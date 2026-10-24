Asta așa, la spartul târgului...

A scris un consilier prezidențial o opinie în care a afirmat că naziștii au fost socialiști. Băbăiatuleeeeeee... s-a umflat orezu-n anarho-sindicaliști mai tare decât se umflă orezu-n bezbojnici când le spui că cei mai mari criminali din istorie au fost atei... supărare grea, cu scâncete și scheunături...

Argumentul principal: Hitler cu șiretenia lui vicleană a zis doar așa, la derută că partidul nazist ar fi socialist, dar de fapt nu era socialist. Doar așa, și-a asumat numele de socialist pentru că motive. Plus că Hitler avea boală pe socialiști, adică pe social-democrați și comuniști, așa că nu avea cum să fie și el socialist. Cam aici se termină lista argumentelor.

Eu am pățit-o în facultate când am scris un referat despre măsurile socialiste luate de Hitler după ce s-a instalat la putere, am pornit analiza de la discursurile lui, i-am provocat exoftalmie accentuată profesorului. Mai încolo i-am descoperit pe Rainer Zitelmann, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Werner Sombart, George Reisman, Ernst Nolte și demonstrațiile lor despre socialismul nazist (dacă pot spune așa ceva), înainte și după preluarea puterii. Adică e destulă bibliografie despre caracterul socialist al guvernării lui Hitler.

Că avea boală pe alți socialiști? Păi asta e defectul socialiștilor, Stalin îl ucide pe Troțki, Hitler îl ucide pe Röhm, socialiștii au fibră totalitară și le place să se căsăpească între ei. E o chestie de monopol politic, Hitler nu-i putea lăsa pe alți socialiști să-i facă concurență, el era singurul socialist adevărat, la fel și Stalin. E vrăjeală aparența de libertate și confruntare de idei de care fac paradă socialiștii, asta e până apucă puterea, apoi se pun pe confiscări și omoruri, astea sunt sporturile lor favorite.

George Damian