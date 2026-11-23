Arborele cu o mie de miliarde de beculețe
Postat la: 23.11.2026 |
Să ne imaginăm un arbore cu miliarde și miliarde de ramuri, din care se desprind tot felul de rămurele, din care se desprind rămurele și mai mici. Și să ne imaginăm că noi ne postăm în fața acestui arbore și-i adresăm o întrebare.
În mai puțin de o secundă, întrebarea noastră ajunge până la rămurelele și frunzulițele cele mai mici și primește feedback inclusiv de la aceste frunzulițe.
Acel feedback este prelucrat, iar răspunsul adunat de la toate rămurelele, frunzulițele și conexiunile ne vine în mai puțin de o secundă.
Deci, fiecare dintre așa-numitele "prompt"-uri pe care noi i le dăm unui model de inteligență artificială activează anumite ramificații ale acestui arbore de dimensiuni inimaginabile.
Unele ramificații au legătură cu ce am întrebat, și acelea se aprind cum se aprind beculețele într-un pom de Crăciun, altele nu au legătură și, prin urmare, nu se vor activa în acea situație.
Dar să ne imaginăm că acest arbore are 1000 de miliarde de beculețe. Este ceva ce mintea omului nu poate cuprinde.
De ce? Pentru că în creierul omului există "doar" circa 200 de milioane de mini-coloane corticale, care sunt echivalenții parametrilor din modelele de AI.
Deci, omul, cu mintea lui, raportează orice idee, orice informație, la maximum 200 de milioane de "beculețe" (tematici, concepte etc), în timp ce recentele modele de AI raportează orice la peste 1000 de miliarde. Adică mai înmulțim cu 5, și cu încă 1000...
Mihnea Măruță
-
„PLANETA MARE” A ÎNVINS: CE S-A ÎNTÂMPLAT, DE FAPT, LA SHENZHEN
Ma scuzați, revin și va mai rețin cateva minute, de data asta nu cu Shenzhenul, despre care v-am scris deja ce cred&hell ...
-
Ciolacu fără șinșilă
Președintele Nicușor Dan este un Marcel Ciolacu fara șinșila. Este, cu alte cuvinte un olimpic internațional al carui mo ...
-
Anthropic AI - asistăm la cel mai mare furt din istorie!
Pe masura ce citesc mai mult despre ce s-a intamplat ieri cu listarea la bursa a companiei americane de inteligența arti ...
-
Europa cu ochii închiși. Despre orbire, luciditate și dispariția adevărului
Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin reprezinta trei puteri ale caror hotarari pot schimba echilibrul lumii, iar a ...
-
Politica europeană e un salon de electrocasnice...
Partidele tradiționale, clasice, partidele mainstream se prabușesc in Europa. S-au rupt total de oameni, au intors spate ...
-
Shenzhen e Yalta 2!
Aceasta comparație intre Shenzhen și Yalta a fost realizata inainte sa o susțina propaganda ruseasca de la Kremlin, inai ...
-
Nu pare să se fi rezolvat nimic la Shenzen...
Niciuna dintre marile probleme europene… Lumea aștepta, totuși, pacea in Ucraina. În schimb, Zelensky e tot ...
-
Putin a fost tratat ca un învins la Shenzhen
Narativul ca la Shenzhen se fac aranjamente pentru o reimparțire a lumii este o noua gulguta de fabricație ruseasca. Put ...
-
Fotografiile de la percheziția lui Călin Georgescu nu sunt simple imagini
În seara de 17 noiembrie 2026, Antena 3 CNN a prezentat fotografii din interiorul locuinței lui Calin Georgescu, f ...
-
Oamenii nu vor mașini zburătoare...
Pe 12 noiembrie 2026, Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind aspectele instituționale ale AI, precum și resp ...
-
Epoca Întunericului este aici. Cele șapte etape ale Apocalipsei au început!
Aeroporturile sunt sub atac. Bancile sunt sub atac. Spitalele sunt sub atac. Supermarketurile sunt sub atac. Oficiali ai ...
-
Călătoriile în lumea de dincolo ale psihonautului Horia-Roman Patapievici
În studiile sale dedicate gandirii lui Ioan Petru Culianu intinse pe un registru de 11 ani, Horia-Roman Patapievic ...
-
"Curaj, găină (proastă), că te tai!"
„A-ți face vant cu coada" inseamna și a fi foarte mulțumit de tine insuți, indiferent daca aceasta automulțumire e ...
-
Tranzacționarea viitorului național: afacerea Rheimnetall și distrugerea PNL
Am aflat, cu prilejul reuniunii Curților Constituționale Francofone, ca democrația a devenit o chestiune mult mai compli ...
-
Veți întreba: ce are una cu alta?!...
Ce a spus despre copiii romani Sahra Wagenknecht, care și-a facut un partid de extrema stanga cu numele ei (!), și anume ...
-
Concluzia negocierilor de la Abu Dhabi: Rușii încep "instrucția de front" cu liderii europeni
Ieri dupa-amiaza, s-a incheiat și uvertura marii reprezentații geopolitice de la Shenzhen. Ma refer la intalnirea de dou ...
-
SUA-China-Rusia, la Abu Dhabi: o reuniune a neputinței, gonflată senzațional ca pe TikTok
Tot felul de titluri bombastice anunța discuțiile dintre cele trei puteri, derulate in inima Emiratelor. „O noua Y ...
-
DOUĂ MUȘTE LA COTROCENI
Unii exulta dupa clinciul de ieri, de la Cotroceni, dintre președintele bizar și jurnalistul sarmalist: „Oamenii s ...
-
Ursula și-a bătut joc din nou de fermierii români și toți est-europenii
Comisia Europeana a ajuns la un acord cu Consiliul și Parlamentul (asta ramane de vazut la vot) privind bugetul pe 2027. ...
-
Putin vrea reactivarea Consiliului NATO-Rusia. De ce Trump ar fi de acord, iar Xi nu s-ar opune!
Într-o biografie a lui Putin, scrisa acum vreo 10 ani, una critica, dar excelenta, semnata de Stephen Lee Myers, i ...
-
A fost Florian Lungu...
Abia acum imi dau seama, cand ma uit pe fereastra, spre inaltul cerului, si vad ca soarele a razbit pana in ochii nostri ...
-
Un gând după alegerile din America: A pierdut Trump sau a câștigat SISTEMUL?
Au trecut cateva zile de la alegerile americane. Concluzia aproape unanima este ca alegerile de la jumatatea mandatului ...
-
Oameni buni, ne-am pierdut cumva mintile?
Observ cu stupoare ca declaratiile lui Jared Kushner sunt tratate in Romania cel mult intr-un registru minor, o parantez ...
-
Trump a pierdut pentru că nu s-a oprit. Nu s-a oprit din a fi Trump
Dupa experiența Biden, America avea nevoie ca de aer de un președinte. De Președintele Trump. Nu de Trump afaceristul. N ...
-
Pentagonul își face un NATO în interiorul NATO. Iar noi aflăm din ziare...
Marți, la Cracovia, cu ușile inchise, s-au intalnit americanii cu polonezii, germanii, olandezii, norvegienii, suedezii ...
-
Cât ne costă statul care nu funcționează?
De mai bine de un an, romanilor li se cere sa stranga cureaua: TVA mai mare, impozite mai mari, prețuri care cresc mai r ...
-
Dar poate ne trezim!...
În timp ce reglementarile și sancțiunile aplicabile pentru amprenta de carbon a comercianților și a persoanelor fi ...
-
APOCALIPSA DUPĂ TRUMP: SISTEMUL CÂȘTIGĂ ÎNTOTDEAUNA
Fatalitatea – ca de-aia e fatalitate! – s-a produs. Trump pierde controlul ambelor camere ale Congresu ...
-
Polonia - bătălia la nivel european între neomarxism și suveranism
Polonia, care astazi se afla in interiorul unui eveniment halucinant pentru spațiul euroatlantic, a avut, de fapt (și a ...
-
Tsi mai fãtsã Nicu al Gheară
Nicu Gheara este un nume de bombardier asociat cu Ibiza și mezinul fraților-patați din Medgidia, el fiind așadar, Gheara ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu