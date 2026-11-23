Să ne imaginăm un arbore cu miliarde și miliarde de ramuri, din care se desprind tot felul de rămurele, din care se desprind rămurele și mai mici. Și să ne imaginăm că noi ne postăm în fața acestui arbore și-i adresăm o întrebare.

În mai puțin de o secundă, întrebarea noastră ajunge până la rămurelele și frunzulițele cele mai mici și primește feedback inclusiv de la aceste frunzulițe.

Acel feedback este prelucrat, iar răspunsul adunat de la toate rămurelele, frunzulițele și conexiunile ne vine în mai puțin de o secundă.

Deci, fiecare dintre așa-numitele "prompt"-uri pe care noi i le dăm unui model de inteligență artificială activează anumite ramificații ale acestui arbore de dimensiuni inimaginabile.

Unele ramificații au legătură cu ce am întrebat, și acelea se aprind cum se aprind beculețele într-un pom de Crăciun, altele nu au legătură și, prin urmare, nu se vor activa în acea situație.

Dar să ne imaginăm că acest arbore are 1000 de miliarde de beculețe. Este ceva ce mintea omului nu poate cuprinde.

De ce? Pentru că în creierul omului există "doar" circa 200 de milioane de mini-coloane corticale, care sunt echivalenții parametrilor din modelele de AI.

Deci, omul, cu mintea lui, raportează orice idee, orice informație, la maximum 200 de milioane de "beculețe" (tematici, concepte etc), în timp ce recentele modele de AI raportează orice la peste 1000 de miliarde. Adică mai înmulțim cu 5, și cu încă 1000...

Mihnea Măruță