7 teze provocatoare despre IA și jurnalism
Postat la: 23.11.2026 |
Autor: Guy Mettan
Cu ocazia unei conferințe despre inteligența artificială și știrile false care a avut loc la Nanjing în octombrie anul trecut, la invitația Asociației Jurnaliștilor Chinezi, în prezența a aproximativ o sută de reprezentanți ai mass-media dintr-o cincime de țări, am prezentat următoarele șapte teze care, după reflecție, schimburi și discuții, au dus la nuanțarea discursului meu pe anumite puncte.
Vă ofer o sinteză a acestor reflecții care mi se par utile pentru a înțelege universul mental și informațional în care ne pregătim să intrăm.
1. Suntem abia la începutul erei inteligenței artificiale. Intrăm astăzi într-o eră comparabilă cu cea din anii 1980, când Apple a lansat primul său computer personal, Macintosh. Mari inovații, asemănătoare cu ceea ce a fost world wide web, vor apărea în următorii ani și vor transforma complet mediul nostru fizic și mental. Este imposibil să dezinventăm inteligența artificială.
2. IA este ca o inundație, ca un râu în creștere. Este imposibil să facem cale întoarsă sau să ne opunem. Singura posibilitate constă în a o canaliza pentru a stăpâni transformările pe care le aduce și a evita daunele pe care le poate provoca. Trebuie să învățăm să reglementăm și să stăpânim IA, deoarece intrăm într-o nouă eră promethiană, la fel cum strămoșii noștri au trebuit să învețe să folosească și să întrețină focul fără a se arde.
3. IA pune la dispoziția jurnaliștilor și mass-media numeroase instrumente extrem de utile, în special pentru explorarea datelor, investigații, statistici, identificarea tendințelor profunde și analiza culiselor actualității. Permite descoperirea de informații care, altădată, ar fi necesitat zile, ba chiar luni de cercetări. De acum înainte, jurnalismul nu va mai fi acela pe care l-am cunoscut până acum.
4. IA este evident artificială, dar nu este „inteligentă”. Poate că este abilă și isteață, dar cu siguranță nu este inteligentă în sensul profund al termenului. În realitate, IA nu este decât un agregator de cuvinte: nu înțelege cu adevărat ceea ce spune, în sensul profund pe care îl dăm acestui termen. Ea nu are conștiință de sine. Cel puțin, deocamdată.
5. IA nu va oferi niciodată adevărul, nici adevărul complet despre fapte și lucruri. Ne poate oferi acces la 50%, poate 75%, chiar 90% din adevăr. Ea poate descrie o mare parte din realitate, dar nu poate oferi o viziune completă. Într-adevăr, ea nu face decât să restituie o sinteză agregată a principalelor date disponibile pe Internet, fără a reflecta neapărat punctele de vedere ale minorităților intelectuale sau ale ideilor marginale, care există totuși, chiar dacă nu sunt aduse la cunoștința marelui public. Bazându-se pe informații stabilite, ea nu poate nici să imagineze viitorul, nici să iasă din „cutia” ei.
Dacă vă arăt un bilet de bancă chinezesc de 10 yuani și vă întreb ce vedeți pe fața lui, fiecare dintre voi îmi va răspunde: „Văd figura președintelui Mao.” Dar vă voi răspunde că greșiți complet și că poate chiar mă mințiți. De ce? Pentru că, pe același bilet, nu văd președintele Mao, ci râul Trei Chei.
Atunci, cine are dreptate? Tu sau eu? În realitate, toți avem dreptate. Acest bilet este unic, dar are două fețe. Deci, aveți dreptate și eu am dreptate. Nimeni nu poate pretinde vreodată că are dreptate în totalitate sau că greșește în totalitate. În acest caz specific, realitatea - „faptul”, ar spune jurnaliștii - are cel puțin două fețe. Cea mai bună abordare a adevărului constă în a recunoaște că adunarea acestor două puncte de vedere oferă o înțelegere mai corectă a lucrurilor decât un singur punct de vedere.
6. Să trecem acum la știrile false (fake news). Personal, nu cred cu adevărat în existența știrilor false ca atare. În opinia mea, știrile false nu există independent de subiect: ele există doar în mintea celor care le produc sau le consumă.
O altă problemă apare: de îndată ce o știre falsă a fost produsă și difuzată, ea devine o știre la fel de reală ca oricare alta. Fie că este adevărată sau falsă, nu contează și nu este relevant, în măsura în care a fost produsă, difuzată și primită de un anumit număr de persoane, care pot sau nu să creadă în ea. Astfel, a devenit o componentă a realității de care jurnaliștii trebuie să țină cont.
O monedă falsificată rămâne o monedă, chiar dacă este falsă. În alte cuvinte, trebuie să considerăm orice știre falsă ca un fapt real. Pe de altă parte, ceea ce numim falsuri, cu ele și uneori în ciuda lor.
În alte cuvinte, trebuie să considerăm orice știre falsă ca un fapt real. Pe de altă parte, ceea ce noi numim știri false corespunde adesea informațiilor pe care ceilalți le consideră adevărate, în timp ce ceea ce noi considerăm informații de încredere este adesea considerat fals de adversarii noștri.
Acesta este, în special, cazul în Europa, în conflictul ucrainean: informațiile rusești sunt considerate false de către occidentali, în timp ce informațiile occidentale sunt considerate false de către ruși și de numeroasele mass-media din Sudul global (Global South).
Dacă vrem să ajungem la o mai bună înțelegere a realității, ar trebui să recunoaștem că adevărul se află probabil undeva între aceste două viziuni opuse.
7. În această perspectivă, consider că singura adevărată muncă de verificare a faptelor (fact-checking) constă în a nu accepta niciodată o informație prezentată ca o știre confirmată fără a fi fost mai întâi verificată, analizată, dezmembrată. Trebuie să păstrăm permanent o minte sceptică și să punem la îndoială orice informație care nu a fost supusă unei verificări personale, în special atunci când această informație provine din propriul nostru tabără.
În concluzie, ar trebui să medităm la această vorbă atribuită lui Confucius: „În fiecare zi, ia-ți timp să reflectezi de trei ori înainte de a rosti primul cuvânt.”
Sau acest alt proverb chinezesc: „Treizeci de ani pe malul stâng, treizeci de ani pe malul drept.” Acest proverb înseamnă că ceea ce este considerat corect astăzi poate adesea să se dovedească greșit mâine. Și invers, ceea ce considerăm astăzi greșit ar putea fi recunoscut ca fiind corect mâine.
*
A afirma teze personale este un lucru. Le confruntăm cu punctul de vedere al altora și cu cel al algoritmului, ceea ce este cu totul altceva. Vă prezint, așadar, rezultatul acestor reflecții.
1. Am putea merge chiar mai departe: dacă computerul personal a transformat modul nostru de a lucra, de a comunica și de a ne informa prin internet și rețelele sociale, inteligența artificială ar putea transforma raportul nostru cu cunoașterea și decizia, deoarece atinge direct o funcție tradițional considerată umană: producția și interpretarea cunoașterii.
Un jurnalist poate astfel analiza în câteva minute mii de documente, rapoarte financiare sau declarații politice. În diplomație, IA poate compara discursuri, detecta evoluții semantice și identifica schimbări în doctrina unui guvern. În cercetarea istorică, ea poate corela arhive, corespondențe și documente care altădată erau greu de exploatat simultan. În economie: ea poate detecta tendințe în volume considerabile de date, etc.
2. Reglementarea IA nu se limitează la canalizarea exceselor unui râu învolburat. Provocarea este de a păstra capacitatea de a decide singur asupra viitorului său tehnologic și de a asigura suveranitatea sa digitală. Suveranitatea digitală va deveni o componentă esențială a suveranității politice. Este vorba despre cine va controla infrastructurile IA, cine va deține datele utilizate pentru antrenamentul său, cine va defini regulile de moderare, cine va decide care informații sunt considerate de încredere și cine va controla algoritmii care selectează și ierarhizează cunoștințele.
3. Folosită corect, IA poate revoluționa metodele de lucru jurnalistice, dezvoltând investigația în toate domeniile: financiar (consultarea a sute de documente; compararea registrelor comerciale; examinarea rapoartelor financiare; identificarea relațiilor dintre diferiții actori sau reconstituirea rețelelor de influență); geopolitic, comparând, de exemplu, diferitele versiuni ale unui eveniment sau declarațiile diferitelor ministere, ruse, ucrainene sau americane, analizând evoluția discursurilor lui Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky și liderilor europeni sau examinând diferitele comunicate militare și divergențele dintre informațiile publicate de mass-media ruse, ucrainene și occidentale.
De asemenea, IA ar putea contribui la investigarea operațiunilor de influență, începând cu cele ale propriului său tabără, care sunt întotdeauna cele mai puțin vizibile și cele mai puțin investigate... Cu condiția să fie onest, viitorul jurnalismului ar putea, așadar, să se bazeze pe o investigație nepartizană, judecată critică și înțelegerea contextului.
4. IA nu este doar o juxtapunere de cuvinte. Sistemele de IA actuale sunt capabile de anumite forme de raționament, generalizare și rezolvare a problemelor. Ea este, așadar, „inteligentă”. Dar rămâne limitată în ceea ce privește înțelegerea, în capacitatea de a înțelege sensul și relațiile dintre fenomene, și nulă în ceea ce privește conștiința: consecințele.
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