"Curaj, găină (proastă), că te tai!"

„A-ți face vânt cu coada" înseamnă și a fi foarte mulțumit de tine însuți, indiferent dacă această automulțumire este sau nu îndreptățită, sau a-ți face singur curaj. Sugerează o vanitate prostească, o fudulie sau o trufie a cuiva care se crede foarte important și se laudă sau se admiră singur, fără un motiv real. Sau „a-ți face vânt cu coada" înseamnă a nu face, de fapt, nimic util. Poate însemna și a depune efort degeaba sau a te lăuda cu o acțiune minoră (exact ca un animal care își face vânt cu propria coadă, crezând că se răcorește sau că impresionează pe cineva). În unele contexte politice sau sociale, expresia este folosită pentru a descrie un personaj care se inflamează, care face planuri mărețe sau se creionează drept un mare strateg, dar ale cărui acțiuni sunt goale de conținut. Este ceea ce se întâmplă cu liderii UE.

„Curaj, găină, că te tai!", bineînțeles că este o expresie neaoșă românească, ironică, și se folosește de obicei atunci când este încurajat cineva într-o situație în care rezultatul va fi oricum defavorabil pentru persoana respectivă. Adică îi spui cuiva „Curaj, găină, că te tai!" în sensul de „Fii tare!", în timp ce tu îi faci un rău sau îl pui într-o situație din care nu va mai avea scăpare. Mai semnifică, de asemenea, lipsa de sens a curajului într-o situație fără ieșire. Expresia subliniază absurditatea de a cere cuiva să fie curajos atunci când soarta-i este deja pecetluită, exact ca în cazul unei găini căreia i se cere să fie calmă chiar înainte de a fi tăiată. Asta, referitor la atitudinea rușilor față de liderii UE.

Despre ce vorbim însă, astăzi, în fapt? Despre faptul că Rusia refuză în mod net prezența europenilor la negocierile de pace în războiul ucrainean, acolo unde, săptămâna aceasta, a avut loc runda de două zile de la Abu Dhabi, între Rusia și Ucraina, cu SUA în rol de mediator. V-am explicat, vă reamintesc: rusul Medinski, consilierul lui Putin, a explicat că liderii UE n-au ce căuta, deoarece aceștia n-au prezentat vreun plan de pace, ci au doar gânduri de război, îndemnându-i mai degrabă să stea la barul hotelului. Iar Putin a plusat ieri, spunând că liderii UE n-au cum să fie invitați la negocierile de pace, deoarece au declarat că, imediat după semnarea posibilului tratat de pace, aceste țări UE vor trimite trupe în Ucraina. Iar atunci, conform lui Putin, s-ar instala, de fapt, adevăratul război Rusia-UE, militarii țărilor UE devenind ținte legitime în război, deci ținte de distrus.

Forțați de presiunile din Europa care s-au exercitat asupra Americii, emisarii lui Trump au spus, după discuțiile cu Putin, că au reușit să-l convingă pe țarul de la Kremlin să accepte un singur emisar european la negocieri. Am vorbit despre presiuni la adresa Americii. Da, sunt. Dar care sunt și de unde vin aceste presiuni către americani? Simplu: de la Marea Finanță Mondială (MFM), cum v-ați obișnuit că o denumesc eu, aceea așezată pe axa Rothschild, adică axa Londra-Frankfurt, două dintre capitalele piețelor financiare. Această MFM are potențialul să provoace mari stricăciuni economiei americane prin jocurile bursiere, mult mai puțin sau deloc Rusiei și Chinei. Scandalul NVIDIA este pilduitor. Nu o să mă refer acum la el și la multul scandal de acolo, dar e de discutat, probabil săptămâna viitoare.

Numai că ieri, Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a lui Lavrov, le-a tăiat macaroana și emisarilor americani, declarând că nici vorbă ca, la întâlnirea lor cu Putin, adică a lui Kushner și Witkoff, să se fi discutat prezența reprezentanților UE la negocieri. Na belea! De aici, însă, transpare clar că cei doi oameni ai lui Trump au crezut că rezolvă problema în stilul Trump, cu o declarație falsă. Nu s-a putut. Rușii nu i-au lăsat.

Acum vine partea tragicomică. Adunați la Dublin, în Irlanda, pentru un Consiliu European, liderii țărilor UE au avut în plus, ieri, o întâlnire informală specială, în care și-au propus să discute cine anume să reprezinte Uniunea Europeană la negocierile de pace. Dar, așa cum vedem astăzi, nu există nicio invitație pentru ei, pentru UE, pentru țările UE sau pentru conducerea UE din partea Rusiei. Iar America n-are cum să îi invite, pentru că America, în aceste negocieri de pace referitoare la Ucraina, este doar mediator. Mediatorul n-are cum să invite alte părți.

Rareori mi-a fost dat să observ atât de clar ca ieri slăbiciunea și prostia liderilor UE, în toată plenitudinea lor. Această slăbiciune și prostie explică în mod extrem de limpede decăderea actuală a UE, din care facem parte și noi. Nici n-are rost să vă mai prezint fojgăiala declarativă a europenilor, pe surse, de acolo, de dincolo. E de râs, dacă n-ar fi de plâns. Să rețineți doar că, după multe ore de discuții și după aceste știri false pe surse care au fost servite despre cine ar putea fi reprezentantul UE la negocieri, în final, aseară, marii lideri UE s-au decis să trimită la negocierile la care n-au fost invitați o mică armată de oficiali. Este clar că la vârful Uniunii nu există solidaritate și nici consens și, după cum este clar acum, nici creier nu există. Ei spun așa: liderii UE vor merge la negocieri, atât cei ai Comisiei Europene, cât și cei ai Consiliului European. Nu știm câți dintre ei și care dintre ei. Vor merge mulți, plus câte un reprezentant al așa-ziselor mari puteri europene: Germania, Franța, Italia, Polonia, dar și Marea Britanie, care nu mai este în UE. De parcă n-ar fi fost suficientă această penibilitate, cu o delegație atât de extinsă la o întâlnire la care n-ai fost invitat, gazda reuniunii, premierul irlandez Michael Martin, a zis în final că nu este bună delegația aceasta propusă sau decisă, pentru că trebuie să fie prezenți acolo și reprezentanți ai Norvegiei, Canadei și ai altor țări care nu fac parte din UE. Nu mai pricepe nimeni nimic, decât că este multă prostie.

Aceștia, care au luat o asemenea decizie prostească, au condus și conduc Uniunea Europeană. Dar voi, fanii mei, știți că eu cred că ei o conduc doar de formă. Adevărații lideri se ascund în spatele lor și este vorba, așa cum v-am explicat mereu, despre MFM, Marea Finanță Mondială. Această MFM este atât de slabă astăzi în materie de negocieri geopolitice, încât a forțat-o pe numita lor Kaja Kallas, Ministrul de Externe al UE, să se autopropună inițial, ieri dimineață, drept reprezentanta unică la negocierile cu Rusia. Numai că de această Kaja Kallas râd toți liderii UE de vreo doi ani, și pe la mese, dar și în culise. Mai precis, râd de inadecvarea ei, ca să nu spun de-a dreptul de prostia acestei femei, dovedită în mod repetat. Ei bine, Kaja Kallas, fiind refuzată, bineînțeles, s-a victimizat public, afirmând că este refuzată deoarece ea este o negociatoare dură. Dură! Fapt care nu i-a scăpat lui Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei. Fără diplomație, a spus-o de-a dreptul. Citez: „Nimeni din UE nu o vrea pe Kaja Kallas, dar nu pentru că ar fi o negociatoare dură, ci pentru că este pur și simplu proastă, ca să nu mai vorbim despre faptul că UE nici n-a fost invitată". Un citat clar și dur, dar, din păcate, cu conținut adevărat.

Mai sunt patru zile până la Shenzhen, în China, acolo unde se vor redesena noile sfere de influență geopolitică în lume, între Putin, Trump și Xi Jinping. Așa cum v-am anunțat încă de acum câteva săptămâni și știți, nu mai insist acum asupra a ceea ce se va discuta sau asupra așteptărilor mele de negociere - nu a dorințelor, ci a așteptărilor. Iar aseară, având aceste patru zile până la Shenzhen, liderii UE au decis în mod curajos și eficient („vai mama lor!") că se vor întâlni din nou, dar peste cinci zile, ca să decidă cine va negocia, în cele din urmă, cu Rusia și SUA noua structură de securitate la nivel european. Totul, pe principiul că despre Europa, fără Europa, nu se poate. Ca să folosesc tot o zicere ironică românească, ceea ce au făcut liderii UE seamănă cu „după ploaie, chepeneag". Și să continui cu explicațiile: asta înseamnă să vii cu o decizie mult, mult prea târziu, abia când nu mai este nevoie de ea, după ce s-a petrecut deja un eveniment neplăcut.

Ce știm, așadar, astăzi?

1. Se confirmă faptul că UE este total decăzută și că, geopolitic, nu mai este băgată în seamă nicăieri. Nu doar că nu se ține cont de pretențiile liderilor europeni, ci, mult mai grav, chiar gravisim, se râde copios de Uniunea Europeană și de liderii UE. Se râde și public la adresa Uniunii Europene, ceea ce sugerează dezastrul.

2. Știm că Rusia, SUA și China își văd în continuare de planul lor, deja convenit, poate chiar și parafat, iar Europa va fi doar informată asupra rezultatelor. Similar, repet din nou, cu ceea ce s-a petrecut la Yalta și Potsdam, în 1945, ba chiar și la Malta, în 1989.

De ce se întâmplă toate astea și de ce se întâmplă așa? Pentru că astăzi, prieteni, armele vorbesc, din nou, adică domină lumea așa-zisa doctrină geomilitară. Iar la acest capitol, Europa este cel mai slab pregătită. Fără SUA, potențialul militar european este aproape egal cu zero. (De-a dreptul penibil, ca un școlar care a învățat o lecție greșită, dar a învățat-o pe de rost, a apărut aseară liderul Lituaniei, nu contează numele, care își îndemna colegii, prim-miniștri și președinți, printre care și Nicușor Dan, să iasă cu toții la o luptă solidară împotriva Rusiei, deoarece UE este mult mai puternică militar și va învinge.) Dar, tot la acest capitol, vă reamintesc statistica reală care nu este prezentată la știri: potențialul militar actual al Rusiei, comparat cu cel actual, însumat, al țărilor UE, este de circa opt până la zece ori mai mare în favoarea Rusiei, ca să pricepeți încă o dată grozăvia situației noastre.

Nu discut astăzi despre așa-zisele propuneri ale Rusiei vehiculate pe surse, de tipul „Finlanda afară din NATO". Acestea sunt doar baloane tactice de încercare. Adevăratele propuneri le știu doar părțile chineză și americană, iar propunerile Rusiei sunt mult mai dure. O să sesizați asta în curând.

Combinând, așadar, atitudinea Rusiei și vorbele lui Medvedev, Europa apare ca fiind apelată de regimul Putin exact așa: „Curaj, găină (proastă), că te tai!". Și întrebarea retorică din titlu: la ce te puteai aștepta tu, UE, atât de slabă militar și economic, după ce îi provoci pe rușii care s-au blindat și cu alianțele cu regimurile lui Xi și Trump? După cum ați observat, puteri mai relevante decât oricare dintre țările UE din punct de vedere militar și economic, cum ar fi India sau Brazilia, ba chiar, la limită, și Turcia, toate acestea tac în mod înțelept. Au fost anunțate că se va ține cont de interesele și pretențiile lor la masa celor trei granzi: Putin, Trump și Xi. Adică, fiind înțelepți, au acționat din timp, s-au poziționat corespunzător, discret, și n-au ajuns de râsul lumii, așa cum au ajuns țările UE, care își fac vânt cu coada atunci când este deja prea târziu.

Cozmin Gușă