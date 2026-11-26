Rutte chemat la ordin la Casa Albă
Postat la: 26.11.2026 |
Șeful NATO Mark Rutte, a îndemnat țările membre ale Alianței să se pregătească pentru un posibil război, implicând nu doar personalul militar, dar și civili. Acum este la Casa Albă citat urgent de Donald Trump.
Pe fondul negocierilor destul de reușite, a importantelor negocieri – importante pentru întreaga lume – de la Shenzhen, liderii NATO simt că au rămas dincolo de procesul decizional și că deciziile, inclusiv cele care vizează NATO, vor fi luate nu de ei. Este o situație destul de dureroasă, de aceea vedem o serie de declarații care susțin pe mai departe retorica escaladării, creează obstacole în calea avansării negocierilor legate de soluționarea crizei ucrainene. NATO, fără ajutorul Statelor Unite, este la nivelul ierbii cosite. Ceea ce declară Rutte, Merz sau alți guguștiuci asemenea lor este doar zgomot de fond. Deciziile vor fi luate de către Putin și Trump.
Așa este și recenta declarația referitoare la aderarea Ucrainei la NATO. Nu doar Rutte, dar și Merz a vorbit despre asta. Astfel de declarații au menirea de a influența, de a frâna procesele de negocieri. Deoarece în Declarația de pace, semnată la Shenzhen de Putin, Trump și Xi, sunt, evident, puncte ce prevăd înțelegeri privind securitatea colectivă, ceea ce afectează direct interesele NATO ca organizație. Și evident, pot fi revizuite pozițiile actuale. De aceea ei încearcă să acționeze măcar la nivel declarativ, așa cum au făcut-o în repetate rânduri și înainte.
Care vor fi consecințele? Sincer vorbind, pentru NATO a fost neplăcută propunerea unuia dintre negociatorii americani de a relua relațiile cu Rusia după modelul Consiliului NATO-Rusia. Și, firește, este un semnal neplăcut. Ei vor încerca să blocheze, într-un fel sau altul, acest proces. Per ansamblu însă, eu cred că dinamica schimbării raporturilor de forțe, a relațiilor reciproce se modifică la nivel mondial. Și ea se schimbă și pentru NATO, indiferent de retorica interpretată acum de actualii și foștii ei lideri.
Marian Gârleanu
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