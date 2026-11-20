Această comparație între Shenzhen și Yalta a fost realizată înainte să o susțină propaganda rusească de la Kremlin, înainte să fie expusă de către Zelenski, care a fost printre primii în mediul internațional care a spus chiar așa: „Shenzhen va fi Yalta 2". Asta înseamnă că am avut un soi de exclusivitate și, în afară de principiul că marile spirite gândesc la fel, putem să ne afirmăm cumva o întâietate pe care, desigur, o să o argumentez și o să o apăr.

Înainte de asta, vă rog să rețineți o concluzie care le-a scăpat multora, apropo de trilaterală, dar care a fost expusă, aseară, în emisiunea lui Robert Turcescu, de către tânărul deputat, adică Andrei Gușă, care a spus că această întâlnire și victoria consecutivă sunt o victorie a suveranismului. A fost o trilaterală a suveranismului, deoarece toți cei trei participanți, indiferent că reprezintă dictaturi sau autocrații, cum sunt China, respectiv Rusia, ori democrații delabrate, cum este America astăzi, sunt suveraniști: și Putin, și Trump, și Xi. Foarte important!

Chiar dacă vă așteptați să trag multe concluzii, astăzi, în ziua de după întâlnire, nu o să o fac, deoarece aceste concluzii sunt relativ congruente cu ceea ce v-am anunțat pe rețelele de socializare în ultimele săptămâni. Puteți să consultați toate prognozele noastre. S-a confirmat, în mare parte, cam tot ce am scris ori am zis împreună cu confrații din Clubul de Gândire GOLD. Asta nu înseamnă neapărat că suntem cei mai deștepți din târg, înseamnă însă, în orice caz, că ne-am rezervat libertatea de a gândi corect și am fost răsplătiți prin validarea prognozelor pe care le-am făcut.

Subliniez, astăzi, însă, niște mici diferențe specifice față de ceea ce am prognozat. Anume, e limpede că Vladimir Putin a apăsat și mai tare pedala decât s-a așteptat toată lumea. În același timp, Trump a fost mai concesiv decât se prevedea. Deci și el a apăsat mai tare pedala, dar în alt sens. Iar Xi Jinping, tot în pofida prognozelor, a lăsat deoparte modestia și, practic, s-a încoronat la Shenzhen. Chiar dacă Xi Jinping s-a încoronat, părerea mea este că nu există un învingător individual în urma acestei trilaterale istorice. Deși poate unii ați fi tentați să spuneți că Putin, prin capacitatea lui de a-i strânge pe ceilalți doi la aceeași masă cu el, ar fi fost învingătorul. Alții ați spune că Xi Jinping, în calitate de gazdă și de cel care a dat ritmul și tonul, ar fi fost învingătorul. Probabil că niciunul sau foarte puțini dintre voi l-ați plasa în postura de învingător pe Trump.

Dar adevărul este că acest trio de septuagenari (chiar dacă unii au împlinit 80 de ani, iar Trump e tot acolo, îi dăm dispensă pentru că are nevastă tânără), deci acest trio de septuagenari, pe lângă faptul că a câștigat foarte mult ca trio și că fiecare a câștigat mult și individual, a demonstrat cum arată o victorie prin cooperare. Această victorie este cu atât mai mare și mai valoroasă cu cât are loc într-o lume total delabrată, o lume cu fundul în sus. Pot spune, așadar, contrazicându-mi zicerile mai vechi, că, în acest caz special, gerontocrația salvează omenirea. Să fie o concluzie parțială.

Această victorie a suveranismului, dacă vreți, petrecută la Shenzhen, are o valoare concretă, dar și una simbolică. Reprezintă borna impunerii Noii Ordini Mondiale, despre care tot vorbim și teoretizăm la Gold FM, în emisiunile mele sau în cele de geopolitică ale Dariei Gușă, cu invitații noștri, cu confrații noștri; o Nouă Ordine Mondială multipolară, în care, atenție, Rusia, America și China sunt, într-adevăr, protagonistele, dar doar în calitate de deschizătoare ale balului care va urma, despre care vom analiza în viitor pe larg. Balul este numit plastic astfel, deoarece în acest dans se vor prinde, în următorii 10 ani, și alte state vectorizante, care vor fi protagoniste în Noua Ordine Mondială multipolară. Deci nu va fi una în trei, ci vor fi circa șapte până la zece state cărora li se vor acorda sfere de influență, jucând de la egal la egal, păstrând proporțiile, cu ceilalți trei care, așa cum am spus, au deschis balul.

Mai fac un comentariu scurt legat de jurnaliștii penibili din Europa, din mainstream, bineînțeles, și de jurnaliștii penibili din mainstreamul românesc, care, deși au observat evidența, cea pe care v-am descris-o până acum, au preferat să cânte o partitură impusă, având concluzii total amatoristice. Aveți pe Solid News niște analize critice ale unor oameni întregi la minte despre modul în care au evoluat acești jurnaliști, care nu au vrut să ia în seamă nici pregătirile de săptămâni de negociere în avans ale acestei trilaterale, nici măcar întâlnirile bilaterale dintre Putin și Xi, dintre Putin și Trump, dintre Xi și Trump, înaintea întâlnirii în trei. Toate au fost, dacă vreți, de natură să rezolve acordul fin. Pe lângă ceea ce deciseseră echipele de negociatori, aceste patru întâlniri bilaterale, respectiv trilaterala, au rezolvat această problematică.

Mai fac o subliniere legată de atmosfera și discuțiile de la lucrările acestui forum economic Asia-Pacific. Impresionant, oricum, și dacă ne uităm la imagini și analizăm forța însumată a statelor de la APEC. O să-l citez pe un amic ardelean, prestigios, care lucrează de mult timp în diplomația europeană la vârf, la nivelul funcționarilor (bineînțeles că nu o să-i dau numele). Acesta a audiat toate lucrările în plen ale APEC-ului și mi-a scris așa:

„Bună seara, domnule Gușă! Am văzut imaginile și am ascultat aproape toate speech-urile de la Shenzhen. Concluzia mea este că aici, în Europa, nu suntem nici măcar terciul pe care ăia îl dau porcilor din crescătoriile lor de tip bloc din China. Suntem mai puțini decât praful de pe tobă. Vai de curul nostru! Dacă nu vom pupa ghiulul la chinezi și dacă nu ne înțelegem cu mujii, cu rusnacii, o să ajungem mai rău ca Gaza."

Plastic. Este un mesaj personal. Mi-am permis să-l citez fără să-l deconspir pe amicul meu ardelean care mi-a trimis acest mesaj. Este foarte aproape de adevăr.

Și mai spun încă ceva important, de data aceasta pentru că se referă la noi, la conspiraționiști. Marchez din nou victoria noastră, a conspiraționiștilor așa-ziși, care am prezis că se va întâmpla acest Shenzhen, că va avea loc această trilaterală, că va fi atât de importantă încât, după cum ați văzut, toată lumea a rămas cu gura căscată sau „bouche bée", cum zic francezii, care probabil sunt cei mai inadecvați în acest decor post-Shenzhen. Și mai spun că am avut dreptate din nou pe un subiect de maximă importanță, la fel cum aceiași conspiraționiști am avut dreptate și în plandemie, când v-am sfătuit să nu vă vaccinați. Și uitați-vă la ce se descoperă astăzi, la dezastrul care a urmat. Am avut dreptate și în războiul ucrainean, de la început până la sfârșit, și vedeți dezastrul de acolo.

De ce Shenzhen este Yalta? După cum tot spun de multe săptămâni. Avem de-a face, la Shenzhen, cu confirmarea a două victorii de pe două fronturi diferite: victorii ale Chinei și Rusiei separat și ale Chinei și Rusiei împreună. Este vorba despre războiul rece din jurul Chinei și despre cel cu victime de ordinul milioanelor, din Ucraina, al Rusiei. Trebuie spus de la început că Trump are meritul că a fost alături de Putin și alături de Xi în aceste victorii. Așa se explică prezența Americii și a lui Trump la masa victorioșilor de la Shenzhen. O să vă întrebați pe cine anume au învins China și Rusia în acest război sau, mă rog, în aceste războaie, în acest război însumat care se apropie de final. O să o spun cât mai simplu, poate chiar simplist. China a învins, de fapt, America, pe frontul din Taiwan. Mai precis, a învins falanga neomarxistă a puterii din SUA, o falangă puternic susținută de CIA.

Deci, a se citi: China a învins Marea Finanță Mondială (MFM), care susține falanga neomarxistă din SUA și, bineînțeles, susține și CIA-ul și influențează deciziile. Pentru că această MFM întreținea focarul Taiwan de multe decenii, m-a dus cu gândul la modalitatea în care China, cu greutate, la finalul secolului trecut, a intrat, conform înțelegerii, în posesia Hong Kongului. Și atunci a fost, nu ca acum, dar o forță reală geopolitică extraordinară. Desigur, trebuie să menționăm și asta: America și-a luat partea înainte să se constate înfrângerea pe frontul taiwanez. Și-a împachetat fabricile din Taiwan și le-a dus pe teritoriul Statelor Unite. Mă refer la fabricile de microcipuri, care sunt extrem de valoroase pentru actuala și următoarea etapă de dezvoltare economică.

Rusia și războiul din Ucraina. Acolo, Rusia n-a învins Ucraina. Asta a fost o butaforie servită de către presa de propagandă. Rusia a învins, de fapt, tot Marea Finanță Mondială, falanga europeană, adică cea care conduce din umbră UE, Uniunea Europeană, și parțial NATO, în special atunci când neomarxiștii ar urma să ajungă la putere în Statele Unite, în vremurile lui Trump. Deci, legat de Yalta și de ceea ce a fost acolo, comparația cu Shenzhen, analizând modul în care Putin a descris de la tribuna conferinței de presă de la Shenzhen ceea ce s-a petrecut la Yalta, observăm un Putin neobișnuit de insistent pe subiectul Yalta, semn pentru mine să pricep că Putin s-a îndrăgostit de comparația Shenzhen-Yalta. Pot pricepe și de ce. În mare măsură, are legătură cu Stalin, pe care Putin l-a reabilitat cvasi-total de la începutul anilor 2000, deci începând cu acest secol, un Stalin care fusese dat jos de pe piedestal, la propriu și la figurat, în vremurile lui Hrușciov. Atunci s-a produs destalinizarea, nu doar în URSS, ci și în toate fostele state comuniste.

Nu o să spun mai mult, că mă întind prea tare. Revin la ordinea mondială, ca să concluzionez. Cea actuală a fost și încă mai este dominată de către Marea Finanță Mondială, MFM. Această Mare Finanță Mondială a fost învinsă, așadar, pe două fronturi de război: frontul războiului rece din apropierea Chinei, respectiv frontul de război instalat și purtat din apropierea Rusiei și a noastră, cel ucrainean. E ușor de priceput, așadar: Shenzhen ca Yalta 2. În urma acestui eveniment vom avea de-a face cu o Nouă Ordine Mondială, în care Marea Finanță Mondială, MFM, va trece de la volan pe scaunul din spate, cu perspectiva de a fi dată jos din această „mașină" a lumii, dacă nu va respecta noile reguli de joc și va fi dată jos, să nu vă îndoiți: se va întâmpla prin mijloace militare, pentru că aici a ajuns lumea, în care deciziile se pot lua doar cu ajutorul forței armelor.

Două remarci de final. Am observat o promovare intensă a lui Călin Georgescu, pozitivă de data aceasta. Vi s-a părut și vouă ciudată? Pe toate televiziunile, inclusiv prin vocile acoperiților sistemului, s-a spus: „Dom'le, ce vizionar a fost Călin Georgescu, pentru că încă din luna mai a anului 2026 a spus că va avea loc o întâlnire Putin-Trump-Xi". Am spus în titlu că „Voievodul" Călin Georgescu este defăimat din nou, pentru că nu este adevărat. Nu a spus-o el pentru prima dată, dar, ce-i drept, a spus-o. Imediat după Anchorage, doar la Gold FM, în emisiunile mele sau în cele geopolitice ale Dariei Gușă, această întâlnire în trei, care ar fi urmat să aibă loc și care, în final, a avut loc, a fost prognozată de zeci de ori de către noi, cei din Clubul de Gândire GOLD.

Și vreau să pun lucrurile la punct, nu ca să-i fac vreun rău lui Călin Georgescu. Omul e la necaz, are și el meritele lui. Însă vreau să explic de ce se produce această defăimare a lui Călin Georgescu. Pentru că Sistemul de putere din SECURISTAN dorește decredibilizarea a ceea ce s-a petrecut la Shenzhen și atunci și-a pus gealații să așeze această prognoză vizionară în cârca lui Călin Georgescu, ca să pară tot un soi de butaforie, în acord cu modul în care ei îl prezintă pe Călin Georgescu, adică un Petrache Lupu al secolului XXI, deci necredibil pentru subiecte precise. Desigur că, pe lângă acoperiții Sistemului, au existat și mulți fraieri care au înghițit cu tot cu plută ceea ce le-a oferit Sistemul și l-au promovat până acum pe Călin Georgescu în condițiile în care nu merita acest lucru.

A doua remarcă de final, care-mi oferă mari satisfacții de tată, este că ceea ce s-a petrecut la Shenzhen apare scris în cartea publicată, la finalul anului trecut, de către Daria Gușă, fiica mea, domnișoara geopoliticiană, în volumul Barometrul puterii geopolitice și noua ordine mondială. Este o previziune excepțională, are mari merite și, deși nu o obișnuiesc, astăzi o laud și o promovez ca atare. Vă invit pe voi să luați cartea și să citiți, dacă nu mă credeți. Și, dacă mă credeți, tot să citiți, pentru că îmbracă într-o textură sistemică tot ceea ce vă spun eu în mod succint în analizele cotidiene. Dar acolo veți pricepe în mod sistemic, pentru că așa s-au așezat statele în Barometrul puterii geopolitice, încât se vedea foarte clar că asta va urma: o trilaterală între Putin, Trump și Xi, care va impune Noua Ordine Mondială multipolară.

Cozmin Gușă