apărea în fața judecătorului, fiind acuzat că a ucis cocoșul care aparținea vecinului.

Potrivit anchetei, bărbatul ar fi împușcat animalul pentru că era deranjat de cântecul acestuia în primele ore ale dimineții. Inculpatul neagă însă că ar fi fost autorul faptei, arată La Stampa. Anchetatorii ar fi reconstituit cele întâmplate și ar fi identificat presupusul responsabil cu ajutorul imaginilor surprinse de un sistem de supraveghere video. Înregistrările reprezintă, potrivit acuzării, o probă împotriva bărbatului și vor avea un rol central în proces. Incidentul a ajuns astfel în fața instanței la aproximativ cinci ani de la comiterea faptei. Proprietarul cocoșului s-a constituit parte civilă în proces.

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Un bărbat va fi judecat pentru că a împușcat cocoșul vecinului, deranjat de faptul că acesta ar fi cântat prea tare

Postat la: 13.11.2026 |

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Un bărbat din provincia italiană Treviso riscă să răspundă în fața legii după ce ar fi împușcat cocoșul unui vecin, deranjat de cântecul păsării în fiecare dimineață. Fapta s-ar fi petrecut în urmă cu cinci ani. Pe 27 ianuarie 2027, bărbatul va apărea în fața judecătorului, fiind acuzat că a ucis cocoșul care aparținea vecinului.

Potrivit anchetei, bărbatul ar fi împușcat animalul pentru că era deranjat de cântecul acestuia în primele ore ale dimineții. Inculpatul neagă însă că ar fi fost autorul faptei, arată La Stampa. Anchetatorii ar fi reconstituit cele întâmplate și ar fi identificat presupusul responsabil cu ajutorul imaginilor surprinse de un sistem de supraveghere video. Înregistrările reprezintă, potrivit acuzării, o probă împotriva bărbatului și vor avea un rol central în proces. Incidentul a ajuns astfel în fața instanței la aproximativ cinci ani de la comiterea faptei. Proprietarul cocoșului s-a constituit parte civilă în proces.

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